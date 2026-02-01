ETV Bharat / state

फिरोजाबाद में होटल कर्माचारियों ने कारोबारी से 90 हजार रुपये लूटे, तीन गिरफ्तार

फिरोजाबाद : उत्तर कोतवाली क्षेत्र में एक कारोबारी से लूटपाट का सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां होटल कर्मचारियों ने ही अपने ग्राहक से लूटपाट कर डाली. हालांकि आरोपियों ने ग्राहक से लूटपाट होटल से बाहर की. पुलिस ने तीन होटल कर्मचारियों को गिरफ्तार घटना का खुलासा किया है. आरोपियों के पास कारोबारी से लूटे गए 90 हजार 200 रुपये भी बरामद किए हैं.

उत्तर कोतवाली के इंस्पेक्टर अंजीश कुमार ने बताया कि बीती शुक्रवार रात कारोबारी अवनीश पालीवाल के साथ लूटपाट हुई थी. अवनीश रात में क्षेत्र के एक होटल में खाना खाने गए थे. खाना खाने के दौरान उनके पास ज्यादा नगदी देख होटल कर्मचारियों की नीयत बदल गई. होटल कर्मचारियों ने उनके साथ लूट की योजना बना डाली.

अवनीश खाना खाने के बाद होटल से निकले तो तीन होटल कर्मचारियों ने बाइक से उनका पीछा किया. जलेसर रोड पर पहुंचने के बाद होटल कर्मचारियों ने अवनीश को डरा धमका कर उनसे नगदी लूट ली और फरार हो गए. लूट के बाद अवनीश ने इसकी जानकारी पुलिस को दी. सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने होटल से लेकर घटनास्थल जलेसर रोड विजय कलेक्शन तक लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले तो तीनों बदमाशों की पहचान हो गई.