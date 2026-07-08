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फिरोजाबाद के थाने में दो युवकों ने बनाई रील; वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने भेजा जेल

नारखी थानाध्यक्ष राकेश गिरी के मुताबिक रील थाने में रंगाई पुताई करने वाले युवकों ने बनाई थी.

रील के बनाने के शौक में जेल.
रील के बनाने के शौक में जेल. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 8, 2026 at 1:19 PM IST

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फिरोजाबाद : रील के बनाने के शौक ने दो युवकों को सलाखों के पीछे भेज दिया. इन युवकों ने नारखी थाना इंचार्ज के ऑफिस में घुसकर रील बनाई थी. सोशल मीडिया पर रील वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई. इसके पुलिस ने पहचान करने के बाद दो युवकों जेल भेज दिया है.

पुलिस मीडिया सेल की तरफ से बताया गया कि सोमवार को एक रील सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी. रील जिस ऑफिस में बनाई गई थी वह थाने का था. वीडियो में दफ्तर में कुर्सी के पीछे लगे बोर्ड में पुलिस का लोगो भी था और टेबल पर पुलिस कैप भी रखी थी. इस ऑफिस में तीन युवक मिलकर एक गाने पर रील बना रहे थे. यह वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. आननफानन पुलिस टीम ने युवकों की पहचान की और हिरासत में ले लिया.

थानाध्यक्ष नारखी राकेश गिरी के मुताबिक जानकारी दी गई है कि युवकों ने रील नारखी थाने में बनाई गई थी. थाने में इन दिनों ऑफिस की रंगाई-पुताई का काम चल रहा है. जिन युवकों ने यह रील बनाई है वह थाने में ही रंगाई-पुताई का काम कर रहे थे. रील बनाने वाले दो युवकों को हिरासत में लेकर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है.


आपको बता दें कि इन दिनों रील का शौक युवाओं के सिर चढ़कर बोल रहा है. सोशल मीडिया पर आए दिन ऐसे मामले सामने आते रहते है जो कानून के खिलाफ होते है.ऐसे मामलों में कड़ीं कार्यवाही के बाबजूद युवा रील बनाने से बाज नहीं आ रहे है.रील के चक्कर मे तमाम हादसे भी हो चुके है.

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थाने में बनाई रील
REEL INSIDE POLICE STATION
FIROZABAD CRIME
रील बनाने का जुनून
REEL MADE INSIDE POLICE STATION

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