सुहागनगरी पर खाड़ी WAR की आंच; संकट में फिरोजाबाद का 10 हजार करोड़ का कांच कारोबार
इजरायल-अमेरिका-ईरान युद्ध के चलते महंगी गैस, घटते ऑर्डर ने बढ़ाई कारोबारियों की चिंता.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 26, 2026 at 9:42 AM IST
फिरोजाबाद : इजरायल-अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे युद्ध का असर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद तक पड़ने लगा है. देश-विदेश में कांच की चूड़ियों और कांच उत्पादों के लिए पहचान रखने वाली सुहागनगरी का कारोबार युद्ध के कारण पैदा हुए ऊर्जा और परिवहन संकट से प्रभावित है. गैस की आपूर्ति में दिक्कत, बढ़ती लागत और विदेशी बाजारों से घटते ऑर्डर ने कांच उद्यमियों की चिंता बढ़ा दी है. पढ़ें वैश्विक उथल-पुथल के बीच संकट में फंसे फिरोजाबाद के 10 हजार करोड़ के कांच कारोबार पर प्रताप सिंह के संपादन में संवाददाता अरविंद शर्मा की स्पेशल रिपोर्ट...
फिरोजाबाद के कांच कारखाने प्राकृतिक गैस पर निर्भर हैं. कांच की भट्ठियों को लगातार अत्यधिक तापमान पर चलाना पड़ता है. ऐसे में गैस की आपूर्ति प्रभावित होने पर उत्पादन रोकना आसान नहीं होता. पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के चलते गैस आपूर्ति और अंतरराष्ट्रीय शिपिंग पर दबाव बढ़ने से यहां के उद्योग पर सीधा असर पड़ा है.
युद्ध का असर केवल गैस की कीमत और उपलब्धता तक सीमित नहीं है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनिश्चितता और समुद्री मार्गों में व्यवधान के कारण निर्यातकों को भी परेशानी हो रही है. ऐसे में फिरोजाबाद में बनी कांच की चूड़ियां, सजावटी सामान, कैंडल स्टैंड, फूलदान, घरेलू उपयोग की वस्तुएं और अन्य ग्लास उत्पादों का निर्यात कारोबार प्रभावित है.
उद्योगपतियों के मुताबिक फिरोजाबाद के कांच उत्पादों का महत्वपूर्ण बाजार अमेरिका समेत कई देश हैं. वहीं से क्रिसमस, हैलोवीन और अन्य त्योहारों से पहले सजावटी कांच उत्पादों के बड़े ऑर्डर मिलते हैं. युद्ध के कारण वैश्विक मांग और कारोबार में आई अनिश्चितता से ऑर्डरों पर तगड़ा असर पड़ा है.
ग्लास एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज के प्रेसिडेंट मुकेश कुमार बंसल टोनी ने बताया कि पश्चिमी एशिया के घटनाक्रम से कांच उद्योग और निर्यात लगातार मुश्किलों में घिरता जा रहा है. अमेरिकी सरकार की ओर से टैरिफ बढ़ाए जाने के बाद निर्यातकों को काफी परेशानी हुई. 50 फीसदी टैरिफ के बाद निर्यातकों ने किसी तरह खरीदारों को कुछ छूट देकर और खरीदारों ने भी अपने स्तर पर समन्वय करके कारोबार को जारी रखा, लेकिन 200 फीसदी टैरिफ की घोषणा ने बाजार में फिर चिंता पैदा कर दी.
मुकेश बंसल ने बताया कि इसके अलावा ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच शुरू हुए संघर्ष का असर गैस आपूर्ति पर पड़ा. कतर से आने वाली गैस की आपूर्ति प्रभावित होने के कारण उत्पादन लागत तेजी से बढ़ा है. पहले करीब 40 रुपये की दर से मिलने वाली गैस अब लगभग 108 रुपये की दर तक पहुंच गई है. अमेरिका और अर्जेंटीना से खरीदी जा रही गैस के कारण भी लागत बढ़ी है.
मुकेश बंसल कहते हैं कि कांच उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले अन्य कच्चे माल की कीमतें भी बढ़ी हैं. आयात और निर्यात से जुड़े सामान पर लागत बढ़ने के कारण इसका सीधा असर उत्पादन लागत पर पड़ रहा है. फिरोजाबाद के कांच से जुड़े सजावटी उत्पादों का प्रमुख बाजार अमेरिका है. मांग में कमी के चलते निर्यात करीब 35 से 40 फीसदी तक घट गया है. जिला उधोग केंद्र के सहायक कमिश्नर गणेश चंद्र का कहना है कि पश्चिमी एशिया के हालिया के घटनाक्रम से निर्यात में कुछ कमी आयी है. इसलिए जिला स्तर पर निर्यात प्रोत्साहन के लिए ओडीओपी और एमएसएमई आदि योजनाओं के तहत निर्यात कारोबारियों को लाभ दिया जा रहा है.
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