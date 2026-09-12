फिरोजाबाद में बदली बाल मजदूरी की तस्वीर, कारखानों से निकलकर घरों और ढाबों में पहुंचे
आशुतोष सहाय के संपादन के साथ फिरोजाबाद से संवाददाता अरविंद शर्मा की स्पेशल रिपोर्ट...
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 12, 2026 at 9:21 PM IST
फिरोजाबाद: कांच की चूड़ियों के लिए दुनियाभर में पहचान रखने वाले फिरोजाबाद में बाल मजदूरी की तस्वीर धीरे-धीरे बदली है. कभी कांच कारखानों और गोदामों में बच्चों के हाथ काम करते दिखाई देते थे, लेकिन अब कानून का डर और जागरूकता बढ़ने से खुले तौर पर कारखानों में बाल मजदूरी के मामले कम हुए हैं.
हालांकि बाल मजदूरी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है. अब होटल-ढाबों, छोटे कारोबारों और घरों में बच्चों से काम कराने की शिकायतें सामने आ रही हैं.
100 साल पुराने कांच कारोबार से लाखों लोगों की रोजी-रोटी: फिरोजाबाद को चूड़ियों का शहर कहा जाता है और यहां कांच का कारोबार करीब 100 साल पुराना है. शहर में करीब 100 कारखानों में चूड़ियों का उत्पादन होता है, जबकि इतने ही कारखानों में कांच के दूसरे उत्पाद भी तैयार किए जाते हैं. इस कारोबार से करीब साढ़े चार लाख मजदूरों की आजीविका जुड़ी हुई है. चूड़ियों का उत्पादन कारखानों में होता है, लेकिन उनकी सजावट, जुड़ाई और झलाई जैसे कई काम घरों और गोदामों में किए जाते हैं.
कारखानों से घरों तक पहुंचा बाल श्रम: साल 2000 के दशक में फिरोजाबाद के कांच कारखानों और गोदामों में कम उम्र के बच्चे काम करते नजर आते थे. कांच की चूड़ियों और दूसरे उत्पादों से जुड़े काम में बच्चे कम मजदूरी पर लंबे समय तक काम करते थे. समय के साथ बाल श्रम को लेकर जागरूकता बढ़ी और प्रशासनिक कार्रवाई भी तेज हुई. इसका असर यह हुआ कि कारखानों और गोदामों में खुले तौर पर बाल मजदूरी पर काफी हद तक अंकुश लगा.
आर्थिक मजबूरी बनी बड़ी वजह: लेकिन कारखानों में बाल मजदूरी कम होने का मतलब यह नहीं है कि समस्या खत्म हो गई. अब बच्चों के होटल, ढाबों, चाय की दुकानों, छोटे प्रतिष्ठानों और घरेलू काम में लगाए जाने की शिकायतें सामने आ रही हैं. मजदूर संगठनों से जुड़े लोगों के मुताबिक इसके पीछे सबसे बड़ी वजह परिवारों की आर्थिक मजबूरी है. कई परिवारों की आमदनी इतनी कम होती है कि बच्चों की पढ़ाई, भोजन और दूसरी जरूरतें पूरी करना मुश्किल हो जाता है.
घरों में बच्चों की पढ़ाई पर पड़ रहा असर: कई घरों में बच्चे पढ़ाई के साथ चूड़ी की जुड़ाई और झलाई जैसे कामों में माता-पिता की मदद करते हैं. देखने में यह पारिवारिक मदद लग सकती है, लेकिन अगर बच्चा नियमित रूप से काम करता है तो इसका असर उसकी पढ़ाई पर पड़ता है. इसी समस्या की वजह समझने के लिए ईटीवी भारत की टीम ने श्रमिकों और मजदूर संगठनों से जुड़े लोगों से बातचीत की. मजदूरों के जुड़ाई संगठन से जुड़े मजदूर नेता रामदास मानव ने आर्थिक मजबूरी को बाल मजदूरी की बड़ी वजह बताया.
मजदूर नेता ने रोजगार की जरूरत बताई: रामदास मानव के मुताबिक कोई भी अभिभावक अपने बच्चे से काम नहीं कराना चाहता. लेकिन जब परिवार को रोटी, कपड़ा और मकान के लिए पैसे की जरूरत हो और मजदूर को पर्याप्त मजदूरी न मिले, तो बच्चों के काम करने की स्थिति बन जाती है. उन्होंने बाल श्रम खत्म करने के लिए चल रही योजनाओं की जमीनी निगरानी पर भी सवाल उठाए. उनका कहना है कि परिवारों की आर्थिक स्थिति सुधारे बिना बाल मजदूरी को पूरी तरह खत्म करना मुश्किल होगा.
सामाजिक कार्यकर्ता ने भी रोजगार को बताया जरूरी: बाल श्रम के क्षेत्र में लंबे समय से काम कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता डॉ. जफर आलम का कहना है कि बाल मजदूरों के परिवारों के लिए रोजगार का ठोस इंतजाम जरूरी है. उनके मुताबिक जब तक परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं होगी, तब तक बच्चों को काम से दूर रखना चुनौती बना रहेगा. उन्होंने कहा कि बाल श्रम खत्म करने के लिए जमीनी स्तर पर काम बढ़ाने की जरूरत है. सिर्फ कागजी कार्रवाई से इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सकता.
कांच कारखानों में बदली स्थिति: फिरोजाबाद की पहचान देश-दुनिया में कांच उद्योग से है. शहर और आसपास के इलाकों में कांच से जुड़े अलग-अलग कामों में बड़ी संख्या में मजदूर काम करते हैं. एक समय कारखानों और उनसे जुड़े गोदामों में कम उम्र के बच्चों के काम करने की समस्या काफी गंभीर थी. कम मजदूरी में लंबे समय तक काम करने के कारण कुछ कारोबारी भी बच्चों को काम पर रखने में रुचि दिखाते थे.
कानून और कार्रवाई का दिखा असर: बाल श्रम कानूनों को लेकर कार्रवाई बढ़ने और लोगों में जागरूकता आने के बाद स्थिति में बदलाव आया है. अब कारखानों में बच्चों से काम कराने को लेकर पहले की तुलना में ज्यादा सतर्कता दिखाई देती है. बाल श्रम रोकने के लिए प्रशासन और संबंधित विभाग समय-समय पर अभियान चलाते हैं. बच्चों को काम से मुक्त कराने के साथ उनके पुनर्वास की प्रक्रिया भी अपनाई जाती है.
होटल-ढाबों में दिख रही नई चुनौती: कारखानों में कार्रवाई और जुर्माने का डर बढ़ने के साथ बाल मजदूरी का स्वरूप भी बदला है. खुले तौर पर कारखानों में बच्चों से काम कराने के बजाय अब ऐसे स्थानों पर उन्हें लगाए जाने की शिकायतें सामने आती हैं, जहां निगरानी कम रहती है. होटल, ढाबे, चाय की दुकानें, छोटे प्रतिष्ठान और घरेलू काम अब बड़ी चुनौती बन रहे हैं. शहर के कई हिस्सों में छोटे होटल और ढाबों पर बच्चों के पानी देने, टेबल साफ करने और बर्तन धोने जैसे काम करने की तस्वीर सामने आती है.
गरीबी बच्चों को काम की ओर धकेल रही: इन बच्चों में बड़ी संख्या ऐसे परिवारों से आने वाले बच्चों की बताई जाती है, जहां रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना मुश्किल होता है. आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण कई बच्चे कम उम्र में ही काम शुरू कर देते हैं. इसका सीधा असर उनकी शिक्षा पर पड़ता है. धीरे-धीरे ऐसे बच्चे स्कूल से दूर होकर कम उम्र में ही श्रम बाजार का हिस्सा बन जाते हैं.
घरों में छिपा बाल श्रम: बाल मजदूरी का एक हिस्सा ऐसा भी है जो सार्वजनिक जगहों पर दिखाई नहीं देता. घरों में होने वाला काम इसी श्रेणी में आता है. कई परिवारों में बच्चे अपने माता-पिता के साथ घरेलू काम, छोटे स्तर के उत्पादन या दूसरे कामों में हाथ बंटाते हैं. लेकिन अगर यह काम नियमित हो जाए और बच्चे की पढ़ाई प्रभावित होने लगे तो यह गंभीर चिंता का विषय बन जाता है.
सिर्फ छापेमारी से खत्म नहीं होगी समस्या: केवल कारखानों, होटल और ढाबों में अभियान चलाने से बाल श्रम की समस्या पूरी तरह खत्म नहीं होगी. घरों और छोटे अनौपचारिक कार्यस्थलों तक निगरानी और जागरूकता पहुंचाना भी जरूरी है. छापेमारी और कानूनी कार्रवाई जरूरी है, लेकिन इससे समस्या की जड़ खत्म नहीं होगी. इसके लिए परिवारों की आर्थिक स्थिति सुधारने पर भी ध्यान देना होगा.
रोजगार और शिक्षा दोनों जरूरी: विशेषज्ञों और मजदूर संगठनों से जुड़े लोगों का मानना है कि मजदूर परिवारों को नियमित रोजगार और उचित मजदूरी मिले तो बच्चों को काम पर भेजने की मजबूरी कम हो सकती है. साथ ही बच्चों को स्कूल से जोड़ना और परिवारों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाना जरूरी है. काम से मुक्त कराए गए बच्चों के पुनर्वास पर भी लगातार ध्यान देना होगा. बच्चों को दोबारा मजदूरी में जाने से रोकने के लिए शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है.
बच्चे को सिर्फ काम से हटाना काफी नहीं: अगर बच्चे को काम से मुक्त करा लिया जाए, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति नहीं सुधरे और उसकी पढ़ाई की व्यवस्था भी न हो, तो दोबारा मजदूरी में जाने का खतरा बना रहता है. इसलिए बाल श्रम के खिलाफ लड़ाई को केवल बच्चे को काम से हटाने तक सीमित नहीं रखा जा सकता. इसे शिक्षा, सुरक्षा और बेहतर भविष्य से जोड़ना होगा. तभी बाल मजदूरी के खिलाफ अभियान का स्थायी असर दिखाई देगा.
प्रशासन का दावा, लगातार चल रही कार्रवाई: सहायक श्रम आयुक्त यशवंत कुमार का कहना है कि घरों में काम करने वाले बच्चों की पहचान के लिए अलग-अलग क्षेत्रों में अधिकारी, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट और DPO की टीमें काम कर रही हैं. इस काम में कुछ सामाजिक संस्थाओं का सहयोग भी लिया जा रहा है. उन्होंने बताया कि पुनर्वास के लिए बाल श्रमिक विद्या योजना चल रही है. योजना के तहत पात्र बच्चों को निर्धारित शर्तों के अनुसार आर्थिक सहायता दी जाती है.
35 बच्चे ले रहे योजना का लाभ: यशवंत कुमार के मुताबिक जिन बाल श्रमिकों के माता-पिता नहीं हैं, माता-पिता में से कोई एक नहीं है या दोनों दिव्यांग हैं, ऐसे पात्र बच्चों को योजना के तहत सहायता दी जाती है. बालिकाओं को 1,200 रुपये प्रति माह और बालकों को 1,000 रुपये प्रति माह की सहायता मिलती है, जिसके लिए 70 प्रतिशत उपस्थिति की शर्त है. यह राशि निर्धारित प्रक्रिया के तहत बच्चों के खाते में भेजी जाती है. उनके मुताबिक फिरोजाबाद में फिलहाल 35 बच्चे इस योजना का लाभ ले रहे हैं.
इस वित्तीय वर्ष में 69 बच्चों का रेस्क्यू: सहायक श्रम आयुक्त ने बताया कि मौजूदा वित्तीय वर्ष में 69 बाल श्रमिकों को रेस्क्यू कराया जा चुका है. बाल श्रम रोकने के लिए आगे भी अभियान जारी है. राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के निर्देश पर चल रहे अभियान में श्रम प्रवर्तन अधिकारियों को सप्ताह में कम से कम दो अभियान चलाने के निर्देश हैं. जिलाधिकारी की ओर से भी इस दिशा में कार्रवाई जारी रखने के निर्देश दिए गए हैं.
74 नियोजकों के खिलाफ कार्रवाई: यशवंत कुमार के मुताबिक पिछले साल 74 नियोजकों के खिलाफ अभियोजन की कार्रवाई की गई. बाल श्रमिकों को काम पर लगाने वाले सेवायोजकों के खिलाफ कानून में 20 हजार से 50 हजार रुपये तक जुर्माने और दो साल तक की सजा का प्रावधान है. लगातार जांच और कानूनी प्रक्रिया के बाद कई मामलों में मुकदमे दर्ज किए गए हैं. विभाग का कहना है कि कुछ मामलों में सजा भी हुई है और बाल श्रम के खिलाफ प्रवर्तन कार्रवाई लगातार जारी है.
असली चुनौती अब घरों तक पहुंचने की: फिरोजाबाद में बाल मजदूरी की तस्वीर निश्चित रूप से बदली है. कांच कारखानों और गोदामों में पहले की तरह खुले तौर पर बच्चों के काम करने की स्थिति कम दिखाई देती है. जागरूकता और कानून का डर इसके प्रमुख कारणों में हैं, लेकिन बाल श्रम अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है. अब इसकी चुनौती होटल-ढाबों, छोटे प्रतिष्ठानों और घरों तक पहुंच गई है.
सबसे बड़ा सवाल यही है कि उन बच्चों तक कैसे पहुंचा जाए, जो किसी कारखाने के गेट पर नहीं बल्कि दुकान, होटल, ढाबे या घर की चारदीवारी के भीतर काम कर रहे हैं. गरीबी, कम मजदूरी और आर्थिक मजबूरी का समाधान किए बिना बाल श्रम के खिलाफ लड़ाई अधूरी रहेगी. बच्चों को काम से निकालने के साथ उन्हें स्कूल, सुरक्षा और बेहतर भविष्य से जोड़ना भी जरूरी है. तभी फिरोजाबाद को बाल मजदूरी से पूरी तरह मुक्त करने का लक्ष्य हासिल किया जा सकेगा.
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