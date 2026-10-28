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फिरोजाबाद में 5 पेशेवर जमानतदार गिरफ्तार, हार्ड क्रिमिनल्स की लेते थे जमानत

पेशेवर जमानतदार गिरफ्तार. ( Photo Credit : ETV Bharat )

फिरोजाबाद : मटसैना थाना पुलिस टीम ने पेशेवर जमानतदारों का गैंग के 5 सदस्यों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है. पुलिस मीडिया सेल के मुताबिक पेशेवर जमानतदार रुपयों के लालच में एनडीपीएस, बलात्कार, पोक्सो एक्ट, हत्या के प्रयास, पुलिस मुठभेड़, चोरी, धोखाधड़ी जैसे संगीन अपराधों की फर्जी तरीके से जमानत लेते थे.

थाना प्रभारी मटसेना विमलेश त्रिपाठी ने बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद आदित्य लांग्हे के निर्देशन में चलाए जा रहे अपराधियों के खिलाफ विशेष अभियान के तहत पुलिस टीम ने ऐसे 5 पेशेवर जमानतदारों को गिरफ्तार किया है जो पैसों के लालच में शातिर अपराधियों की फर्जी तरीके से जमानत लेते थे. पकड़े गए सभी अभियुक्त मटसैना थाने पर पर पंजीकृत एक मुकदमे में भी वांछित चल रहे थे.