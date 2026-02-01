ETV Bharat / state

फिरोजाबाद में होटल कर्माचारियों ने कारोबारी से 90 हजार रुपये लूटे, तीन गिरफ्तार

उत्तर कोतवाली क्षेत्र के एक होटल में खाना खाने गया था कारोबारी. रुपये देख कर होटल कर्मचारियों की नीयत बदल गई थी.

पुलिस की गिरफ्त में लूट के आरोपी.
पुलिस की गिरफ्त में लूट के आरोपी. (Photo Credit: Police Media Cell)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 1, 2026 at 10:38 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

फिरोजाबाद : उत्तर कोतवाली क्षेत्र में एक कारोबारी से लूटपाट का सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां होटल कर्मचारियों ने ही अपने ग्राहक से लूटपाट कर डाली. हालांकि आरोपियों ने ग्राहक से लूटपाट होटल से बाहर की. पुलिस ने तीन होटल कर्मचारियों को गिरफ्तार घटना का खुलासा किया है. आरोपियों के पास कारोबारी से लूटे गए 90 हजार 200 रुपये भी बरामद किए हैं.

उत्तर कोतवाली के इंस्पेक्टर अंजीश कुमार ने बताया कि बीती शुक्रवार रात कारोबारी अवनीश पालीवाल के साथ लूटपाट हुई थी. अवनीश रात में क्षेत्र के एक होटल में खाना खाने गए थे. खाना खाने के दौरान उनके पास ज्यादा नगदी देख होटल कर्मचारियों की नीयत बदल गई. होटल कर्मचारियों ने उनके साथ लूट की योजना बना डाली.

अवनीश खाना खाने के बाद होटल से निकले तो तीन होटल कर्मचारियों ने बाइक से उनका पीछा किया. जलेसर रोड पर पहुंचने के बाद होटल कर्मचारियों ने अवनीश को डरा धमका कर उनसे नगदी लूट ली और फरार हो गए. लूट के बाद अवनीश ने इसकी जानकारी पुलिस को दी. सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने होटल से लेकर घटनास्थल जलेसर रोड विजय कलेक्शन तक लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले तो तीनों बदमाशों की पहचान हो गई.

सीसीटीवी से पहचान होने के बाद तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. पकड़े गए बदमाशों की शिनाख्त संजीव निवासी, अभय निवासी फिरोजाबाद उत्तर कोतवाली और संदीप निवासी रसूलपुर थाना की रूप में हुई है. आरोपियों के कब्जे से लूट के 90 हजार 200 रुपये बरामद कर लिए गए हैं. सुसंगत धाराओं में केस दर्ज करने के बाद तीनों को जेल भेज दिया गया है.

यह भी पढ़ें : फर्जी पुलिस बनकर लूट करने वाले 3 लूटेरे गिरफ्तार, दो हुए फरार

यह भी पढ़ें : ग्राहक बनकर गाड़ी लूटने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार, एक कार भी बरामद

TAGGED:

FIROZABAD CRIME
ROBBERY IN FIROZABAD
FIROZABAD ROBBERS ARRESTED
ROBBERY OF BUSINESSMAN
ROBBERS ARRESTED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.