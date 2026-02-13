ETV Bharat / state

फिरोजाबाद में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला, दोषी को उम्रकैद की सज़ा

फिरोजाबाद जिले में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है

Photo Credit: ETV Bharat
फिरोजाबाद कोर्ट का फैसला (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 13, 2026 at 11:06 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

फिरोजाबाद: यूपी के फिरोजाबाद जिले में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है. साथ ही दोषी पर 40 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है. यह कार्रवाई जिले में चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पैरवी और ठोस साक्ष्य पेश करने के बाद संभव हो सकी.

13 अगस्त 2023 को FIR दर्ज हुई थी: सहायक शासकीय अधिवक्ता अवधेश भारद्वाज के मुताबिक मामला थाना नगला सिंघी क्षेत्र का है. यहा के एक गांव में रहने वाले व्यक्ति की नाबालिग पुत्री के साथ आरोपी अमन ने दुष्कर्म किया था. आरोपी अपनी ननिहाल आया गया था. तभी उसने वारदात को अंजाम दिया. पीड़िता के पिता की तहरीर पर 13 अगस्त 2023 को संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की थी.

पुलिस ने 12 दिनों में चार्जशीट दाखिल की: पुलिस के मीडिया सेल की तरफ से साझा की गयी जानकारी के अनुसार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित के निर्देश पर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए एसओजी और सर्विलांस सहित दो पुलिस टीमों का गठन किया गया. पुलिस मुठभेड़ के दौरान उसी दिन आरोपी को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की गई. मामले की विवेचना थानाध्यक्ष कृपाल सिंह ने की और पीड़िता के बयान व अन्य साक्ष्यों के आधार पर महज 12 दिनों के भीतर 25 अगस्त 2023 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया.

40 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया: सुनवाई के बाद न्यायाधीश मुमताज अली ने आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 40 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया. पुलिस के मुताबिक, जिले में अपराध और अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है. इस मामले में विवेचक, अभियोजन पक्ष, मॉनिटरिंग सेल और पैरोकार की भूमिका को सजा दिलाने में अहम माना गया.

यह भी पढ़ें- सही रिपोर्ट न देने वाले 71 जिला जजों से हाईकोर्ट नाराज, लंबित मुकदमों की जानकारी मांगी थी

TAGGED:

FIROZABAD COURT VERDICT
LIFE IMPRISONMENT TO CULPRIT
RAPE OF MINOR IN FIROZABAD

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.