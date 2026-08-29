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मंगलदोष दूर करने के नाम पर 'खेल', आटे की लोई में रखवाई सोने की चेन और हो गए रफूचक्कर!

मंगलदोष का डर दिखाकर सोने की चेन उड़ाने वाले पिता-पुत्र गिरफ्तार

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 29, 2026 at 12:07 PM IST

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फिरोजाबाद: जनपद में मंगलदोष और उससे होने वाली परेशानियों को दूर करने का झांसा देकर लोगों को ठगने वाले दो जालसाजों को टूंडला पुलिस ने गिरफ्तार किया है. आरोपी बेहद शातिर तरीके से लोगों को अपने जाल में फंसाते थे. आरोपियों के पास से बाइक चेन पुलिस ने बरामद की है.

तांत्रिक बनकर साजिश: आरोपियों ने एक दुकानदार को मंगलदोष होने की बात कहकर पूजा-पाठ के नाम पर आटे की लाई मंगवाई और उसमें सोने की चेन रखवा दी. इसके बाद लाई को छत पर फेंकने के बहाने दुकानदार को भेज दिया और मौका पाकर चेन लेकर फरार हो गए. पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए आरोपी पिता-पुत्र को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की करीब 11.5 ग्राम वजन की पीली धातु की चेन और वारदात में इस्तेमाल पल्सर मोटरसाइकिल बरामद की है.

टूंडला थाना क्षेत्र में 24 अगस्त को एक दुकानदार के साथ टप्पेबाजी की घटना हुई थी. पीड़ित ने 25 अगस्त को थाना टूंडला में तहरीर देकर बताया था कि एक अज्ञात व्यक्ति कई दिनों से उसकी दुकान पर आ रहा था. बातचीत के दौरान आरोपी ने उसे बताया कि उसके ऊपर मंगलदोष है, जिसके कारण उसे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. आरोपी ने मंगलदोष शांत करने के नाम पर पूजा संबंधी उपाय करने की बात कही.गिरफ्तार आरोपियों की पहचान एटा निवासी गिरेन्द्र और उसके बेटे रितेश के रूप में हुई है.-बैजनाथ सिंह, पुलिस इंस्पेक्टर टूंडला

पूजा के नाम पर ठगी करने वाले दो जालसाज बाइक और चेन समेत अरेस्ट
पूजा के नाम पर ठगी करने वाले दो जालसाज बाइक और चेन समेत अरेस्ट (Photo Credit: ETV Bharat)

शिकायत के बाद पुलिस एक्शन: घटना के बाद पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद के निर्देशन में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत टूंडला पुलिस टीम को आरोपियों के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी मिली. मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने 28 अगस्त को न्यू रेलवे कॉलोनी में खंडहर रेलवे टिन शेड के पास घेराबंदी कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.


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