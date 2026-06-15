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फिरोजाबाद में ऑनर किलिंग; पिता ने बेटी को काट डाला, बचाने में पत्नी भी लहूलुहान

बसई मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के गांव सोफीपुर नीलकंठ कॉलोनी में हुई सनसनीखेज वारदात.

फिरोजाबाद में पिता ने बेटी को मार डाला.
फिरोजाबाद में पिता ने बेटी को मार डाला. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 15, 2026 at 7:29 AM IST

2 Min Read
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फिरोजाबाद : बसई मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के गांव सोफीपुर नीलकंठ कॉलोनी में रहने वाले एक शख्स ने अपनी बेटी की धारदार हथियार से हत्या कर दी. इस दौरान बचाने के प्रयास में उसकी पत्नी भी लहूलुहान हो गई. अस्पताल में भर्ती महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है.

बेटी की हत्या से जुड़ी सनसनीखेज वारदात बसई मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के गांव सोफीपुर नीलकंठ कॉलोनी में हुई. बताया जा रहा कि यहां रहने वाले राकेश राठौर ने रविवार शाम बेटी मुस्कान (19) से कुछ बात की. इस दौरान किसी बात को लेकर राकेश नाराज हो गया और बेटी पर धारदार हथियार मार दिया. यह देख उसकी पत्नी पुष्पा देवी बीच बचाव करने पहुंची, लेकिन आवेश में राकेश ने उस पर भी हमला कर दिया. इसी बीच मुस्कान की मौके पर मौत हो गई.

वारदात खबर सुनकर मौके पर लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई और जानकारी पुलिस को दी. इसके बाद बसई मोहम्मदपुर थाना पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घायल पुष्पा को अस्पताल पहुंचाया. वहीं आरोपी राकेश के गिरफ्तार कर लिया.

अपर पुलिस अधीक्षक देहात अनुज चौधरी ने बताया कि स्थानीय ग्रामीणों से जानकारी मिली थी की एक व्यक्ति ने अपनी पुत्री और पत्नी पर धारदार हथियार से हमला किया है. इस पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो पुत्री की मौत हो चुकी थी. गंभीर रूप से घायल पत्नी को अस्पताल पहुंचाया गया. जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है. इस मामले में आरोपी राकेश को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है.

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