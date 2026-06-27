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फिरोजाबाद में पति ने धारदार हथियार से की पत्नी की हत्या, नशे की लत ने बनाया शैतान

फिरोजाबाद: जनपद में एक नशेड़ी शख्स शैतान बन गया. शिकोहाबाद में रिश्तों को शर्मसार करने वाली वारदात हुई. पति ने पत्नी की धारदार हथियार से हत्या कर दी. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया, लेकिन पुलिस ने नाकेबंदी कर आरोपी गिरफ्तार कर लिया.

शराब ने बनाया शैतान: प्रतापपुर रोड जैन ईंट भट्टा के पास रहने वाला राम नरेश उर्फ जगमोहन ने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया. शुक्रवार की रात करीब 1 बजे राम नरेश ने खूनी खेल खेला. पुलिस में दर्ज शिकायत के मुताबिक, आरोपी ने उस वक्त पत्नी को निशाना बनाया, जब वो घर में चारपाई पर सो रही थी. बेलचा से उसने 40 साल की सरिता पर हमला किया. जिसके बाद उसकी मौत हो गई. सरिता की बेटी ने पुलिस को हत्याकांड की सूचना दी. बेटी ने पुलिस को बताया कि, उसके पिता शराब पीने के आदी हैं, और मां इस बात का विरोध करती थी, इसको लेकर दोनों के बीच कई बार विवाद भी हुआ. इसी वजह से उसके पिता ने मां की हत्या कर दी.