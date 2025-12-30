फिरोजाबाद में गोली मार कर किसान की हत्या; पत्नी-बेटा और भाई घायल, लखनऊ में दोस्त की जान लेने की कोशिश
फिरोजाबाद के नसीरपुर थाना क्षेत्र के मढैया नंदराम गांव में पांच बीघा जमीन को लेकर चल रहा था विवाद.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 30, 2025 at 9:21 AM IST
फिरोजाबाद/लखनऊ : नसीरपुर थाना क्षेत्र के मढैया नंदराम गांव में जमीन विवाद में विपक्षियों ने एक किसान की गोली मारकर हत्या कर दी. आरोपियों द्वारा की गई फायरिंग में किसान का बेटे-पत्नी और भाई भी घायल हुए हैं. पुलिस ने पीड़ित पक्ष की शिकायत पर केस दर्ज कर फरार आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है. वहीं लखनऊ में लेनदेन के विवाद में तीन युवकों ने अपने दोस्त की जान लेने की कोशिश की.
फिरोजाबाद की घटना नसीरपुर थाना क्षेत्र के गांव मढैया नंदराम की है. अपर पुलिस अधीक्षक देहात अनुज चौधरी के मुताबिक गांव में रहने वाले सत्यभान पुत्र मातादीन का अपने ही गांव में रहने वाले सूरतराम से पांच बीघा जमीन को लेकर विवाद है. लगभग छह माह पहले विवादित जमीन का निर्णय सत्यभान के पक्ष में आया था. इसके बाद प्रशासन ने पुलिस बल की मदद से सत्यभान को कब्जा दिलवा दिया था.
सत्यभान के भाई चंद्रपाल का आरोप है कि इसी वजह से विरोधी पक्ष नाराज था. सोमवार देर रात सत्यभान खेत से लौट रहा था. तभी आरोपियों ने सत्यभान को घेर लिया और गोली मार दी. सत्यभान की पत्नी राधा और पुत्र, भाई उसे बचाने दौड़े तो आरोपियों ने उनके साथ मारपीट की और फायरिंग कर दी. जिससे तीनों लोग घायल हो गए. गोली लगने से सूचना पर अन्य परिजन मौके पर पहुंचे और सत्यभान को शिकोहाबाद स्थित अस्पताल पहुंचाया. जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. अपर पुलिस अधीक्षक देहात अनुज चौधरी ने बताया कि पीड़ित पक्ष से तहरीर लेकर एफआईआर दर्ज कर आरोपियों की तलाश की जा रही है.
गुडंबा थाना क्षेत्र में महज एक हजार रुपये वापस करने पर बहाने बुलाकर युवक को बंधक बना कर जान लेने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. पुलिस तीन नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई है.
मायापुरी कॉलोनी निवासी मिथलेश शर्मा के अनुसार उनके बेटे श्याम सुंदर ने अपने दोस्त अभिषेक पाण्डेय को 1000 उधार दिए थे. 23 दिसंबर को अभिषेक ने फोन करके कहा कि वह रुपये लौटाना चाहता है और श्याम को अपने कमरे पर बुलाया. श्याम वहां पहुंचा तो अभिषेक ने उसे कमरे में बैठा लिया. कुछ देर बाद उसके दो अन्य दोस्त हिमांशु पाण्डेय और मानस तिवारी वहां पहुंचे. इसके बाद तीनों ने श्याम सुंदर पर हमला बोल दिया और मफलर से गला घोंटकर जान लेने की कोशिश की. श्याम सुंदर किसी तरह जान बचाकर वहां से भाग निकला और घर पहुंचकर आपबीती सुनाई.
गुडंबा इंस्पेक्टर प्रभातेश श्रीवास्तव के अनुसार पीड़ित के पिता की तहरीर पर अभिषेक पाण्डेय, हिमांशु पाण्डेय और मानस तिवारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. आरोपी घर से भागे हुए हैं. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें उनके संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं.
