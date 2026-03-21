फिरोजाबाद में उपले टूटने के विवाद के दौरान मारपीट-फायरिंग, महिलाओं समेत तीन घायल
टूण्डला थाना क्षेत्र के त्रिलोकपुर गांव में उपले टूटने के विवाद ने लिया खूनी संघर्ष का रूप.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 21, 2026 at 8:58 AM IST
फिरोजाबाद : टूण्डला थाना क्षेत्र के त्रिलोकपुर गांव में शुक्रवार को मामूली विवाद में हिंसक वारदात हो गई. उपले (गोबर के कंडे) टूटने को लेकर दो पक्षों के बीच शुरू हुई कहासुनी देखते ही देखते फायरिंग में बदल गई. इसके बाद दो महिलाएं और एक बच्चा घायल हो गया. जिससे गांव में अफरा-तफरी मच गई. मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने किसी तरह मामला शांत कराया और घायलों को अस्पताल पहुंचाया. पुलिस तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.
एएसपी सिटी रविशंकर प्रसाद के अनुसार बीते शुक्रवार रात डायल 112 के माध्यम से टूण्डला थाना क्षेत्र के त्रिलोकपुर गांव में फायरिंग की सूचना मिली थी. मौके पर पहुंची पुलिस टीम को नीलम पत्नी रामवीर, रेखा पत्नी प्रेमवीर और मोहित पुत्र धर्मवीर घायल मिले. तीनों को तुरंत एम्बुलेंस के जरिए ट्रॉमा सेंटर भेजा गया. जहां उनका इलाज जारी है.
एएसपी के मुताबिक प्राथमिक जांच में सामने आया कि विवाद सड़क किनारे पड़े उपलों को लेकर हुआ. किसी ने आलू लदे ट्रैक्टर-ट्राली से उपले कुचल दिए थे. इसको लेकर गांव के ही ओम प्रकाश पक्ष ने नीलम आदि के परिवार से वाद विवाद शुरू कर दिया. आरोप है कि गाली गलौज बढ़ने पर ओम प्रकाश के पक्ष ने फायरिंग शुरू कर दी. इसमें नीलम पत्नी रामवीर, रेखा पत्नी प्रेमवीर और मोहित पुत्र धर्मवीर घायल हो गए.
अपर पुलिस अधीक्षक शहर रविशंकर प्रसाद ने बताया कि इस मामले में कुल छह लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है.वारदात के दो आरोपियों को रात में ही गिरफ्तार कर लिया गया था. एक नामजद अभियुक्त जवाहर लाल के हिरनगांव के पास जंगल मे छिपे होने की जनकारी मिलने पर घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया गया है. आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग की थी. इसके बाद जवाबी फायरिंग में जवाहर के पैर में गोली लगी है. जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है. अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है.
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