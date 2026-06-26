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मोहर्रम जुलूस को लेकर एक्शन मोड़ में पुलिस; अनुज चौधरी ने नापी ताजियों की ऊंचाई, जानिए क्या है वजह

ताजियों की ऊंचाई नापते एएसपी देहात अनुज चौधरी. ( Photo Credit : ETV Bharat )