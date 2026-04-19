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यूपी में अग्निकांड; फिरोजाबाद में आग से 60 दुकानें जलीं, बरेली में 60 बीघा गेंहू की फसल जल कर राख

शिकोहाबाद सब्जी मंडी में लगी आग. आग पर काबू पाने में दमकल विभाग को पांच घंटे की कड़ी में मशक्कत करनी पड़ी.

फिरोजाबाद में अग्निकांड.
फिरोजाबाद में अग्निकांड. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 19, 2026 at 8:04 AM IST

3 Min Read
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फिरोजाबाद/बरेली : शिकोहाबाद सब्जी मंडी में शनिवार रात आग लगने से करीब 60 दुकानें जलकर राख हो गई. दुकानों में सब्जी और कपड़े की दुकानें ज्यादा जली हैं. आग इतनी भयंकर थी कि दमकल की कई गाड़ियों को आग पर काबू पाने में चार से पांच घंटे की कड़ी में मशक्कत करनी पड़ी. आग की लपटें दूर-दूर तक देखी जा रही थीं. अग्निकांड में कई लाख रुपये के नुकसान का अनुमान जताया जा रहा है. प्राथमिक जांच में अग्निकांड का कोई कारण सामने नहीं आया है. वहीं बरेली में हाईटेंशन लाइन से निकली चिंगारी से 60 बीघा गेहूं की फसल जल गई.

फिरोजाबाद और बरेली में अग्निकांड. (Video Credit : ETV Bharat)

घटना शिकोहाबाद शहर की कटरा मीरा सब्जी मंडी में हुई. शहर के बीचो-बीच स्थित सब्जी मंडी में रात करीब 2:00 बजे आग लग गई. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कुछ ही देर में आग ने भयंकर रूप धारण कर लिया. आग की ऊंची-ऊंची लपटें उठने लगीं. आननफानन लोगों ने आग बुझाने की कोशिश के साथ पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी. दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं, लेकिन घनी आबादी के कारण राहत कार्य शुरू करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी. फायर ब्रिगेड टीम ने करीब पांच घंटे की कड़ी मशक्त के बाद आग बुझाई.

बरेली में 60 बीघा गेंहू की फसल जली.
बरेली में 60 बीघा गेंहू की फसल जली. (Photo Credit : ETV Bharat)

मुख्य अग्निशमन अधिकारी सत्येंद्र पाण्डेय का कहना है कि आग लगने की सूचना मिलते ही टीम मौके पर पहुंच गई थी. दमकल वाहनों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है. मंडी में अधिकतर कपड़ों और सब्जी की दुकानें हैं. करीब 50-60 दुकानें में आग लगने की सूचना है. आग लगने के कारणों के बारे में जानकारी नहीं हो पाई है. जांच के बाद ही आग लगने की वजह और नुकसान का आंकड़ा पता चल पाएगा. फिलहाल आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया है.

बरेली में हाईटेंशन लाइन से निकली चिंगारी से 60 बीघा गेहूं की फसल राख

नवाबगंज तहसील क्षेत्र के गांव लाड़पुर में शनिवार को बिजलीघर के पास गुजर रही हाईटेंशन लाइन से निकली चिंगारी से गेहूं की फसल में आग लग गई. आग की सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन आग बुझाने तक करीब 60 बीघा फसल जल चुकी थी. किसान इरफान अहमद ने बताया कि उसके साथ कई किसानों की फसल जली है. वहीं घटना की जानकारी मिलने पर लेखपाल वसीम अंसारी मौके पर पहुंचे और नुकसान का आकलन किया. लेखपाल ने बताया कि प्रभावित किसानों की सूची तैयार करके मुआवजे के लिए रिपोर्ट अधिकारियों को भेजी जाएगी.

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