फर्जी कॉल सेंटर के जरिए निवेश के नाम पर ठगी; 5 युवतियों समेत 6 जालसाज गिरफ्तार, मोबाइल-पासबुक बरामद

पुलिस ने 6 आरोपियों को पकड़ा. ( Photo Credit; Police )

फिरोजाबाद : पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर के जरिए निवेश के नाम पर ठगी करने वाले 6 जालसाजों को गिरफ्तार किया है. इनमें 5 युवतियां भी शामिल हैं. यह गिरोह नामी कंपनियों के शेयर बेचने के नाम पर लोगों को अपने जाल में फंसाता था. गिरोह लाखों रुपये की ठगी कर चुका है. बुधवार को पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा किया. एसपी सिटी रविशंकर प्रसाद ने बताया कि थाना रसूलपुर पुलिस और साइबकेर अपराध शाखा की संयुक्त टीम ने यह कार्रवाई की. उन्होंने बताया कि मुखबिर की सूचना पर नैनी ग्लास चौराहा स्थित एक रेस्टोरेंट के बेसमेंट में चल रहे फर्जी कॉल सेंटर पर छापेमारी की गई. आरोपियों के पास मिलीं ये चीजें : एसपी सिटी ने बताया कि ठगी की शिकायत मिली थी. इसके बाद पुलिस मामले की जांच कर रही थी. आरोपियों के कब्जे से 6 मोबाइल फोन, 6 सिम कार्ड, बैंक पासबुक, चेक, नोटबुक, 1 पीएनटी फोन, डायरी और करीब 500 हायरिंग पंफलेट मिले हैं. इसके अलावा करीब 100 पेज का मोबाइल नंबरों से भरा डेटा भी मिला है. सभी आरोपी फिरोजाबाद के ही रहने वाले हैं.