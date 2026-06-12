फिरोजाबाद: 11 साल की बच्ची से दुष्कर्म के दोषी अर्जुन को मरते दम तक उम्रकैद, पॉक्सो कोर्ट ने लगाया 55 हजार का जुर्माना
विशेष पॉक्सो अदालत के न्यायाधीश मुमताज अली ने 11 साल की मासूम से दुष्कर्म के दोषी अर्जुन को मरते दम तक आजीवन-कारावास की सजा सुनाई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 12, 2026 at 10:23 PM IST
फिरोजाबाद: उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जनपद की विशेष पॉक्सो अदालत ने एक 11 साल की मासूम बालिका के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी करार दिया है. न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए दरिंदे को मरते दम तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही माननीय अदालत ने दोषी पर 55 हजार रुपये का तगड़ा अर्थदंड भी लगाया है. विशेष न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा है कि यदि दोषी द्वारा अर्थदंड की राशि समय पर जमा नहीं की जाती है, तो उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी.
चॉकलेट दिलाने के बहाने मासूम को ले गया था आरोपी: मासूम बच्ची के साथ हुई दुष्कर्म की इस सनसनीखेज और घिनौनी वारदात में आरोपी पीड़िता को बहला-फुसलाकर चॉकलेट दिलाने के बहाने अपने साथ सुनसान जगह ले गया था. विशेष लोक अभियोजक अवधेश भारद्वाज ने घटना की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि यह मामला शिकोहाबाद थाना क्षेत्र का है. यहां के ग्राम विदरखा का रहने वाला आरोपी युवक अर्जुन पुत्र रामखिलाड़ी एक 11 वर्षीय मासूम बालिका को चॉकलेट दिलाने का लालच देकर अपनी बाइक पर बिठाकर ले गया था. घटना के वक्त वह अबोध बालिका घर के बाहर अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी, तभी आरोपी ने उसे अपना शिकार बनाया.
नहर के पास चिल्लाने पर रंगेहाथ पकड़ा गया दरिंदा: शातिर युवक मासूम को जबरन बाइक पर बैठाकर भांड़री नहर पुल के पास बने एकांत खंडहर में ले गया और वहां उसके साथ जबरन गलत काम किया. इसी बीच वहां से गुजर रहे कुछ स्थानीय ग्रामीणों ने संदिग्ध हलचल देखी और बालिका के अचानक चिल्लाने की आवाज सुनी. आवाज सुनते ही सजग ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए मौके पर पहुंचकर आरोपी को रंगेहाथ दबोच लिया. इसके बाद लोगों ने तुरंत पीड़ित लड़की के रोते-बिलखते परिजनों को मौके पर बुलाया और पूरी घटना की आधिकारिक जानकारी स्थानीय पुलिस को दी.
शिकोहाबाद कोतवाली में दर्ज हुआ था मुकदमा: पीड़िता के लाचार पिता ने आरोपी अर्जुन के खिलाफ तत्काल कोतवाली शिकोहाबाद में सुसंगत और गंभीर धाराओं में नामजद मुकदमा दर्ज कराया. पुलिस प्रशासन ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित गति से जांच और विवेचना की कार्रवाई पूरी की. पुलिस ने सबसे पहले पीड़िता का सरकारी अस्पताल में चिकित्सीय परीक्षण कराया. इसके बाद पुलिस ने पीड़िता के मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराए और अन्य चश्मदीद गवाहों व वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की.
न्यायाधीश मुमताज अली की अदालत ने सुनाया फैसला: इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकदमे की अंतिम सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट मुमताज अली की अदालत में पूरी हुयी. अभियोजन पक्ष की तरफ से सरकार का पक्ष रखते हुए मुकदमे की मजबूत पैरवी विशेष लोक अभियोजक अवधेश भारद्वाज ने की. उन्होंने मीडिया को बताया कि अदालती कार्यवाही और ट्रायल के दौरान कई चश्मदीद गवाहों ने आरोपी के खिलाफ कोर्ट में गवाही दी. इसके साथ ही पुलिस द्वारा जुटाए गए कई अकाट्य फोरेंसिक साक्ष्य माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किए गए.
जुर्माने की पूरी राशि पीड़िता और पिता को मिलेगी: अदालत ने गवाहों की विश्वसनीय गवाही तथा सरकारी साक्ष्यों के मजबूत आधार पर आरोपी अर्जुन को बिना किसी संदेह के दोषी माना. कोर्ट ने आरोपी को उसके मरते दम तक जेल की सलाखों के पीछे भेजने का सख्त आदेश जारी किया है. इसके साथ ही न्यायालय ने यह संवेदनशील और मानवीय आदेश भी दिया है कि अर्थदंड के रूप में वसूल की जाने वाली 55 हजार रुपये सीधे उत्तरजीवी पीड़िता व उसके पिता को आर्थिक मुआवजे के रूप में दी जाएगी.
यह भी पढ़ें- लखनऊ: LDA वीसी प्रथमेश कुमार का WhatsApp अकाउंट हैक, हैकर ने कई IAS-PCS अधिकारियों से मांगे रुपये, हड़कंप