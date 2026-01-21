फिरोजाबाद के शक्तिपीठ बाला जी मंदिर में ईट राइट प्लेस ऑफ वर्सिप सर्टिफिकेट लागू, जानें-खासियत और बदलाव
खाद्य विभाग ने मंदिर प्रबंधन समिति के सहयोग से ईट राइट प्लेस ऑफ वर्सिप प्रमाण पत्र की शर्तें लागू की गई हैं.
January 21, 2026
फिरोजाबाद : शिकोहाबाद क्षेत्र में स्थित शक्तिपीठ बाला जी मंदिर के आसपास की दुकानों के लिए ईट राइट प्लेस ऑफ वर्सिप प्रमाण पत्र की शर्त लागू कर दी गई है. इसके चलते सभी दुकानदारों को एप्रिन पहन कर प्रसाद बनाना होगा. साथ ही प्रसाद पाॅलिथिन की बजाय कपड़े के थैले में रख कर बेचना होगा. इस मंदिर की काफी दूर-दूर तक ख्याति है. यहां फिरोजाबाद जिले के अलावा मैनपुरी, एटा और इटावा से श्रद्धालु आते हैं.
सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा चंदन पांडेय के अनुसार मंदिर प्रबंधन समिति के सहयोग से बालाजी धाम मंदिर को पिछले दिनों ईट राइट प्लेस ऑफ वर्सिप का प्रमाण पत्र मिला था. जिसके बाद एफडीए ने कई बार निरीक्षण कर दुकानदारों को एप्रिन पहनने, पॉलिथिन का प्रयोग न करने, कूड़ेदान रखने एवं साफ सफाई के संबध में जागरूक किया था. इसके बाद अब जनपद के अन्य प्रसिद्ध मंदिरों को ईट राइट प्लेस ऑफ वर्सिप के दायरे में लाने का प्रयास किया जाएगा.
मंदिर प्रबंधन समिति से राजेश गुप्ता ने बताया कि प्रमाण पत्र प्राप्त होने के बाद से मंदिर समिति द्वारा भी नियमति रूप से लाउडस्पीकर के माध्यम से फूड सेफटी के बारे में प्रसारण किया जा रहा है. इन प्रयासों के फलस्वरूप दुकानदार पॉलिथिन के स्थान पर कपड़े का थैला उपयोग में ला रहे हैं. प्रसाद विक्रेता एप्रिन पहनकर काम कर रहे हैं. कूड़े को कूड़ेदान में डालने की अपील करते दिखाई दे रहे हैं.