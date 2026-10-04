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अमेरिकी टैरिफ से संकट में फिरोजाबाद का कांच कारोबार; सता रहा आर्डर कैंसिल होने का डर

फिरोजाबाद के कांच कारोबार पर अमेरिकी टैरिफ की मार. ( Photo Credit : ETV Bharat )

फिरोजाबाद : सुहागनगरी फिरोजाबाद के कांच उद्योग पर अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों के साथ बाजार का प्रभाव नजर आने लगा है. अमेरिका के 100 प्रतिशत तक के अतिरिक्त टैरिफ लगाने की शक्ति देने वाले कानून के चलते फिरोजाबाद के कांच हैंडीक्राफ्ट निर्यातकों की चिंता बढ़ गई है. अमेरिकी बाजार में भारतीय उत्पाद महंगे होने की स्थिति में इसका सीधा असर ऑर्डर, कीमत और निर्यात पर पड़ सकता है.

कांच कारोबारी और निर्यातक एशोसिएशन के अध्यक्ष मुकेश बंसल टोनी का कहना है कि यदि भारतीय उत्पादों पर इस स्तर का अतिरिक्त शुल्क लागू होता है तो फिरोजाबाद का कांच हैंडीक्राफ्ट उद्योग मुश्किल स्थिति में पहुंच सकता है. उनका तर्क है कि अमेरिका में भारतीय उत्पाद महंगे होने के बाद थाईलैंड, वियतनाम, तुर्की और पोलैंड जैसे प्रतिस्पर्धी देशों के उत्पादों को बाजार में कीमत का लाभ मिल सकता है.

जानकारी देते कांच कारोबारी और निर्यातक एशोसिएशन के अध्यक्ष मुकेश बंसल टोनी. (Video Credit : ETV Bharat)



हाथ से निकल सकते हैं ऑर्डर : मुकेश बंसल टोनी के अनुसार फिरोजाबाद का कांच उद्योग लंबे समय से अंतरराष्ट्रीय बाजार में हैंडीक्राफ्ट, सजावटी कांच और विभिन्न प्रकार के ग्लास उत्पादों की आपूर्ति करता रहा है. यदि भारतीय उत्पाद पर अतिरिक्त शुल्क बढ़ता है तो उसका बोझ अंततः खरीदार या निर्यातक में से किसी एक को उठाना पड़ेगा. कीमतें बढ़ने पर अमेरिकी खरीदार दूसरे देशों की ओर रुख कर सकते हैं. ऐसे में फिरोजाबाद के निर्यातकों के सामने बाजार बचाए रखने की बड़ी चुनौती हो सकती है.

कांच उत्पाद से जुड़े लोगों पर एक नजर. (Photo Credit : ETV Bharat)

मुकेश बंसल टोनी के मुताबिक अंतरराष्ट्रीय कारोबार में केवल टैरिफ ही समस्या नहीं है. कंटेनर और माल भाड़े की दरों में होने वाला उतार-चढ़ाव भी लागत बढ़ाता है. कभी कंटेनर का भाड़ा करीब 2000 डॉलर रहता है तो कुछ समय बाद 3000 और फिर 4000 डॉलर तक पहुंच जाता है. ऐसी अस्थिर दरों के कारण निर्यातकों के लिए किसी उत्पाद की अंतिम कीमत तय करना मुश्किल हो जाता है. ऐसी दशा में कंटेनर रेट के लिए सरकार ही कुछ कदम उठा सकती है.

फिरोजाबाद के कांच उत्पाद खरीदने वाले देश. (Photo Credit : ETV Bharat)

मुकेश बंसल के मुताबिक भारत से होने वाला निर्यात केवल किसी एक उद्योग का कारोबार नहीं है, बल्कि इससे बड़ी संख्या में कारीगर, श्रमिक, छोटे कारोबारी और निर्यात से जुड़े अन्य लोग जुड़े हैं. ऐसे में वैश्विक बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बनाए रखना जरूरी है.

टैरिफ की मार से कराहने लगा कांच उद्योग. (Photo Credit : ETV Bharat)

हालिया घटनाक्रम में अमेरिका और चीन के बीच गैर-संवेदनशील उत्पादों के व्यापार को लेकर टैरिफ में कमी की दिशा में भी बातचीत हुई है. अमेरिका और चीन ने करीब 30 अरब डॉलर के गैर-संवेदनशील उत्पादों के लिए अधिक अनुकूल टैरिफ व्यवस्था की सिफारिश की है. ऐसे अंतरराष्ट्रीय व्यापार बदलावों के बीच भारतीय निर्यातकों की नजर अमेरिकी बाजार की अगली नीति पर बनी हुई है.

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