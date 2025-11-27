ETV Bharat / state

फिरोजाबाद में 3 दोषियों को उम्रकैद की सजा; 2022 में दलित युवक की पीट-पीटकर की थी हत्या

फिरोजाबाद में 3 दोषियों को उम्रकैद की सजा. ( Photo Credit: ETV Bharat )

फिरोजाबाद: साल 2022 में दलित युवक की पीट-पीटकर हत्या मामले में तीन दोषियों को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. तीनों अभियुक्तों पप्पू उर्फ पवन बघेल पुत्र रामबाबू बघेल, राजवीर पुत्र चेतराम, राहुल पुत्र राजवीर तीनों निवासी नगला को आजीवन कारावास के साथ ही 1-1 लाख रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है.

विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र सिंह सोलंकी के अनुसार, वर्ष 2022 में हुए हत्या और एससी-एसटी एक्ट से जुड़े संवेदनशील मामले में न्यायालय ने तीनों अभियुक्तों सजा दी है. अभियोजन के मुताबिक, 3 अप्रैल 2022 की रात लगभग 9:30 बजे बंटी पुत्र स्व. श्याम बाबू मरघट के पास खाली जगह पर गया था.

उसी समय पहले से मौजूद तीनों अभियुक्तों पप्पू उर्फ पवन, राजवीर और राहुल ने धारदार हथियारों और लाठी-डंडों से उस पर हमला कर गंभीर घायल कर दिया. इलाज के दौरान बंटी की मौत हो गई.

इस संबंध में पीड़ित पक्ष द्वारा दी गई तहरीर पर 5 अप्रैल 2022 को थाना टुंडला में मुकदमा दर्ज किया गया. मामले की प्रारंभिक विवेचना उपनिरीक्षक विपिन कुमार द्वारा और बाद में मौत हो जाने पर प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार पांडेय द्वारा की गई.