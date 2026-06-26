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फिरोजाबाद में प्लॉट पर सो रहे बुजुर्ग की जिंदा जलकर मौत, परिजन लगा रहे ऐसा आरोप

फिरोजाबाद : टूंडला थाना क्षेत्र के गांव मोहम्मदाबाद में बुधवार रात एक बुजुर्ग की जिंदा जलकर मौत हो गई. बुजुर्ग बुधवार रात मकान के पास ही खाली पड़े प्लाॅट में सोये थे. रात में ह्रदयविदारक घटना हो गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने बुजुर्ग के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा है. पुलिस का दावा है कि बिजली के शार्ट सर्किट से लगी आग में जलकर बुजुर्ग की जलकर मौत हुई है. हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर अग्रिम कार्रवाई की बात कही है.

सीओ टूण्डला अरुण चौरसिया का कहना है कि घटना टूंडला थाना क्षेत्र के गांव मोहम्मदाबाद की है. गांव में रहने वाले ब्रह्मऋषि (70) घर के पास में स्थित एक प्लाॅट में तख्त पर सो रहे थे. रात में लगभग दो बजे बाउन्ड्री से तेज धुंआ और आग की लपटें देख आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया. पड़ोसियों ने परिजनों को सूचित किया तो परिजन मौके पर पहुंचे. परिजनों ने तत्काल आग बुझायी और पुलिस को घटना की जानकारी दी.

जानकारी मिलने के बाद कोतवाली टूण्डला पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी. प्राथमिक जांच में सामने आया कि बुजुर्ग रोजाना की तरह बुधवार रात को भी प्लाॅट पर सोने गए थे. परिजनों ने घटना को लेकर अनहोनी की आशंका व्यक्त की है. हालांकि मामला शॉर्ट सर्किट का ही लग रहा है. मौके पर एक तार भी टूटा मिला है. फिलहाल मामले की जांच पड़ताल की जा रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद अगली कार्रवाई की जाएगी.