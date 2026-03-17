फिरोजाबाद में करंट लगने से 12 वर्षीय बच्चे की मौत, 11 हजार वोल्ट लाइन से कंटेनर में दौड़ा करंट
शिकोहाबाद एसडीएम गजेन्द्र सिंह ने बताया, गांव शोभनपुर के पास एक लड़के की करंट से मौत हुई है. शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 17, 2026 at 10:25 PM IST
फिरोजाबाद: फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद थाना क्षेत्र में मंगलवार शाम एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें 12 वर्षीय लड़के की करंट लगने से मौत हो गई. ग्राम शोभनपुर के पास सड़क किनारे खड़े एक कंटेनर में अचानक हाईटेंशन लाइन का तार छू जाने से करंट दौड़ गया. तार की चपेट में आने से एक 20 वर्षीय युवक भी गंभीर रूप से झुलस गया है, जिसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है. शाम करीब 7 बजे हुई.
अनजाने में संपर्क में आया मासूम: हादसे के वक्त सड़क किनारे खड़े कंटेनर के ठीक ऊपर से 11 हजार वोल्ट की हाईटेंशन लाइन गुजर रही थी. अनजाने में 12 वर्षीय हिमांशु और 20 वर्षीय उधम उर्फ राजा उस कंटेनर के संपर्क में आ गए, जिससे वे बुरी तरह झुलस गए. मौके पर मौजूद एक साहसी महिला ने प्लास्टिक के पाइप की मदद से दोनों को बचाने का प्रयास किया और युवक को अलग करने में सफल रही. हालांकि, कक्षा 6 के छात्र हिमांशु ने अत्यधिक झुलस जाने के कारण मौके पर ही दम तोड़ दिया.
झुलसे राजा का इलाज जारी: हिमांशु के पिता एक किसान हैं और परिवार में उसकी मां कीर्ति और एक 5 वर्षीय छोटा भाई है. मासूम बेटे की मौत की खबर सुनते ही परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और गांव के लोग उन्हें ढांढस बंधाने में जुटे हैं. गंभीर रूप से झुलसे राजा को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया. वहां चिकित्सक उसकी जान बचाने का प्रयास कर रहे हैं. इस हादसे ने एक हंसते-खेलते परिवार की खुशियां पल भर में मातम में बदल दी हैं.
बिजली विभाग पर लापरवाही के आरोप: ग्रामीणों ने बिजली विभाग पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि हाईटेंशन लाइन काफी नीचे लटकी हुई है. स्थानीय निवासियों का दावा है कि उन्होंने कई बार तारों को ऊंचा करने की मांग की थी, लेकिन अधिकारियों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया. लोगों का आक्रोश इस बात पर है कि यदि समय रहते विभाग जाग जाता, तो शायद इस मासूम की जान बचाई जा सकती थी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आक्रोशित भीड़ को शांत कराया और स्थिति को नियंत्रण में लिया.
SDM ने मदद का आश्वासन दिया: सूचना मिलते ही एसडीएम डॉ. गजेन्द्र पाल सिंह मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवार से मुलाकात कर सांत्वना व्यक्त की. उन्होंने पीड़ित परिवार को सरकारी नियमों के तहत हर संभव आर्थिक सहायता दिलाने का ठोस आश्वासन दिया है. शिकोहाबाद पुलिस ने बालक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और कानूनी कार्रवाई शुरू की. विभाग अब इस बात की जांच कर रहा है कि तार टूटने या नीचे लटकने के पीछे तकनीकी कारण क्या थे.
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