फिरोजाबाद में 5 पेशेवर जमानतदार गिरफ्तार, हार्ड क्रिमिनल्स की लेते थे जमानत
फिरोजाबाद पुलिस ने पेशेवर जमानतदारों का गैंग बेनकाब किया है
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 28, 2026 at 9:17 AM IST
फिरोजाबाद : मटसैना थाना पुलिस टीम ने पेशेवर जमानतदारों का गैंग के 5 सदस्यों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है. पुलिस मीडिया सेल के मुताबिक पेशेवर जमानतदार रुपयों के लालच में एनडीपीएस, बलात्कार, पोक्सो एक्ट, हत्या के प्रयास, पुलिस मुठभेड़, चोरी, धोखाधड़ी जैसे संगीन अपराधों की फर्जी तरीके से जमानत लेते थे.
थाना प्रभारी मटसेना विमलेश त्रिपाठी ने बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद आदित्य लांग्हे के निर्देशन में चलाए जा रहे अपराधियों के खिलाफ विशेष अभियान के तहत पुलिस टीम ने ऐसे 5 पेशेवर जमानतदारों को गिरफ्तार किया है जो पैसों के लालच में शातिर अपराधियों की फर्जी तरीके से जमानत लेते थे. पकड़े गए सभी अभियुक्त मटसैना थाने पर पर पंजीकृत एक मुकदमे में भी वांछित चल रहे थे.
थाना प्रभारी मटसेना विमलेश त्रिपाठी ने बताया कि पूछताछ में सामने आया है कि ये लोग मात्र अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति एवं अनुचित आर्थिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से कोर्ट में धोखाधड़ी कर अपराधियों की जमानतदार बनते थे. पेशेवर जमानतदारों के नाम रन्धीर सिंह पुत्र मानिकचन्द्र निवासी जाखई थाना नारखी, मानिकचन्द्र पुत्र नाथूराम निवासी उमरा किरार थाना शिकोहाबाद, मनोज कुमार पुत्र बेताल सिंह निवासी पहाड़पुर थाना बसई मौहम्मदपुर, रामसेवक पुत्र जनक निवासी जमालपुर मटामई थाना मटसैना, कमलकिशोर पुत्र आशाराम निवासी सैलई थाना रामगढ़ जनपद फिरोजाबाद हैं.
थाना प्रभारी के मुताबिक सभी पकड़े गए पेशेवर जमानतदारों को कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया गया है. अब रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है कि अब तक इन लोगों ने किन-किन अपराधियों की जमानत कराई है.
यह भी पढ़ें : एसटीएफ और पुलिस ने फर्जी जमानतदार गैंग का किया पर्दाफॉश, 40 हजार में तैयार करते थे नकली दस्तावेज - Fake Bail Gang in Agra
यह भी पढ़ें : आगरा में फर्जी जमानती का खेल, हत्या आरोपी और महिला तस्कर की बेल, हुई एफआईआर