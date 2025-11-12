ETV Bharat / state

फर्जी कॉल सेंटर के जरिए निवेश के नाम पर ठगी; 5 युवतियों समेत 6 जालसाज गिरफ्तार, मोबाइल-पासबुक बरामद

फिरोजाबाद के रहने वाले हैं सभी आरोपी, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर शिकायत के बाद कार्रवाई.

पुलिस ने 6 आरोपियों को पकड़ा.
पुलिस ने 6 आरोपियों को पकड़ा. (Photo Credit; Police)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 12, 2025 at 8:29 PM IST

फिरोजाबाद : पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर के जरिए निवेश के नाम पर ठगी करने वाले 6 जालसाजों को गिरफ्तार किया है. इनमें 5 युवतियां भी शामिल हैं. यह गिरोह नामी कंपनियों के शेयर बेचने के नाम पर लोगों को अपने जाल में फंसाता था. गिरोह लाखों रुपये की ठगी कर चुका है. बुधवार को पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा किया.

एसपी सिटी रविशंकर प्रसाद ने बताया कि थाना रसूलपुर पुलिस और साइबकेर अपराध शाखा की संयुक्त टीम ने यह कार्रवाई की. उन्होंने बताया कि मुखबिर की सूचना पर नैनी ग्लास चौराहा स्थित एक रेस्टोरेंट के बेसमेंट में चल रहे फर्जी कॉल सेंटर पर छापेमारी की गई.

आरोपियों के पास मिलीं ये चीजें : एसपी सिटी ने बताया कि ठगी की शिकायत मिली थी. इसके बाद पुलिस मामले की जांच कर रही थी. आरोपियों के कब्जे से 6 मोबाइल फोन, 6 सिम कार्ड, बैंक पासबुक, चेक, नोटबुक, 1 पीएनटी फोन, डायरी और करीब 500 हायरिंग पंफलेट मिले हैं. इसके अलावा करीब 100 पेज का मोबाइल नंबरों से भरा डेटा भी मिला है. सभी आरोपी फिरोजाबाद के ही रहने वाले हैं.

पकड़े गए आरोपियों के नाम : पकड़े गए आरोपियों में हसनैन पुत्र चमन निवासी मक्का कालोनी थाना रामगढ़, इलमा पुत्री गुड्डू निवासी रसूलपुर टंकी हरिजन कालोनी थाना रसूलपुर, सिमरा पुत्री मोहम्मद आसिफ निवासी हुसैनी मोहल्ला थाना रसूलपुर, अनम पुत्री अनवर सलीम निवासी हाजीपुरा थाना रसूलपुर, कशिश पुत्री राजू उर्फ अफजल निवासी गली नं. 7 गालिब नगर शब्बर की हवेली थाना रसूलपुर, अजरीन पुत्री मोहम्मद शमीम निवासी नाले की पुलिया थाना दक्षिण.

लुभावनी स्कीम का झांसा देकर फंसाते थे : एसपी सिटी रविशंकर प्रसाद ने बताया कि ठग नाम बदलकर आम लोगों को फोन करते थे. इसके बाद नामी कंपनियों के शेयर खरीदने की बात कहते थे. बताते थे कि इससे मोटा मुनाफा होगा. फर्जी निवेश योजनाओं के नाम पर लोगों से डीमैट अकाउंट में पैसे डलवाने के लिए कहते थे.

गिरोह इस तरह से लोगों को अपने जाल में फंसाकर लाखों की ठगी कर चुका है. एसपी सिटी रविशंकर प्रसाद ने बताया कि थाना रसूलपुर और साइबर अपराध पुलिस की संयुक्त टीम ने एनसीआरपी (National Cyber Crime Reporting Portal) पर आई शिकायत पर यह कार्रवाई की.

एसपी सिटी ने लोगों से निवेश या ऑनलाइन स्कीम के लुभावनी स्कीमों के झांसे में न आने की अपील की है.उन्होंने ऐसे किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत साइबर सेल या स्थानीय थाने को देने के लिए कहा है.

