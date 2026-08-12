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बेटे की हत्या में 11 साल बाद मिला इंसाफ, दोषी को आजीवन कारावास

अपर जिला और सत्र न्यायालय ने सुनाया फैसला, जुर्माना न देने पर भुगतनी पड़ेगी अतिरिक्त सजा.

firozabad court order 11 years after son murder convict sentenced life imprisonment.
फिरोजाबाद कोर्ट का आदेश. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 12, 2026 at 10:10 AM IST

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फिरोजाबाद: जनपद के अपर जिला और सत्र न्यायालय ने 11 साल पहले हुयी एक युवक की हत्या के मामले में कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने दोषी पर 55 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी.

अभियोजक शीलेन्द्र प्रताप सिंह के मुताबिक 28 अप्रैल 2015 को कृष्ण मुरारी निवासी बेगमपुर थाना करहल कुर्रा जनपद मैनपुरी ने सैफई इटावा के रहने वाले राजू यादव और जगवीर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था. इसके अनुसार आरोपियों ने उसके बेटे सुनील को सैफई ले जाने के बहाने घर से बुलाकर ले जा कर उसकी हत्या कर दी. शव को शिकोहाबाद इलाके में फेंक दिया.

पुलिस ने मामले की विवेचना की जिसमें जगवीर की नामजदगी गलत पायी गई. पुलिस ने इस मामले में साक्ष्य संकलन और गवाहों के बयानों के आधार पर राजू के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की. मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या एक मे हुई.


न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलों को सुना. अभियोजन पक्ष की तरफ से घटना से जुड़े कई साक्ष्य और गवाह कोर्ट में पेश किए गए. गवाहों के बयानों और साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने राजू यादव को सुनील की हत्या का दोषी पाया और मंगलवार को आरोपी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोषी पर 55 हजार रुपये का अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को आठ माह का अतिरिक्त कारावास भी भुगतान पड़ेगा.

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