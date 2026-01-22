ETV Bharat / state

मुस्लिम महिला की दहेज हत्या का मामला; पति, सास ससुर को 10-10 साल कैद की सजा

फिरोजाबाद की अदालत ने पति हसनैन हसन, ससुर मोहम्मद हसन और सास हुसैन बानो को दोषी करार देते हुए 10-10 साल की सजा सुनाई.

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 22, 2026 at 10:27 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

फिरोजाबाद: यूपी के फिरोजाबाद जिले में साल 2022 में दहेज की मांग को लेकर एक मुस्लिम विवाहित महिला की पीट-पीटकर हत्या के मामले में अदालत ने गुरुवार को फैसला सुनाया. न्यायालय ने महिला के पति, सास और ससुर को दोषी ठहराते हुए प्रत्येक को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई. साथ ही तीनों पर 26 हजार पांच सौ, 26 हजार, पांच सौ रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है. अर्थदंड अदा न करने पर दोषियों को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

मुस्लिम महिला विवाह अधिनियम के तहत केस: जिला शासकीय अधिवक्ता राजीव उपाध्याय के मुताबिक यह फैसला थाना खैरगढ़ क्षेत्र से जुड़े मुकदमे में सुनाया गया. मामला दहेज उत्पीड़न और हत्या से जुड़ा था. इसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 498A, 304B, 323, 504, 506, दहेज प्रतिषेध अधिनियम और मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम के तहत आरोप तय किए गए थे.

भाई की तहरीर पर दहेज हत्या का केस दर्ज हुआ था: जिला शासकीय अधिवक्ता के अनुसार 26 मार्च 2022 को साकिर अली ने थाना खैरगढ़ में लिखित तहरीर दी थी कि उसकी बहन को अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर ससुराल पक्ष द्वारा मारपीट की जा रही है और जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं. पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की. उपचार के दौरान पीड़िता की मृत्यु हो जाने पर मामले में धारा 304बी (दहेज मृत्यु) की बढ़ोतरी की गई.

ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत हुई पैरवी: जांच के दौरान वादी के बयान, चिकित्सकीय साक्ष्य और अन्य दस्तावेजी प्रमाणों के आधार पर 7 जुलाई 2022 को आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की गई. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद सौरभ दीक्षित ने कहा कि ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत थाना खैरगढ़ पुलिस, एसओजी/सर्विलांस टीम और पुलिस मॉनिटरिंग सेल ने पैरवी की.

साक्ष्यों के आधार पर हुई सजा: ठोस साक्ष्यों के आधार पर 22 जनवरी 2026 (गुरुवार) को अदालत ने अभियुक्तों,पति हसनैन हसन,ससुर मोहम्मद हसन उर्फ भूरी और सास हुसैन बानो को दोषी करार देते हुए 10-10 साल कैद की सजा सुनाई. इस मामले में विवेचक तत्कालीन क्षेत्राधिकारी शिकोहाबाद कमलेश कुमार, अभियोजक राजीव उपाध्याय, पुलिस मॉनिटरिंग सेल और पैरोकार हेड कांस्टेबल योगेश कुमार की अहम भूमिका रही.

यह भी पढ़ें- Google Map के सहारे बाइक से जा रहा युवक कुएं में गिरा, पुलिस ने मफलर-चद्दर की रस्सी बनाकर बचाई जान

TAGGED:

MUSLIM WOMEN MARRIAGE ACT
10 YEARS IMPRISONMENT TO HUSBAND
MOTHER IN LAW FATHER IN LAW
FIROZABAD COURT VERDICT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.