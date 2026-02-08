ETV Bharat / state

15 साल पहले दारोगा की रिवाल्वर लूट की थी हत्या, कोर्ट ने सुनाई सजा

फिरोजाबाद:जिले के रसूलपुर थाने में तैनात पुलिस उप निरीक्षक राजवीर सिंह की साल 2010 में हुई हत्या और लूट के बहुचर्चित मामले में करीब 15 साल बाद अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है. विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र एवं अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-2 सर्वेश कुमार पाण्डेय ने पांच आरोपियों को दोषी ठहराते हुए तीन को आजीवन कारावास और दो को सात-सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई. आइए जानते है कि पूरा मामला क्या है.







कोर्ट ने क्या सजा सुनाई: सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी नरेंद्र कुमार राठौर ने बताया कि अदालत ने राम नरेश, सत्यपाल सिंह और पंकज उर्फ बबलू को उम्रकैद के साथ 2 लाख 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है. जुर्माना न देने पर दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा वहीं शिवरतन और बंगाली को सात-सात वर्ष के कठोर कारावास और 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया. फैसला सुनाए जाने के बाद सभी दोषियों को जिला कारागार भेज दिया गया.





कब हुई थी हत्या: सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) नरेन्द्र कुमार राठौर ने बताया कि घटना 2 अगस्त 2010 को थाना नगला खंगर क्षेत्र में हुई थी. रसूलपुर में तैनात उप निरीक्षक राजवीर सिंह को कोटरी की ठार के पास बम्बे की पटरी पर बदमाशों ने गोली मार दी थी. वह किसी काम से यहां गए थे और सादे कपड़ों में थे. सूचना मिलने पर पहुंचे परिजनों और ग्रामीणों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. बदमाश हत्या के बाद उनकी सरकारी रिवॉल्वर और बाइक भी लूट ले गए थे.



लूटी रिवॉल्वर पुलिस ने की थी बरामद: घटना के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की और मुठभेड़ में बदमाशों को गिरफ्तार कर आरोपियों की निशानदेही पर लूटी गई सरकारी रिवॉल्वर बरामद की. विवेचना पूरी होने पर पांचों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई. लंबी सुनवाई और गवाही के बाद अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनते हुए साक्ष्यों के आधार पर यह सजा सुनाई. विशेष लोक अभियोजक नरेन्द्र राठौर ने बताया कि एंटी डकैती कोर्ट के इस फैसले से लंबे समय से लंबित इस मामले में न्याय मिला है.





आपराधिक केस की फाइल चोरी होने के मामले में एफआईआर दर्ज



वाराणसी: वर्ष 2002 के एक आपराधिक मामले की न्यायालय फाइल गायब होने के गंभीर प्रकरण में अब कार्रवाई शुरू हो गई है. उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश के अनुपालन में कैंट थाना पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है.इंस्पेक्टर कैंट शिवाकांत ने बताया कि कैंट से जुड़े एक पुराने केस की फाइल लंबे समय से न्यायालय से गायब थी, जिससे न्यायिक कार्यवाही प्रभावित हो रही थी. इस मामले को गंभीर मानते हुए हाईकोर्ट ने जिला न्यायालय प्रशासन को जांच कर जिम्मेदारी तय करने और एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए थे. हाईकोर्ट के आदेश के बाद जनपद न्यायाधीश, वाराणसी ने थाना कैंट को मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए थे, जिसके क्रम में कैंट पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है.