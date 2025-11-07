ETV Bharat / state

फिरोजाबाद टूंडला डाकघर में 2.67 करोड़ रुपये का गबन, आरोपी उपडाकपाल गिरफ्तार

फिरोजाबाद : टूंडला पुलिस और सर्विलांस टीम ने संयुक्त कार्रवाई के दौरान सरकारी धन गबन के मामले में वांछित आरोपी उपडाकपाल रवि प्रकाश को गिरफ्तार कर लिया गया है. आरोपी पर 2 करोड़ 67 लाख 40 हजार रुपये के गबन का गंभीर आरोप है. न्यायालय ने सुनवाई के बाद उसे जेल भेज दिया है.



सीओ टूण्डला अंबरीश कुमार के मुताबिक आरोपी रवि प्रकाश पुत्र कमलेश कुमार निवासी ग्राम टापा खुर्द, कोटला रोड, थाना उत्तर, जनपद फिरोजाबाद, तत्कालीन कार्यवाहक उपडाकपाल के रूप में टूंडला डाकघर में तैनात था. आरोपी ने अपने कार्यकाल के दौरान 1 नवम्बर 2023 से 19 अप्रैल 2024 के बीच सरकारी धन का गबन किया था. इस संबंध में सहायक अधीक्षक डाकघर फिरोजाबाद अजय दुबे द्वारा थाना टूंडला में तहरीर दी गई थी. जिसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया. विवेचना के दौरान अन्य सह-अभियुक्तों के नाम भी प्रकाश में आए.



आरोपी रवि प्रकाश काफी समय से फरार चल रहा था. उसकी गिरफ्तारी के लिए न्यायालय से गैर-जमानती वारंट (NBW) एवं धारा 82 सीआरपीसी की उद्घोषणा जारी की गई थी. पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी जरौली कट के पास दिखाई दिया है. जिसके बाद घेराबंदी कर उसे दबोच लिया गया. आरोपी के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेजा दिया गया.