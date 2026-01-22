ETV Bharat / state

मुस्लिम महिला की दहेज हत्या का मामला; पति, सास ससुर को 10-10 साल कैद की सजा

फिरोजाबाद: यूपी के फिरोजाबाद जिले में साल 2022 में दहेज की मांग को लेकर एक मुस्लिम विवाहित महिला की पीट-पीटकर हत्या के मामले में अदालत ने गुरुवार को फैसला सुनाया. न्यायालय ने महिला के पति, सास और ससुर को दोषी ठहराते हुए प्रत्येक को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई. साथ ही तीनों पर 26 हजार पांच सौ, 26 हजार, पांच सौ रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है. अर्थदंड अदा न करने पर दोषियों को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

मुस्लिम महिला विवाह अधिनियम के तहत केस: जिला शासकीय अधिवक्ता राजीव उपाध्याय के मुताबिक यह फैसला थाना खैरगढ़ क्षेत्र से जुड़े मुकदमे में सुनाया गया. मामला दहेज उत्पीड़न और हत्या से जुड़ा था. इसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 498A, 304B, 323, 504, 506, दहेज प्रतिषेध अधिनियम और मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम के तहत आरोप तय किए गए थे.

भाई की तहरीर पर दहेज हत्या का केस दर्ज हुआ था: जिला शासकीय अधिवक्ता के अनुसार 26 मार्च 2022 को साकिर अली ने थाना खैरगढ़ में लिखित तहरीर दी थी कि उसकी बहन को अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर ससुराल पक्ष द्वारा मारपीट की जा रही है और जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं. पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की. उपचार के दौरान पीड़िता की मृत्यु हो जाने पर मामले में धारा 304बी (दहेज मृत्यु) की बढ़ोतरी की गई.