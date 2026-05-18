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फिरोजाबाद में पर्यटन मंत्री के कार्यक्रम के दौरान बत्ती गुल, मोबाइल की रोशनी में पढ़ना पड़ा भाषण

फिरोजाबाद : जसराना तहसील के पाढ़म गांव में रविवार को पर्यटन विकास और सौंदर्यीकरण की विभिन्न परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान बिजली गुल होने पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह को फजीहत का सामना करना पड़ा. बिजली गुल होने की दशा में उन्हें अपना भाषण मोबाइल की रोशनी में पढ़ना पड़ा. इसको लेकर यूपी की बिजली व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं. हालांकि पर्यटन विभाग जेनरेटर की तकनीकी खराबी का तर्क दे रहा है.

उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह रविवार को जसराना तहसील के पाढ़म गांव में 8.72 करोड़ रुपये की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास करने पहुंचे थे. कार्यक्रम में उनका संबोधन शुरू होते ही अचानक बिजली चली गई. कैबिनेट मंत्री ने कुछ देर तक बिजली के आने का इंतजार किया, लेकिन कोई बात नहीं बनी. इसके बाद पर्यटन मंत्री ने मोबाइल की रोशनी में अपना भाषण पढ़ा और चले गए. इस संबंध में पर्यटन विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि जेनरेटर की तकनीकी खराबी की वजह से समस्या आ गई थी. अधिकांश कार्यक्रम उजाले में ही हुआ था.



बता दें, पाढ़म स्थित ऐतिहासिक परीक्षित कुंड प्रांगण में आयोजित कार्यक्रम में 6.21 करोड़ रुपये की लागत से पूर्ण हो चुके कार्यों का लोकार्पण किया गया. जिसमें 4.32 करोड़ से पाढ़म के पौराणिक परीक्षित कुंड का कायाकल्प और 1.89 करोड़ से खेरिया के रामलीला मैदान में बाउंड्रीवॉल व बुनियादी सुविधाओं का निर्माण शामिल है. साथ ही क्षेत्रीय जन-आस्था के केंद्रों के लिए 2.50 करोड़ की लागत वाली नई योजनाओं का शिलान्यास किया गया. जिसके तहत बड़े जखईया महाराज मंदिर, चकलेश्वर महादेव मंदिर (पैढत), जखईया महाराज मंदिर (जसराना) और मां कामाख्या मंदिर (जसराना) का व्यापक सौंदर्यीकरण कराया जाएगा.