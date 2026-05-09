ETV Bharat / state

सफाई नायक की भूमिका में उतरे फिरोजाबाद के डीएम, हाथ में फावड़ा लेकर साफ की नालियां, जानें क्यों

सफाई नायक की भूमिका में उतरे फिरोजाबाद के डीएम. ( ETV Bharat )

फिरोजाबाद: जनपद में स्वच्छता को जनआंदोलन का रूप देने की दिशा में शनिवार को एक प्रेरणादायक तस्वीर देखने को मिली, जब जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा स्वयं सफाई नायक की भूमिका में नजर आए. जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित सामूहिक स्वच्छता अभियान के दौरान हाथ में फावड़ा उठाकर और मुंह पर मास्क लगाकर नालियों की सफाई की. सफाई नायक की भूमिका में उतरे फिरोजाबाद के डीएम. (ETV Bharat) डीएम को स्वयं श्रमदान करते देख अधिकारियों और कर्मचारियों में भी उत्साह का संचार हुआ और सभी ने बढ़-चढ़कर सफाई अभियान में भाग लिया. जिलाधिकारी के नेतृत्व में चले इस विशेष स्वच्छता अभियान में कलेक्ट्रेट के विभिन्न अनुभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने सक्रिय भागीदारी निभाई. अभियान के दौरान परिसर की साफ-सफाई के साथ-साथ नालियों की गंदगी हटाई गई और आसपास फैले कूड़े-कचरे को भी साफ कराया गया. जिलाधिकारी ने विकास भवन के सामने बने गड्ढे को भरने के निर्देश दिए, ताकि वहां आने वाले लोगों को असुविधा का सामना न करना पड़े.