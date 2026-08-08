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फिरोजाबाद DM ने फावड़ा उठाकर किया श्रमदान, कहा-स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी समझें

फिरोजाबाद जिलाधिकारी ने फावड़ा उठाकर किया श्रमदान ( Photo Credit : ETV Bharat )

फिरोजाबाद: जनपद जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा शनिवार को जिलाधिकारी कॉलोनी में सफाई नायक की भूमिका में नजर आए. उन्होंने अधिकारियों के साथ मिलकर, जिलाधिकारी कॉलोनी में सफाई अभियान का नेतृत्व किया और लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया.

जिलाधिकारी ने मंदिर के पास जगराता पंडाल और बारात घर के आसपास स्वयं सफाई की और कॉलोनीवासियों से अपील करते हुए कहा, "स्वच्छता को केवल किसी विशेष अभियान तक सीमित न रखा जाए, बल्कि समय-समय पर अपने आसपास सफाई करते रहें". उन्होंने जोर दिया कि स्वच्छ और सुंदर वातावरण बनाने में प्रशासन के साथ-साथ प्रत्येक नागरिक की सहभागिता आवश्यक है.

सफाई अभियान के दौरान जिलाधिकारी ने पूरी कॉलोनी का पैदल जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को सफाई व्यवस्था को और बेहतर बनाने के निर्देश दिए. जिलाधिकारी ने कहा कि स्वच्छता केवल जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हम सभी का सामूहिक संकल्प है.