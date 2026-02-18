फिरोजाबाद में साइबर ठगों ने उड़ाए 1 लाख रुपए, पुलिस ने तुरंत लिया एक्शन, धनराशि कराई वापस
पीड़ित ने नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP) पर शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद तुरंत कार्रवाई की गई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 18, 2026 at 11:07 AM IST
फिरोजाबाद: जिले में एक व्यक्ति से साइबर अपराधियों ने 1 लाख रुपये उड़ा लिए. गनीमत यह रही कि पीड़ित ने समय रहते इसकी जानकारी पुलिस को दे दी और पुलिस ने उन पैसों को पीड़ित के खाते में वापस करा दिया.
फिरोजाबाद पुलिस मीडिया सेल और साइबर सेल प्रभारी राजेश सिंह ने बताया कि साइबर सेल जनपद फिरोजाबाद की त्वरित कार्रवाई से साइबर ठगी का शिकार हुए एक युवक के 1 लाख रुपये वापस कराए गए हैं. पुलिस की इस सफलता से पीड़ित परिवार को बड़ी राहत मिली है.
उन्होंने बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद सौरभ दीक्षित के निर्देशन में जनपद में साइबर अपराध एवं ऑनलाइन ठगी की घटनाओं पर अंकुश लगाने हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक नगर के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी सदर के नेतृत्व में साइबर सेल टीम ने एनसीआरपी पोर्टल पर दर्ज शिकायत का संज्ञान लिया.
एपीके फाइल के जरिए हुई थी ठगी: साइबर सेल के प्रभारी के अनुसार, शिकायतकर्ता अमित पुत्र मनोज कुमार निवासी नगला दखल ने भारत सरकार की तरफ से संचालित नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP) पर शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत में बताया गया कि अज्ञात साइबर ठगों ने एपीके फाइल के माध्यम से उसके साथ 1 लाख रुपये की ऑनलाइन ठगी कर ली.
शिकायत मिलते ही साइबर सेल टीम ने मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित बैंक एवं नोडल एजेंसियों से तुरंत पत्राचार किया और आवश्यक तकनीकी कार्रवाई शुरू की. त्वरित प्रयासों के परिणामस्वरूप ठगी गई पूरी धनराशि एक लाख रुपये शिकायतकर्ता के खाते में वापस करा दी गई. धनराशि वापस मिलने पर पीड़ित अमित ने फिरोजाबाद पुलिस का आभार व्यक्त किया और त्वरित कार्रवाई के लिए धन्यवाद दिया.
पुलिस ने जनता से की अपील: फिरोजाबाद पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि डिजिटल माध्यमों का उपयोग करते समय सतर्क रहें. किसी भी संदिग्ध लिंक, कॉल, मैसेज या एपीके फाइल को डाउनलोड न करें और अपनी निजी जानकारी साझा करने से बचें. किसी भी साइबर अपराध की स्थिति में तुरंत नेशनल हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें या www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं.
