फिरोजाबाद में साइबर ठगों ने उड़ाए 1 लाख रुपए, पुलिस ने तुरंत लिया एक्शन, धनराशि कराई वापस

1 लाख रुपए की ठगी का शिकार हुआ युवक, पुलिस ने वापस कराए पैसे. ( Photo Credit; police media cell )

फिरोजाबाद: जिले में एक व्यक्ति से साइबर अपराधियों ने 1 लाख रुपये उड़ा लिए. गनीमत यह रही कि पीड़ित ने समय रहते इसकी जानकारी पुलिस को दे दी और पुलिस ने उन पैसों को पीड़ित के खाते में वापस करा दिया.

फिरोजाबाद पुलिस मीडिया सेल और साइबर सेल प्रभारी राजेश सिंह ने बताया कि साइबर सेल जनपद फिरोजाबाद की त्वरित कार्रवाई से साइबर ठगी का शिकार हुए एक युवक के 1 लाख रुपये वापस कराए गए हैं. पुलिस की इस सफलता से पीड़ित परिवार को बड़ी राहत मिली है.

उन्होंने बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद सौरभ दीक्षित के निर्देशन में जनपद में साइबर अपराध एवं ऑनलाइन ठगी की घटनाओं पर अंकुश लगाने हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक नगर के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी सदर के नेतृत्व में साइबर सेल टीम ने एनसीआरपी पोर्टल पर दर्ज शिकायत का संज्ञान लिया.

एपीके फाइल के जरिए हुई थी ठगी: साइबर सेल के प्रभारी के अनुसार, शिकायतकर्ता अमित पुत्र मनोज कुमार निवासी नगला दखल ने भारत सरकार की तरफ से संचालित नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP) पर शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत में बताया गया कि अज्ञात साइबर ठगों ने एपीके फाइल के माध्यम से उसके साथ 1 लाख रुपये की ऑनलाइन ठगी कर ली.