मोहर्रम जुलूस को लेकर एक्शन मोड़ में पुलिस; अनुज चौधरी ने नापी ताजियों की ऊंचाई, जानिए क्या है वजह

मोहर्रम जुलूस को लेकर एक्शन मोड़ में पुलिस; अनुज चौधरी ने नापी ताजियों की ऊंचाई, जानिए क्या है वजह
एएसपी देहात अनुज चौधरी ने सरकारी गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की दी चेतावनी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 26, 2026 at 7:38 AM IST
फिरोजाबाद : एएसपी देहात अनुज चौधरी फिरोजाबाद में निकलने वाले मोहर्रम के जुलूस को लेकर चर्चा में आ गए हैं. मामला जुलूस के दौरान निकालने वाले ताजियों से जुड़ा है. अजुन चौधरी ने ताजियों की ऊंचाई नापने को लेकर दिनभर फील्ड में रहे. इस दौरान सरकारी गाइडलाइंस की जानकारी साझा की.
एएसपी देहात अनुज चौधरी ने बताया कि शासन के स्पष्ट निर्देश हैं कि ताजियों की ऊंचाई निश्चित हो ताकि कोई हादसा न हो सके. शासन के दिशा निर्देशों के बारे में ताजियादारों को साफ-साफ बता दिया गया है. सरकारी गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. इसके अलावा कुछ शिकायतें भी मिली थीं कि ताजिये की ऊंचाई निर्धारित मानक से अधिक है. लिहाजा उन्हें ताजिये छोटे करने के लिए कहा गया है.
बता दें, खेल कोटे से पुलिस विभाग में भर्ती हुए अनुज चौधरी इन दिनों यूपी के फिरोजाबाद में अपर पुलिस अधीक्षक देहात के पद पर तैनात हैं. इससे पहले वह संभल में सीओ के पद पर तैनात थे. इस दौरान अपने बेबाक बयानों और कार्यशैली को लेकर खूब चर्चा बटोरी थी. इस बार चर्चा की वजह मोहर्रम का जुलूस और ताजिये हैं.
अनुज चौधरी ने गुरुवार को मुस्लिम इलाकों का दौरा किया और ताजियों की ऊंचाई परखी. उन्होंने मुस्लिम समाज को सरकारी गाइडलाइंस के बारे में जानकारी दी. अनुज चौधरी ने बताया कि सरकारी गाइडलाइंस के मुताबिक ताजिये की ऊंचाई 10 फुट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. मुस्लिम समाज मोहर्रम का त्यौहार गम के रूप में मनाता है.
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