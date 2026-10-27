फिरोजाबाद का दतौजी नगर वन बदहाली का शिकार: 40 लाख रुपये खर्च के बावजूद रास्ते और मूलभूत सुविधाओं को तरस रहा पार्क
खराब रास्ते और बदहाली के कारण आम लोग यहां नहीं पहुंच पा रहे हैं. पेश है फिरोजाबाद से अरविंद शर्मा की स्पेशल रिपोर्ट...
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 27, 2026 at 4:32 PM IST
फिरोजाबाद: सुहागनगरी फिरोजाबाद में हरियाली बढ़ाने और शहरवासियों को प्रकृति के करीब लाने के लिए वन विभाग ने वर्ष 2022-23 में दतौजी नगर वन की स्थापना की थी. करीब 10 हेक्टेयर क्षेत्र में विकसित इस नगर वन पर लाखों रुपये खर्च किए गए और यहां 44 हजार पौधे लगाए गए.
योजना का उद्देश्य था कि शहर और आसपास के गांवों के लोग सुबह-शाम यहां आकर खुले और शांत वातावरण में समय बिता सकें. इसके साथ ही इस क्षेत्र को पर्यटन के लिहाज से विकसित कर लोगों के लिए एक नया प्राकृतिक स्थल तैयार करने की भी योजना थी.
पहुंचने के लिए रास्ता नहीं: लेकिन चार साल बीतने के बाद भी दतौजी नगर वन तक पहुंचना आसान नहीं हो सका है. वन क्षेत्र में हरियाली तो दिखाई देती है, लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए बेहतर और पक्की सड़क नहीं है. नगर वन तक जाने वाला रास्ता जगह-जगह गड्ढों और ऊबड़-खाबड़ जमीन में तब्दील हो चुका है. ऐसे में सवाल उठता है कि जब लोगों के घूमने के लिए नगर वन तैयार किया गया, तो वहां तक पहुंचने की व्यवस्था पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया.
40 लाख रुपये खर्च, लेकिन रास्ता अब भी बदहाल: वन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, दतौजी नगर वन को यमुना नदी की ओर जाने वाले मार्ग पर करीब 10 हेक्टेयर क्षेत्र में विकसित किया गया है. यहां बड़ी संख्या में पौधे लगाए गए, ताकि शहर और आसपास के ग्रामीण इलाकों के लोगों को हरियाली के बीच समय बिताने का मौका मिल सके. विभाग की योजना इस क्षेत्र को एक ऐसे प्राकृतिक स्थल के रूप में विकसित करने की थी, जहां लोग घूमने के साथ ही शांत वातावरण का आनंद ले सकें. हालांकि, इस योजना के सामने सबसे बड़ी बाधा नगर वन तक पहुंचने वाला रास्ता बन गया है.
दतौजी नगर वन तक जाने वाला रास्ता रेलवे की जमीन से होकर गुजरता है. इसकी हालत इतनी खराब है कि सामान्य वाहन से यहां पहुंचना भी मुश्किल हो जाता है. कई जगह गड्ढे होने और रास्ता ऊबड़-खाबड़ होने के कारण पैदल चलने में भी परेशानी होती है. यही वजह है कि हरियाली से भरपूर होने के बावजूद यह नगर वन आम लोगों के लिए आसानी से पहुंचने वाली जगह नहीं बन सका है.
ईटीवी भारत की टीम ने मौके पर देखी हकीकत: दतौजी नगर वन की स्थिति जानने के लिए ईटीवी भारत की टीम मौके पर पहुंची और वहां के हालात का जायजा लिया. वन क्षेत्र के अंदर हरियाली और पौधों के बीच प्राकृतिक वातावरण दिखाई देता है. लेकिन यहां तक पहुंचने वाला रास्ता नगर वन के विकास की कहानी पर सवाल खड़े करता है. एक तरफ लाखों रुपये खर्च कर हजारों पौधे लगाए गए, वहीं दूसरी तरफ खराब रास्ते के कारण लोगों का यहां पहुंचना मुश्किल बना हुआ है.
स्थानीय लोगों के सामने भी यही सवाल है कि जब इस नगर वन को पर्यटन और आम लोगों के इस्तेमाल के लिए विकसित किया गया था, तो इसके साथ सड़क और दूसरी जरूरी सुविधाओं की व्यवस्था क्यों नहीं की गई. किसी भी सार्वजनिक स्थल को विकसित करने के लिए केवल पौधरोपण करना ही पर्याप्त नहीं होता. वहां तक पहुंचने का रास्ता और लोगों की जरूरतों के मुताबिक बुनियादी सुविधाएं भी जरूरी हैं. इन सुविधाओं के अभाव में दतौजी नगर वन का पूरा लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा है.
कभी डकैतों की शरणस्थली के रूप में बदनाम था इलाका: दतौजी नगर वन जिस क्षेत्र में विकसित किया गया है, उसके आसपास कभी घना जंगल हुआ करता था. बताया जाता है कि यह इलाका पहले डकैतों की गतिविधियों के लिए बदनाम था और वे यहां शरण लिया करते थे. उस दौर में दिन के समय भी इस इलाके से गुजरना लोगों के लिए खतरे से खाली नहीं माना जाता था. समय के साथ हालात बदले और वन विभाग ने इसी क्षेत्र में हरियाली विकसित करने की पहल की.
हजारों पौधे लगाए जाने के बाद इलाके का प्राकृतिक स्वरूप बदला है. कभी जिस जगह को लेकर लोगों के मन में डर रहता था, वहां अब हरियाली दिखाई देती है. यह बदलाव अपने आप में महत्वपूर्ण है और इस क्षेत्र को एक बेहतर प्राकृतिक स्थल बनाने की संभावनाएं भी दिखाता है. हालांकि, रास्ते और सुविधाओं की कमी के कारण नगर वन का पूरा इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है.
पर्यटन स्थल बनाने की थी योजना: दतौजी नगर वन को विकसित करने का उद्देश्य केवल पौधे लगाना नहीं था. वन विभाग की योजना इसे पर्यटन की दृष्टि से भी विकसित करने की थी. यमुना नदी की ओर जाने वाले मार्ग पर स्थित होने के कारण इस क्षेत्र में प्राकृतिक पर्यटन की संभावनाएं हैं. अगर यहां तक पहुंचने के लिए बेहतर सड़क बनाई जाए और लोगों के बैठने, घूमने तथा आराम करने की सुविधाएं विकसित की जाएं, तो यह शहर और आसपास के गांवों के लोगों के लिए अच्छा विकल्प बन सकता है.
फिरोजाबाद जैसे औद्योगिक शहर में खुले और प्राकृतिक वातावरण में समय बिताने के लिए ऐसे स्थलों का खास महत्व है. लोग सुबह की सैर, परिवार के साथ समय बिताने और हरियाली के बीच कुछ पल गुजारने के लिए यहां आ सकते हैं. लेकिन इसके लिए नगर वन में जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराना भी जरूरी है. फिलहाल, खराब रास्ते और बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण यहां लोगों की आवाजाही बेहद कम है.
रखरखाव के अभाव में टूटीं कुर्सियां, समरसेबल भी खराब: नगर वन की समस्या केवल खराब रास्ते तक सीमित नहीं है. यहां रखरखाव की कमी भी साफ दिखाई देती है. जानकारी के मुताबिक, बैठने के लिए बनाए गए पांच स्थानों में से चार की कुर्सियां आंधी के कारण टूट गई हैं. उनकी मरम्मत नहीं होने से लोगों के बैठने की व्यवस्था भी प्रभावित हुई है. इसके अलावा, वन क्षेत्र में पौधों की सिंचाई के लिए लगाया गया समरसेबल भी खराब पड़ा है.
सिंचाई की व्यवस्था खराब होने से कुछ पौधे सूख गए हैं. हालांकि, कितने पौधे सूखे हैं, इसका आंकड़ा भी विभाग के पास उपलब्ध नहीं है. इससे नगर वन के रखरखाव और पौधों की नियमित निगरानी को लेकर सवाल उठते हैं. अगर समय पर मरम्मत और देखभाल की व्यवस्था नहीं की गई, तो सरकारी खर्च से तैयार किए गए इस हरित क्षेत्र को नुकसान पहुंच सकता है.
रात में सुरक्षा के इंतजाम नहीं, दिन में तैनात है चौकीदार: दतौजी नगर वन शहर से दूर बीहड़ क्षेत्र में स्थित है. इसके बावजूद यहां रात के समय सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं हैं. दिन में एक स्थानीय ग्रामीण को चौकीदार के रूप में तैनात किया गया है. हालांकि, खराब अप्रोच रोड और झूले जैसी सुविधाओं के अभाव में यहां घूमने आने वाले लोगों की संख्या बेहद कम है.
नगर वन में तैनात चौकीदार सुरेश भी मानते हैं कि सुविधाएं बढ़ने पर यहां आने वाले लोगों की संख्या में इजाफा हो सकता है. उनके मुताबिक, रास्ता ठीक नहीं है और पार्क में लोगों के मनोरंजन के लिए भी खास व्यवस्था नहीं है. ऐसे में लोग यहां आने से कतराते हैं. यदि रास्ते की मरम्मत के साथ बैठने, घूमने और सुरक्षा की बेहतर व्यवस्था की जाए, तो नगर वन को लोगों के लिए उपयोगी बनाया जा सकता है.
क्या कहते हैं जिला वन अधिकारी: ईटीवी भारत की टीम ने इस संबंध में प्रभागीय वन निदेशक डॉ. भानेन्द्र सिंह से बातचीत की. उन्होंने बताया कि दतौजी नगर वन की स्थापना वर्ष 2022-23 में की गई थी और इसे 10 हेक्टेयर जमीन पर विकसित किया गया है. उन्होंने नगर वन की स्थापना पर खर्च को लेकर करीब 40 लाख रुपये और 44 लाख रुपये, दोनों का जिक्र किया. खर्च के इन आंकड़ों में स्पष्टता की जरूरत है.
रास्ते की समस्या पर उन्होंने बताया कि फिलहाल वहां कच्चा रास्ता है और उसकी मरम्मत करा दी जाती है. उन्होंने कहा कि रास्ता रेलवे की जमीन से होकर गुजरता है, इसलिए वन विभाग वहां पक्की सड़क नहीं बनवा सकता. हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि रास्ते को बेहतर बनाने के लिए विभाग की ओर से जितना संभव है, उतना काम कराया जा रहा है.
कब बनेगा दतौजी नगर वन तक पहुंचने का रास्ता: दतौजी नगर वन में 10 हेक्टेयर क्षेत्र में 44 हजार पौधे लगाए गए हैं. इस हरित क्षेत्र को विकसित करने में लाखों रुपये खर्च हुए हैं और कभी डकैतों की शरणस्थली के रूप में बदनाम रहे इलाके में अब हरियाली दिखाई देती है. लेकिन खराब रास्ते, टूटी कुर्सियों, खराब समरसेबल और सुरक्षा के इंतजामों की कमी ने इस योजना के उद्देश्य पर सवाल खड़े कर दिए हैं. अब सबसे बड़ी जरूरत नगर वन तक पहुंचने के लिए स्थायी और सुगम रास्ते की व्यवस्था करने की है.
चूंकि मौजूदा रास्ता रेलवे की जमीन से होकर गुजरता है, इसलिए संबंधित विभागों के बीच समन्वय बनाकर इसका समाधान निकालना जरूरी है. साथ ही, नगर वन के रखरखाव, सिंचाई, बैठने की व्यवस्था और सुरक्षा पर भी ध्यान देना होगा. तभी यहां लगाए गए पौधों की बेहतर देखभाल हो सकेगी और लोग इस प्राकृतिक स्थल का लाभ उठा पाएंगे. सवाल यही है कि दतौजी नगर वन को लोगों के लिए पूरी तरह उपयोगी बनाने के लिए रास्ता कब तैयार होगा?
यह भी पढ़ें- 50 की उम्र के बाद हड्डियों की जांच जरूर कराएं, ये जरूर खाएं