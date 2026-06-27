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फिरोजाबाद में पति ने धारदार हथियार से की पत्नी की हत्या, नशे की लत ने बनाया शैतान

पत्नी की हत्या के बाद आरोपी पति फरार, पुलिस ने किया गिरफ्तार

कत्ल के बाद आरोपी फरार, पुलिस ने पकड़ा
फिरोजाबाद में पति ने ली पत्नी की जान (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 27, 2026 at 5:08 PM IST

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फिरोजाबाद: जनपद में एक नशेड़ी शख्स शैतान बन गया. शिकोहाबाद में रिश्तों को शर्मसार करने वाली वारदात हुई. पति ने पत्नी की धारदार हथियार से हत्या कर दी. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया, लेकिन पुलिस ने नाकेबंदी कर आरोपी गिरफ्तार कर लिया.

शराब ने बनाया शैतान: प्रतापपुर रोड जैन ईंट भट्टा के पास रहने वाला राम नरेश उर्फ जगमोहन ने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया. शुक्रवार की रात करीब 1 बजे राम नरेश ने खूनी खेल खेला. पुलिस में दर्ज शिकायत के मुताबिक, आरोपी ने उस वक्त पत्नी को निशाना बनाया, जब वो घर में चारपाई पर सो रही थी. बेलचा से उसने 40 साल की सरिता पर हमला किया. जिसके बाद उसकी मौत हो गई. सरिता की बेटी ने पुलिस को हत्याकांड की सूचना दी. बेटी ने पुलिस को बताया कि, उसके पिता शराब पीने के आदी हैं, और मां इस बात का विरोध करती थी, इसको लेकर दोनों के बीच कई बार विवाद भी हुआ. इसी वजह से उसके पिता ने मां की हत्या कर दी.

एक्शन में फिरोजाबाद पुलिस (Video Credit: ETV Bharat)

फरार आरोपी पकड़ा गया: बेटी के बयान के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी. शिकोहाबाद के सीओ अंबरीश कुमार ने बताया कि, आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर उसकी तलाश के लिए घेराबंदी की गई है. काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने आरोपी राम नरेश उर्फ जगमोहन को पकड़ लिया है. अपर पुलिस अधीक्षक अनुज चौधरी ने बताया कि, कानून के तहत आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. दूसरी ओर शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है. इस हत्याकांड के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है.

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