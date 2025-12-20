ETV Bharat / state

ऑपरेशन कन्विक्शन; दहेज हत्या में पति को आजीवन कारावास, 20 हजार रुपये अर्थदंड भी देना होगा

फिरोजाबाद के नारखी थाने में 20 मार्च 2021 दहेज हत्या का केस दर्ज कराया गया था.

फिरोजाबाद कोर्ट आर्डर.
फिरोजाबाद कोर्ट आर्डर. (Photo Credit : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 20, 2025 at 11:27 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

फिरोजाबाद : नारखी थाने में दर्ज दहेज हत्या के मामले में फिरोजाबाद न्यायालय ने अभियुक्त रंजीत पुत्र रामवीर, निवासी बछगांव थाना नारखी फिरोजाबाद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने अभियुक्त पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.



लोक अभियोजक अजय यादव के मुताबिक ज्योति नामक एक युवती ने 7 जनवरी 2020 को रंजीत पुत्र रामवीर, निवासी बछगांव थाना नारखी फिरोजाबाद से प्रेम विवाह किया था. विवाह के बाद से अभियुक्त रंजीत और उसके परिजन दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करने लगे थे. इसी विवाद के चलते आरोपियों ने 19 मार्च 2021 को अभियुक्तों ने ज्योति की गला दबाकर हत्या कर दी और घटना को आत्महत्या का रूप देने के लिए शव फंदे से लटका दिया. इस बाबत 20 मार्च 2021 को थाना नारखी में मुकदमा दर्ज कराया गया था.

मामले की विवेचना तत्कालीन क्षेत्राधिकारी टूंडला देवेंद्र सिंह द्वारा की गई. विवेचना के दौरान पुलिस ने रंजीत और उसकी मां शीला देवी को गिरफ्तारक कर 23 मार्च 2021 को न्यायालय के समक्ष पेश किया. साक्ष्य संकलन के बाद 9 जून 2021 को आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया था. पुलिस के मीडिया सेल के मुताबिक पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत पुलिस और अभियोजन की प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

TAGGED:

LOVE MARRIAGE CASE
FIROZABAD COURT NEWS
DOWRY KILLING IN FIROZABAD
DOWRY KILLING CASE
FIROZABAD LOVE MARRIAGE CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.