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सफाई नायक की भूमिका में उतरे फिरोजाबाद के डीएम, हाथ में फावड़ा लेकर साफ की नालियां, जानें क्यों

विशेष स्वच्छता अभियान में कलेक्ट्रेट के विभिन्न अनुभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने सक्रिय भागीदारी निभाई.

FIROZABAD DM
सफाई नायक की भूमिका में उतरे फिरोजाबाद के डीएम. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 9, 2026 at 3:21 PM IST

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फिरोजाबाद: जनपद में स्वच्छता को जनआंदोलन का रूप देने की दिशा में शनिवार को एक प्रेरणादायक तस्वीर देखने को मिली, जब जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा स्वयं सफाई नायक की भूमिका में नजर आए.

जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित सामूहिक स्वच्छता अभियान के दौरान हाथ में फावड़ा उठाकर और मुंह पर मास्क लगाकर नालियों की सफाई की.

सफाई नायक की भूमिका में उतरे फिरोजाबाद के डीएम. (ETV Bharat)

डीएम को स्वयं श्रमदान करते देख अधिकारियों और कर्मचारियों में भी उत्साह का संचार हुआ और सभी ने बढ़-चढ़कर सफाई अभियान में भाग लिया.

जिलाधिकारी के नेतृत्व में चले इस विशेष स्वच्छता अभियान में कलेक्ट्रेट के विभिन्न अनुभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने सक्रिय भागीदारी निभाई.

अभियान के दौरान परिसर की साफ-सफाई के साथ-साथ नालियों की गंदगी हटाई गई और आसपास फैले कूड़े-कचरे को भी साफ कराया गया.

जिलाधिकारी ने विकास भवन के सामने बने गड्ढे को भरने के निर्देश दिए, ताकि वहां आने वाले लोगों को असुविधा का सामना न करना पड़े.

अभियान के दौरान जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट परिसर में जगह-जगह कूड़ेदान रखने के निर्देश भी दिए, जिससे लोग कूड़ा इधर-उधर फेंकने के बजाय निर्धारित स्थान पर डालें और परिसर स्वच्छ बना रहे.

उन्होंने कार्यालयों के भीतर रखी अनुपयोगी फाइलों के निस्तारण तथा पुराने अभिलेखों को व्यवस्थित करने के भी निर्देश दिए.

जिलाधिकारी ने कहा कि स्वच्छ और व्यवस्थित कार्यस्थल कर्मचारियों की कार्यक्षमता और सकारात्मक वातावरण को बढ़ावा देता है.

इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट परिसर को पूरी तरह सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त रखने पर विशेष जोर दिया.

उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों से अपील करते हुए कहा कि प्लास्टिक प्रदूषण पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा है और इससे बचने के लिए सभी को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी.

स्वच्छता अभियान के समापन पर जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा ने कहा कि “स्वच्छता केवल एक दिन का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि इसे हमें अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाना होगा. स्वच्छ वातावरण से ही स्वस्थ समाज और सकारात्मक कार्य संस्कृति का निर्माण होता है.

इस दौरान उप जिलाधिकारी अब्बास हसन नकवी, उप जिलाधिकारी मुख्यालय सहित कलेक्ट्रेट के समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे.

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