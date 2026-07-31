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फिरोजाबाद के किसानों के लिए खुशखबरी, ये विभाग 1 रुपए में दे रहा पौधा

हाईटेक नर्सरी में बिना मिट्टी के तैयार हो रहें 1.5 लाख पौधे, किसानों को मिलेगी मदद.

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बारिश-सूखे से पौध खराब होने की टेंशन खत्म, फिरोजाबाद में मिलेगी तैयार पौध (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 31, 2026 at 11:50 AM IST

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फिरोजाबाद: जनपद का उद्यान विभाग महज 1 रुपए प्रति पेड़ के हिसाब से किसानों को पौध उपलब्ध कराएगा. फिरोजाबाद के उद्यान विभाग की हाईटेक नर्सरी में इन दिनों पौधे तैयार करने की प्रक्रिया चल रही है. खास बात ये है कि यह पौधे मिट्टी में नहीं उगते हैं, बल्कि वैज्ञानिक पद्धति से तैयार किए जाते हैं. आइए जानते हैं इससे क्या लाभ होगें.

सीपी अवस्थी, जिला उद्यान अधिकारी (Video Credit; ETV Bharat)

वैसे तो फिरोजाबाद में खरीफ में बाजरा और मक्के की फसल ही अधिकांश क्षेत्रफल में बोई जाती है, लेकिन अब किसान पत्ता गोभी, फूल गोभी, टमाटर, बैगन, मिर्च और शिमला मिर्च की खेती बड़े पैमाने पर करने लगे हैं. जिले के नारखी विकास खंड में तो मिर्च की खेती बड़े पैमाने पर होती है. इन फसलों की बुवाई के लिए किसान खुद ही पौधे तैयार करते थे जो कि परम्परागत तरीके से होती थी जो अति बरसात या फिर सूखा या अन्य कुछ कारणों से नष्ट भी हो जाती थी.

केवल लागत मूल्य में मिल रही सुविधा: लेकिन अब किसानों को परेशान होने की जरूरत नहीं है. उद्यान विभाग की हाईटेक नर्सरी में किसानों को ये सुविधा केवल लागत मूल्य में मिल रही है. जिला उद्यान अधिकारी सीपी अवस्थी ने बताया कि उद्यान विभाग की हाईटेक नर्सरी में ये सुविधा उन किसानों के लिए है जो किन्ही कारणों से पौध तैयार नहीं करना चाहते हैं. ऐसे किसानों को ये सुविधा महज एक रुपया प्रति पेड़ की दर से मुहैया करायी जा रही है. इस सुविधा का लाभ लेने वाले किसानों को बीज मुहैय्या कराना पड़ेगा. जो किसान बीज नहीं देना चाहते हैं, उन्हें 2 रुपये प्रति पौधा की दर से भुगतान करना पड़ेगा.

1.5 लाख पौध तैयार करने की क्षमता: जिला उद्यान अधिकारी ने बताया कि हाईटैक नर्सरी की क्षमता डेढ़ लाख पौध तैयार करने की है. सुविधा का लाभ पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर दिया जाता है. उन्होंने बताया कि इन दिनों पत्तागोभी, फूल गोभी, टमाटर, बैगन, शिमला मिर्च की पौध रोपण का काम चल रहा है. इसके लिए इच्छुक किसान विभाग से सम्पर्क कर सकते हैं. पौध तैयार करने में 30 से 35 दिन लग जाता है.

उन्होंने बताया कि ये पौधे वैज्ञानिक पद्धति से संतुलित वातावरण में तैयार किए जाते हैं. खास बात ये भी है कि इस हाईटेक नर्सरी में तैयार की गई पौध मृदा रहित होती है यानी कि इस पौध को मिट्टी के बजाय कोकोपीट (नारियल का बुरादा), वर्मी कोलाइट, परलाइट के मिश्रण में उचित अनुपात में तैयार की जाती है.

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