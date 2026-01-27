वैष्णो देवी मंदिर गया था कपड़ा व्यापारी का परिवार, चोरों ने घर से लाखों के जेवर और नगदी की पार

वैष्णो देवी मंदिर गया था कपड़ा व्यापारी का परिवार, चोरों ने घर से लाखों के जेवर और नगदी की पार
फिरोजाबाद शिकोहाबाद थाना क्षेत्र के कटरा मीरा की घटना. घर के आसपास लगे सीसीटीवी के फुटेज खंगालने में जुटी पुलिस.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 27, 2026 at 9:56 AM IST
फिरोजाबाद : शिकोहाबाद थाना क्षेत्र में चोरों ने कपड़ा व्यापारी के बंद घर से लाखों के जेवर और नगदी पार कर दी. व्यापारी परिवार सहित माता वैष्णो देवी के दर्शन करने जम्मू कटरा गया था. वापस लौटने के बाद चोरी की घटना की सूचना पुलिस को दी है. पुलिस व्यापारी के घर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगालने में जुट गई है.
इंस्पेक्टर शिकोहाबाद अनुज कुमार ने बताया कि घटना क्षेत्र के कटरा मीरा मोहल्ले की है. यहां रहने वाले कृष्ण कांत पुत्र सुभाष चंद्र कपड़े के व्यापारी हैं. कृष्णकांत बीती 22 जनवरी को परिवार के साथ जम्मू कटरा स्थित माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए गए थे. इसी बीच उनके घर में चोरी हो गई. 26 जनवरी की रात घर लौटने के बाद उन्हें चोरी की घटना पता चली. इसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी है.
कृष्णकांत ने बताया है कि वह 26 जनवरी की रात लौटे थे. घर के मुख्य गेट समेत सभी कमरों के ताले टूटे हुए थे. घर के सभी कमरों और अलमारियों के ताले टूटे थे. अलमारियों में रखे चार लाख रुपये, 20 लाख रुपये से ज्यादा के जेवर गायब थे. व्यापारी ने चोरी गए समान और नगदी की जानकारी पुलिस से साझा की है. इंस्पेक्टर अनुज कुमार का कहना है कि व्यापारी कृष्णकांत के घर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से चोरों का पता लगाया जा रहा है.
