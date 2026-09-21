ETV Bharat / state

यूपी इंटरनेशनल ट्रे़ड शो में दिखेगा फिरोजाबाद के कांच उद्योग का जादू; दुनिया के बाजार तक पहुंचेगी कारीगरी

यूपी इंटरनेशनल ट्रे़ड शो में दिखेगा फिरोजाबाद के कांच उद्योग का जादू. ( Photo Credit: ETV Bharat )

हालांकि छोटे उद्यमियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने उत्पादों को बड़े खरीदारों और अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने की रहती है. इस ट्रेड शो में भागीदारी से ऐसे उद्यमियों को सीधे संभावित खरीदारों से संपर्क करने का अवसर मिल सकता है.

इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंच का अवसर: फिरोजाबाद में बड़ी संख्या में कारीगर और छोटे उद्यमी कांच के उत्पाद तैयार करने से जुड़े हैं. स्थानीय स्तर पर तैयार होने वाले कई उत्पाद पहले से देश-विदेश के बाजारों में अपनी पहचान बना चुके हैं.

कांच से बनी भगवान श्रीकृष्ण की तस्वीर. (Photo Credit: ETV Bharat)

खास बात यह है कि मेले में अलग-अलग देशों और देश के विभिन्न हिस्सों से कारोबारी, आयातक, निर्यातक और खरीददार पहुंचते हैं. ऐसे में फिरोजाबाद के छोटे और मध्यम उद्यमियों के लिए यह मंच अपने उत्पादों को नए बाजारों तक पहुंचाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है.

फिरोजाबाद का ग्लास उद्योग: फिरोजाबाद में तैयार होने वाले सजावटी सामान, कांच की कलाकृतियां, शोपीस, ग्लासवेयर और अन्य हस्तशिल्प उत्पाद अपनी आकर्षक डिजाइन और कारीगरी के लिए पहचाने जाते हैं. ट्रेड शो में इन उत्पादों को बड़े बाजार और अंतरराष्ट्रीय खरीदारों के सामने रखने का मौका मिलेगा.

नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन. (Video Credit: ETV Bharat)

अपर आयुक्त, निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, लखनऊ के निर्देश पर आगरा मंडल के आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा और मैनपुरी के उपायुक्त उद्योगों को निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप निर्यातकों की सहभागिता सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं.

25 सितंबर से 29 सितंबर 2026 तक आयोजित होने वाले इस अंतरराष्ट्रीय मेले में जिले के उद्यमियों और निर्यातकों को अपने उत्पादों को देश-विदेश के खरीदारों के सामने प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा. संयुक्त आयुक्त उद्योग, आगरा मंडल की ओर से जारी पत्र के अनुसार ट्रेड शो में निर्यातकों की भागीदारी बढ़ाने के लिए शासन की ओर से मंडल और जनपदवार लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं.

फिरोजाबाद: सुहागनगरी के कांच उद्योग की चमक अब एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय मंच पर दिखाई देगी. ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो मार्ट में आयोजित होने वाले यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो-2026 में फिरोजाबाद के कांच और हैंडीक्राफ्ट उत्पाद आकर्षण का प्रमुख केंद्र रहेंगे.

इससे नए कारोबारी संपर्क बनने के साथ ही निर्यात के ऑर्डर मिलने की संभावनाएं भी बढ़ेंगी साथ ही फिरोजाबाद के पारंपरिक कांच उद्योग को आधुनिक डिजाइन, पैकेजिंग और अंतरराष्ट्रीय बाजार की मांग के अनुरूप आगे बढ़ाने में भी मदद मिल सकती है.

फिरोजाबाद में बना कांच का झूमर. (Photo Credit: ETV Bharat)

उद्योग विभाग ने की पहल: उद्योग विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर संदीप कुमार यादव ने बताया कि जिस तरह दिल्ली के प्रगति मैदान में ट्रेड फेयर शो का आयोजन होता है. उसी तर्ज पर यूपी सरकार ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन करा रही है. यह चौथी बार आयोजित हो रहा है.

कम कीमत में स्टाल की बुकिंग: उन्होंने बताया कि कांच कारोबार से जुड़े कारोबारी या अन्य कोई कारोबारी इस मेले में अपना स्टॉल लगा सकते है और अपने उत्पादों की बिक्री कर सकते है. इस ट्रेंड शो में 21 हजार 240 रुपए में 9 वर्गमीटर की स्टॉल आवंटित की जाएगी. उन्होंने बताया कि ODOP और MSME स्कीम के तहत 30 लक्ष्य के सापेक्ष 26 आवेदन प्राप्त हो चुके है.

फिरोजाबाद में बनी कांच की बोतलें. (Photo Credit: ETV Bharat)

कारोबारियों में खासा उत्साह: फिरोजाबाद के निर्यात कारोबारी मुकेश बंसल का कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा में जो फेयर चालू किया है, बहुत अच्छी पहल है और इसमें 75 फीसदी सरकार पैसा वापसी भी देती है.

यह अभी स्टार्टिंग है, अभी तो दो-तीन बार ही लगा है. धीरे-धीरे इस फेयर की मान्यता बहुत बढ़ती जा रही है. इंडिया लेवल पर सभी बड़ी-बड़ी कंपनियां आ रही हैं. कुछ विदेशी कंपनियां भी आ रही हैं.

आने वाले समय में जो बाहर की बड़ी कंपनियां हैं जैसे वॉलमार्ट है, टारगेट है, कॉस्टको है, इस तरीके की कंपनियां और आएंगी. मुझे बहुत पॉजिटिव लग रहा है. उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसा इंसेंटिव उठाया है, इस तरीके का फेयर पूरे भारत में कोई भी गवर्नमेंट नहीं लगाती है. उत्तर प्रदेश सरकार लगा रही है.

इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 14 नवंबर से 27 नवंबर तक प्रगति मैदान में लगता है. उसमें जनरल भारतीय लोग आते हैं. इस फेयर में केवल होलसेलर, जो माल अपने स्टोर वगैरह चलाते हैं, वह लोग आते हैं. इस फेयर में एक-दो पीस की बिक्री का कोई चलन नहीं है. वह सिर्फ एडवरटाइजमेंट के लिए होता है.

फिरोजाबाद का चूड़ी उद्योग. (Photo Credit: ETV Bharat)

छोटे उद्यमियों के लिए फायदेमंद: नोएडा के फेयर में इसमें वन डिस्ट्रिक्ट,वन प्रोडक्ट को डिस्प्ले किया जाता है तो इंटरनेशनल लेवल पर हमारी पहचान बनती है. फिरोजाबाद का कांच उद्योग है, GI टैग भी है. इसका भी बड़ा बेनिफिट हम लोगों को आगे मिलने वाला है.

छोटे उद्यमियों के लिए फायदेमंद. (Photo Credit: ETV Bharat)

पूरे वर्ल्ड में जितनी ग्लास इंडस्ट्री अकेले फिरोजाबाद में है, ऐसा पूरे वर्ल्ड में किसी भी एक शहर में नहीं है. हमारे यहां के छोटे-छोटे उद्यमी, जो बड़ी जगह पर अपना डिस्प्ले नहीं कर पाते, यहां पर वह स्थान मिलता है. बहुत कम पैसों में स्टाल लगा सकते हैं. इसमें छोटे उद्यमियों का बहुत फायदा होने वाला है. इंडस्ट्री के जो छोटे उद्यमी हैं, उन सबको जरूर पार्टिसिपेट करना चाहिए.

फिरोजाबाद ग्लास इंडस्ट्री का शानदार आइटम. (Photo Credit: ETV Bharat)

आंकड़ो पर एक नजर

फिरोजाबाद में कुल कारखानों की संख्या 200

चूड़ियां उत्पादन वाले कारखानों की संख्या 100

ग्लास बनाने वाले कारखानों की संख्या 100

निर्यातकों की संख्या 108

हर साल 8 से 10 हजार करोड़ का टर्न ओवर

साढ़े चार लाख श्रमिकों को मिलता है रोजगार

यह भी पढ़ें: सहारनपुर की लकड़ी की नक्काशी; कहां से आ रहीं शीशम-सागौन की कीमती लकड़ियां? शिवालिक वन रेंज में अवैध कटान का खतरा