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यूपी में अग्निकांड; फिरोजाबाद में आग से 60 दुकानें जलीं, बरेली में 60 बीघा गेंहू की फसल जल कर राख

फिरोजाबाद में अग्निकांड. ( Photo Credit : ETV Bharat )