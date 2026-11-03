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फिरोजाबाद गैंगरेप मामला; हिरासत में तीसरा आरोपी, अब गैंगस्टर एक्ट के तहत होगी कार्रवाई, संपत्तियां होंगी कुर्क

मुठभेड़ के दौरान दो आरोपियों को पुलिस ने किया था गिरफ्तार. ( Photo Credit; firozabad police )

फिरोजाबाद : थाना खैरगढ़ क्षेत्र में युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म और जानलेवा हमला करने के मामले में पुलिस ने तीसरे वांछित आरोपी को हिरासत में लिया है. इससे पहले दो आरोपियों को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया जा चुका है. तीनों आरोपियों के पकड़े जाने के बाद अब पुलिस गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करने और अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों को कुर्क करने की तैयारी में है. पुलिस का कहना है कि ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत आरोपियों को जल्द से जल्द सजा दिलाने के लिए प्रभावी पैरवी की जाएगी.

पुलिस उपाधीक्षक शिकोहाबाद जयविन्द गुप्ता ने बताया, एक नवंबर को थाना खैरगढ़ क्षेत्र में एक युवती खेत में अचेत और घायल अवस्था में मिली थी. सूचना पर पहुंची पुलिस ने उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया था. मामले में युवती के पिता की तहरीर पर थाना खैरगढ़ में सुसंगत धाराओं में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था.