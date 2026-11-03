फिरोजाबाद गैंगरेप मामला; हिरासत में तीसरा आरोपी, अब गैंगस्टर एक्ट के तहत होगी कार्रवाई, संपत्तियां होंगी कुर्क
मामले में पुलिस ने पहले ही दो आरोपियों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 3, 2026 at 3:52 PM IST
फिरोजाबाद : थाना खैरगढ़ क्षेत्र में युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म और जानलेवा हमला करने के मामले में पुलिस ने तीसरे वांछित आरोपी को हिरासत में लिया है. इससे पहले दो आरोपियों को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया जा चुका है. तीनों आरोपियों के पकड़े जाने के बाद अब पुलिस गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करने और अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों को कुर्क करने की तैयारी में है. पुलिस का कहना है कि ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत आरोपियों को जल्द से जल्द सजा दिलाने के लिए प्रभावी पैरवी की जाएगी.
पुलिस उपाधीक्षक शिकोहाबाद जयविन्द गुप्ता ने बताया, एक नवंबर को थाना खैरगढ़ क्षेत्र में एक युवती खेत में अचेत और घायल अवस्था में मिली थी. सूचना पर पहुंची पुलिस ने उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया था. मामले में युवती के पिता की तहरीर पर थाना खैरगढ़ में सुसंगत धाराओं में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था.
विवेचना के दौरान युवती के साथ दुष्कर्म किए जाने के साक्ष्य सामने आने पर मुकदमे में अन्य धाराओं की बढ़ोतरी की गई. जांच में कुल तीन आरोपियों के नाम प्रकाश में आए थे. इनमें ऋषि पुत्र इनाम सिंह निवासी नगला सकटू द्वारा युवती के साथ दुष्कर्म किए जाने की बात सामने आई थी.
आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एसएसपी आदित्य लांग्हे के निर्देशन में थाना खैरगढ़, थाना मक्खनपुर, एसओजी और सर्विलांस सहित चार पुलिस टीमों का गठन किया गया था. दो नवंबर को पुलिस टीमों ने नगला राघौल के पास चेकिंग के दौरान ऋषि और जगत को घेर लिया. दोनों ने गिरफ्तारी से बचने के लिए पुलिस टीम पर फायरिंग की. जवाबी कार्रवाई में दोनों आरोपियों के पैर में गोली लगी. इसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया था.
पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से दो अवैध तमंचे 315 बोर, तीन जिंदा कारतूस, तीन खोखा कारतूस, बिना नंबर की स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल और पीड़िता का सैमसंग कीपैड मोबाइल बरामद किया था. मामले में फरार चल रहे तीसरे आरोपी को हिरासत में लेकर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है और न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा.
क्षेत्राधिकारी शिकोहाबाद जयविंद गुप्ता ने बताया कि जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है. मामले में तीनों आरोपी पकड़े जा चुके हैं. अब उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई कर संपत्तियां कुर्क कराने की प्रक्रिया भी अपनाई जाएगी. ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत आरोपियों को जल्द से जल्द सजा दिलाने के लिए न्यायालय में प्रभावी पैरवी की जाएगी.
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