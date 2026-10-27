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फिरोजाबाद का दतौजी नगर वन बदहाली का शिकार: 40 लाख रुपये खर्च के बावजूद रास्ते और मूलभूत सुविधाओं को तरस रहा पार्क

कभी डकैतों की शरणस्थली था इलाका, अब नगर वन बना लेकिन सुविधाओं का इंतजार. ( Photo Credit: ETV Bharat )

फिरोजाबाद: सुहागनगरी फिरोजाबाद में हरियाली बढ़ाने और शहरवासियों को प्रकृति के करीब लाने के लिए वन विभाग ने वर्ष 2022-23 में दतौजी नगर वन की स्थापना की थी. करीब 10 हेक्टेयर क्षेत्र में विकसित इस नगर वन पर लाखों रुपये खर्च किए गए और यहां 44 हजार पौधे लगाए गए.

योजना का उद्देश्य था कि शहर और आसपास के गांवों के लोग सुबह-शाम यहां आकर खुले और शांत वातावरण में समय बिता सकें. इसके साथ ही इस क्षेत्र को पर्यटन के लिहाज से विकसित कर लोगों के लिए एक नया प्राकृतिक स्थल तैयार करने की भी योजना थी.

मौके पर पहुंची ईटीवी भारत की टीम. (Video Credit: ETV Bharat) पहुंचने के लिए रास्ता नहीं: लेकिन चार साल बीतने के बाद भी दतौजी नगर वन तक पहुंचना आसान नहीं हो सका है. वन क्षेत्र में हरियाली तो दिखाई देती है, लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए बेहतर और पक्की सड़क नहीं है. नगर वन तक जाने वाला रास्ता जगह-जगह गड्ढों और ऊबड़-खाबड़ जमीन में तब्दील हो चुका है. ऐसे में सवाल उठता है कि जब लोगों के घूमने के लिए नगर वन तैयार किया गया, तो वहां तक पहुंचने की व्यवस्था पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया. 40 लाख रुपये खर्च, लेकिन रास्ता अब भी बदहाल: वन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, दतौजी नगर वन को यमुना नदी की ओर जाने वाले मार्ग पर करीब 10 हेक्टेयर क्षेत्र में विकसित किया गया है. यहां बड़ी संख्या में पौधे लगाए गए, ताकि शहर और आसपास के ग्रामीण इलाकों के लोगों को हरियाली के बीच समय बिताने का मौका मिल सके. विभाग की योजना इस क्षेत्र को एक ऐसे प्राकृतिक स्थल के रूप में विकसित करने की थी, जहां लोग घूमने के साथ ही शांत वातावरण का आनंद ले सकें. हालांकि, इस योजना के सामने सबसे बड़ी बाधा नगर वन तक पहुंचने वाला रास्ता बन गया है. रेलवे की जमीन होने के चलते पक्की सड़क बनाने में आ रही अड़चन. (Photo Credit: ETV Bharat) दतौजी नगर वन तक जाने वाला रास्ता रेलवे की जमीन से होकर गुजरता है. इसकी हालत इतनी खराब है कि सामान्य वाहन से यहां पहुंचना भी मुश्किल हो जाता है. कई जगह गड्ढे होने और रास्ता ऊबड़-खाबड़ होने के कारण पैदल चलने में भी परेशानी होती है. यही वजह है कि हरियाली से भरपूर होने के बावजूद यह नगर वन आम लोगों के लिए आसानी से पहुंचने वाली जगह नहीं बन सका है. ईटीवी भारत की टीम ने मौके पर देखी हकीकत: दतौजी नगर वन की स्थिति जानने के लिए ईटीवी भारत की टीम मौके पर पहुंची और वहां के हालात का जायजा लिया. वन क्षेत्र के अंदर हरियाली और पौधों के बीच प्राकृतिक वातावरण दिखाई देता है. लेकिन यहां तक पहुंचने वाला रास्ता नगर वन के विकास की कहानी पर सवाल खड़े करता है. एक तरफ लाखों रुपये खर्च कर हजारों पौधे लगाए गए, वहीं दूसरी तरफ खराब रास्ते के कारण लोगों का यहां पहुंचना मुश्किल बना हुआ है. दतौजी नगर वन में 40 लाख खर्च कर 44 हजार पौधे लगाए गए थे. (Photo Credit: ETV Bharat) स्थानीय लोगों के सामने भी यही सवाल है कि जब इस नगर वन को पर्यटन और आम लोगों के इस्तेमाल के लिए विकसित किया गया था, तो इसके साथ सड़क और दूसरी जरूरी सुविधाओं की व्यवस्था क्यों नहीं की गई. किसी भी सार्वजनिक स्थल को विकसित करने के लिए केवल पौधरोपण करना ही पर्याप्त नहीं होता. वहां तक पहुंचने का रास्ता और लोगों की जरूरतों के मुताबिक बुनियादी सुविधाएं भी जरूरी हैं. इन सुविधाओं के अभाव में दतौजी नगर वन का पूरा लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा है. कभी डकैतों की शरणस्थली के रूप में बदनाम था इलाका: दतौजी नगर वन जिस क्षेत्र में विकसित किया गया है, उसके आसपास कभी घना जंगल हुआ करता था. बताया जाता है कि यह इलाका पहले डकैतों की गतिविधियों के लिए बदनाम था और वे यहां शरण लिया करते थे. उस दौर में दिन के समय भी इस इलाके से गुजरना लोगों के लिए खतरे से खाली नहीं माना जाता था. समय के साथ हालात बदले और वन विभाग ने इसी क्षेत्र में हरियाली विकसित करने की पहल की. हजारों पौधे लगाए जाने के बाद इलाके का प्राकृतिक स्वरूप बदला है. कभी जिस जगह को लेकर लोगों के मन में डर रहता था, वहां अब हरियाली दिखाई देती है. यह बदलाव अपने आप में महत्वपूर्ण है और इस क्षेत्र को एक बेहतर प्राकृतिक स्थल बनाने की संभावनाएं भी दिखाता है. हालांकि, रास्ते और सुविधाओं की कमी के कारण नगर वन का पूरा इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है. फिरोजाबाद का दतौजी नगर वन बदहाली की मार झेलने को मजबूर. (Photo Credit: ETV Bharat) पर्यटन स्थल बनाने की थी योजना: दतौजी नगर वन को विकसित करने का उद्देश्य केवल पौधे लगाना नहीं था. वन विभाग की योजना इसे पर्यटन की दृष्टि से भी विकसित करने की थी. यमुना नदी की ओर जाने वाले मार्ग पर स्थित होने के कारण इस क्षेत्र में प्राकृतिक पर्यटन की संभावनाएं हैं. अगर यहां तक पहुंचने के लिए बेहतर सड़क बनाई जाए और लोगों के बैठने, घूमने तथा आराम करने की सुविधाएं विकसित की जाएं, तो यह शहर और आसपास के गांवों के लोगों के लिए अच्छा विकल्प बन सकता है.