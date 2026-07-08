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फिरोजाबाद के थाने में दो युवकों ने बनाई रील; वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने भेजा जेल

फिरोजाबाद : रील के बनाने के शौक ने दो युवकों को सलाखों के पीछे भेज दिया. इन युवकों ने नारखी थाना इंचार्ज के ऑफिस में घुसकर रील बनाई थी. सोशल मीडिया पर रील वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई. इसके पुलिस ने पहचान करने के बाद दो युवकों जेल भेज दिया है.

पुलिस मीडिया सेल की तरफ से बताया गया कि सोमवार को एक रील सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी. रील जिस ऑफिस में बनाई गई थी वह थाने का था. वीडियो में दफ्तर में कुर्सी के पीछे लगे बोर्ड में पुलिस का लोगो भी था और टेबल पर पुलिस कैप भी रखी थी. इस ऑफिस में तीन युवक मिलकर एक गाने पर रील बना रहे थे. यह वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. आननफानन पुलिस टीम ने युवकों की पहचान की और हिरासत में ले लिया.

थानाध्यक्ष नारखी राकेश गिरी के मुताबिक जानकारी दी गई है कि युवकों ने रील नारखी थाने में बनाई गई थी. थाने में इन दिनों ऑफिस की रंगाई-पुताई का काम चल रहा है. जिन युवकों ने यह रील बनाई है वह थाने में ही रंगाई-पुताई का काम कर रहे थे. रील बनाने वाले दो युवकों को हिरासत में लेकर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है.