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फिरोजाबाद के जसराना में मां कामाख्या धाम में भक्तों की भीड़, अंबुवाची महोत्सव में बंद था कपाट

गुवाहाटी की तरह यूपी में क्यों होता है मां कामख्या धाम में अंबुवाची महोत्सव?

अंबुवाची महोत्सव में बंद था कपाट
मां कामाख्या धाम में भक्तों की भीड़ (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 25, 2026 at 5:15 PM IST

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फिरोजाबाद: जसराना मां कामख्या धाम में भक्तों की जबरदस्त भीड़ उमड़ी है. 22 जून को मंदिर के कपाट बंद किए गए. आज जब कपाट खुला तो मां कामख्या के दर्शन के लिए मंदिर परिसर में भक्तों का तांता लग गया. इस दौरान मंदिर प्रबंधन की ओर से अंबुवाची महोत्सव का आयोजन किया जाता है.

'अंबुवाची' का क्या है महत्व?: हर साल यहां पर 22 जून से 25 जून तक अंबुवाची महोत्सव का आयोजन किया जाता है. मंदिर के मुख्य महंत महेशस्वरूप ब्रह्मचारी ने बताया कि 22, 23 और 24 जून को माता की प्रतिमा रजस्वला अवस्था में होती हैं. इसीलिए 22 जून को महिलाएं मंदिर का कपाट बंद करती हैं.चूंकि रजस्वला अवस्था तीन दिनों का होता है. लिहाजा तीन दिन बाद 25 जून को मंदिर का कपाट भक्तों के लिए खोल दिया जाता है. गुवाहाटी की तर्ज पर यहां भी मां कामख्या धाम में अंबुवाची महोत्सव मनाया जाता है.

गुवाहाटी के बाद फिरोजाबाद में मां का दरबार (Video Credit: ETV Bharat)

दर्शन के लिए भक्तों की भीड़: जसराना स्थित मां कामख्या धाम में भक्तों की जबरदस्त भीड़ होती है. दर्शन के लिए दूसरे राज्यों से भी श्रद्धालु पहुंचते हैं. राजस्थान, दिल्ली और मध्यप्रदेश से भक्त मां के दरबार में पहुंचते हैं. मंदिर प्रबंधन के मुताबिक, सुरक्षा के लिए यहां पर पुलिस बल की तैनाती की जाती है. सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा यहां पर कई थानों की पुलिस संभालती है.

दूर-दराज से आते हैं दर्शन को श्रद्धालु
अंबुवाची महोत्सव के बाद खुले मंदिर के कपाट (Photo Credit: ETV Bharat)

मंदिर की मान्यता और महत्व: इस मंदिर की मान्यता के बारे में मंदिर के मुख्य महंत ब्रह्मचारी महेश स्वरूप जी महाराज ने बताया कि, इसकी स्थापना 1976 में हुई थी. यहां खंडहर में माता कामख्या की पूजा महंत स्वामी माधवानंद पूजा अर्चना करते थे. इसके बाद धीरे-धीरे यहां एक भव्य मंदिर का निर्माण किया गया. मान्यता है कि, यहां भक्तों की हर मुराद पूरी होती है. यहां की सभी परंपराएं और अनुष्ठान असम के मूल कामाख्या शक्तिपीठ से मेल खाते हैं. इसे उत्तर भारत का गुवाहाटी भी कहा जाता है.

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