ETV Bharat / state

हैल्लो, आपका बेटा रेप केस में फंस गया है; बचाना है तो 4 लाख दो, रिटायर्ड सूबेदार से साइबर ठगी

सटीक जानकारी से सूबेदार को डराया: ठगों ने मामले को रफा-दफा करने और "मेडिकल खर्चों" के नाम पर तुरंत चार लाख रुपये की मांग की. नरोत्तम सिंह उस समय दंग रह गए जब कॉल करने वाले ने उनके बेटे की नौकरी, पदस्थापना और पूरी पारिवारिक जानकारी विस्तार से दी. उनका बेटा राहुल वास्तव में जोधपुर में सेना के सी-ऑफिस में क्लर्क के पद पर तैनात है. इतनी सटीक जानकारी सुनकर पीड़ित घबरा गए और बिना सोचे-समझे ठगों के झांसे में आ गए.

डिजिटल अरेस्ट के नाम पर ठगी: यह घटना टूंडला कोतवाली क्षेत्र की रामनगर कॉलोनी निवासी नरोत्तम सिंह के साथ सोमवार सुबह घटित हुई. पीड़ित के पास एक अज्ञात व्हाट्सएप कॉल आई, जिसमें कॉलर ने खुद को जोधपुर पुलिस का अधिकारी बताया. कॉलर ने दावा किया कि उनके बेटे राहुल सिंह को बलात्कार के एक मामले में गिरफ्तार किया गया है. ठग ने झूठ बोला कि यह कृत्य राहुल के दोस्तों ने किया है, लेकिन राहुल भी इसमें पूरी तरह फंस गया है.

फिरोजाबाद: उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जनपद में साइबर ठगी का एक बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां साइबर अपराधियों ने सेना से सेवानिवृत्त एक सूबेदार को ‘डिजिटल अरेस्ट’ कर दो लाख रुपये की ठगी कर ली. ठगों ने उनके फौजी बेटे को एक रेप केस में फंसा हुआ बताकर समझौते के नाम पर चार लाख रुपये की मांग की थी. पीड़ित का बेटा खुद भी सेना में हवलदार क्लर्क के पद पर तैनात है.

डिजिटल अरेस्ट करके रुपये ट्रांसफर कराए: साइबर अपराधियों ने नरोत्तम सिंह को लगातार व्हाट्सएप कॉल पर जोड़े रखा ताकि वह किसी और से संपर्क न कर सकें. उन्हें डराया गया कि यदि बेटे को बचाना है तो तुरंत दिए गए QR कोड पर पैसे ट्रांसफर करें. घबराहट में सूबेदार ने अपनी बेटी से 20 हजार रुपये और फिर खुद 30 हजार रुपये ट्रांसफर कर दिए. इसके बाद उन्होंने अपने फौजी दामाद से 50 हजार रुपये और एक अन्य रिश्तेदार से करीब 99,500 रुपये लेकर ठगों को भेज दिए.

बैंक मैनेजर ने खोला ठगी का राज: कुल मिलाकर करीब दो लाख रुपये साइबर ठगों के खाते में चले गए, लेकिन वे और पैसों का दबाव बना रहे थे. जब घर में रखे पैसे खत्म हो गए, तो नरोत्तम सिंह और धनराशि भेजने के लिए अपने बैंक पहुंचे. वहां बैंक मैनेजर ने उनकी पूरी कहानी सुनी और तुरंत समझ गए कि यह एक साइबर फ्रॉड है. मैनेजर ने तत्काल उनके खाते के लेनदेन पर रोक लगा दी और उन्हें पुलिस के पास जाने की सलाह दी.

बेटा सुरक्षित और पुलिस की कार्रवाई: जब नरोत्तम सिंह ने जोधपुर में अपने बेटे के पास रह रहे परिजनों से बात की, तो पता चला कि राहुल बिल्कुल सुरक्षित है. राहुल सुबह ही अपनी ड्यूटी पर गया था और उसके साथ ऐसी कोई भी कानूनी घटना नहीं हुई थी. ठगी का अहसास होने पर पीड़ित ने टूंडला कोतवाली की साइबर हेल्प डेस्क पर अपनी ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई. प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार सिंह ने बताया कि 1930 नंबर पर प्राप्त शिकायत के आधार पर मामले की जांच की जा रही है.

पुलिस की अपील और सुरक्षा मंत्र: पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि वे किसी भी अनजान व्हाट्सएप वीडियो कॉल या संदिग्ध सरकारी अधिकारी के झांसे में न आएं. कानून में “डिजिटल अरेस्ट” जैसी कोई प्रक्रिया नहीं होती है और पुलिस कभी भी फोन पर पैसों की मांग नहीं करती. किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि होने पर तुरंत 1930 हेल्पलाइन पर संपर्क करना चाहिए. सतर्कता और जागरूकता ही साइबर अपराधियों से बचने का एकमात्र प्रभावी तरीका है.

यह भी पढ़ें- ध्वस्तीकरण में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का हर हाल में हो पालन; इलाहाबाद हाईकोर्ट की कड़ी चेतावनी