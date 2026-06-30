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फिरोजाबाद में तेज आंधी से टूटा पेड़ ई-रिक्शा पर गिरा, 5 लोगों की दबकर मौत

फिरोजाबाद : फरिहा थाना क्षेत्र में गांव चिढ़रई के पास सोमवार शाम आई तेज आंधी के कारण बड़ा हादसा हो गया. यहां सवारियां लेकर जा रहे एक ई- रिक्शा पर पेड़ टूट कर गिर जाने से पांच लोगों की मौत हो गई. हादसे में कई लोग घायल भी हुए हैं. जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है. हादसे के शिकार सभी लोग अलग-अलग क्षेत्र के रहने वाले हैं.





हादसा फरिहा थाना क्षेत्र में गांव चिढ़रई के पास हुआ. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सोमवार शाम लगभग 7:30 बजे तेज आंधी चल रही थी. तेज आंधी की वजह से सड़क के किनारे खड़ा एक पेड़ टूट कर ई-रिक्शा पर जाकर गिर पड़ा. ई- रिक्शा में 7 से 8 लोग सवार थे, जिनमें महिला और बच्चे बुजुर्ग भी शामिल थे. पेड़ गिरने के बाद चीख पुकार मच गई. आसपास के लोगों ने पेड़ को उठाने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली. सूचना पर पहुंची पुलिस टीम ने क्रेन के जरिए पेड़ हटवाया और सभी घायलों को मेडिकल कॉलेज भिजवाया. जहां डॉक्टरों ने पांच लोगों को मृत घोषित कर दिया. मृतकों के पहचान हरेश, विष्णु, गजेंद्र, अमन, गंगा सिंह के रूप में हुई है.

ईखू निवासी हरेश के नाती राज कपूर ने बताया कि बाबा फरिहा से घर की तरफ आ रहे थे. तभी यह हादसा हुआ है. मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल योगेश गोयल ने बताया कि हादसे के शिकार पांच लोगों को यहां लाया गया था. जिनमें से चार मृत अवस्था मे थे, जबकि एक की अस्पताल में मौत हुई है. जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा ने बताया कि फरिहा थाना क्षेत्र में तेज आंधी के दौरान पेड़ गिरने से पांच लोगों की मौत हुई है. सभी को दैवीय आपदा राहत के तहत मदद मिलेगी.