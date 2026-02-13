ETV Bharat / state

फिरोजाबाद में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला, दोषी को उम्रकैद की सज़ा

फिरोजाबाद: यूपी के फिरोजाबाद जिले में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है. साथ ही दोषी पर 40 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है. यह कार्रवाई जिले में चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पैरवी और ठोस साक्ष्य पेश करने के बाद संभव हो सकी.

13 अगस्त 2023 को FIR दर्ज हुई थी: सहायक शासकीय अधिवक्ता अवधेश भारद्वाज के मुताबिक मामला थाना नगला सिंघी क्षेत्र का है. यहा के एक गांव में रहने वाले व्यक्ति की नाबालिग पुत्री के साथ आरोपी अमन ने दुष्कर्म किया था. आरोपी अपनी ननिहाल आया गया था. तभी उसने वारदात को अंजाम दिया. पीड़िता के पिता की तहरीर पर 13 अगस्त 2023 को संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की थी.

पुलिस ने 12 दिनों में चार्जशीट दाखिल की: पुलिस के मीडिया सेल की तरफ से साझा की गयी जानकारी के अनुसार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित के निर्देश पर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए एसओजी और सर्विलांस सहित दो पुलिस टीमों का गठन किया गया. पुलिस मुठभेड़ के दौरान उसी दिन आरोपी को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की गई. मामले की विवेचना थानाध्यक्ष कृपाल सिंह ने की और पीड़िता के बयान व अन्य साक्ष्यों के आधार पर महज 12 दिनों के भीतर 25 अगस्त 2023 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया.