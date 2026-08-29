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मंगलदोष दूर करने के नाम पर 'खेल', आटे की लोई में रखवाई सोने की चेन और हो गए रफूचक्कर!

फिरोजाबाद: जनपद में मंगलदोष और उससे होने वाली परेशानियों को दूर करने का झांसा देकर लोगों को ठगने वाले दो जालसाजों को टूंडला पुलिस ने गिरफ्तार किया है. आरोपी बेहद शातिर तरीके से लोगों को अपने जाल में फंसाते थे. आरोपियों के पास से बाइक चेन पुलिस ने बरामद की है.

तांत्रिक बनकर साजिश: आरोपियों ने एक दुकानदार को मंगलदोष होने की बात कहकर पूजा-पाठ के नाम पर आटे की लाई मंगवाई और उसमें सोने की चेन रखवा दी. इसके बाद लाई को छत पर फेंकने के बहाने दुकानदार को भेज दिया और मौका पाकर चेन लेकर फरार हो गए. पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए आरोपी पिता-पुत्र को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की करीब 11.5 ग्राम वजन की पीली धातु की चेन और वारदात में इस्तेमाल पल्सर मोटरसाइकिल बरामद की है.



