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फिरोजाबाद के चंदवार किला-जैन मंदिर को पर्यटन स्थल के रूप में किया जाएगा विकसित, बनेगी डिजिटल लाइब्रेरी

जिला प्रशासन ने सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण का लिया संकल्प, पर्यटकों को मिलेगी बेहतर सुविधाएं.

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चंदवार का किला और जैन मंदिर को डिजिटल लाइब्रेरी, बेहतर सुविधाओं की सौगात (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 7, 2026 at 4:59 PM IST

3 Min Read
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फिरोजाबाद: जनपद के प्राचीन और ऐतिहासिक स्थलों के महत्व को आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाने के उद्देश्य से, फिरोजाबाद जिला प्रशासन एक नई पहल कर रहा है. ऐतिहासिक गांव चंदवार के प्रसिद्ध चंद्रसेन के किले का ब्यूटीफिकेशन और जैन मंदिर में डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की जाएगी, ताकि युवाओं को इस स्थल की विरासत और इतिहास से जुड़ने का अवसर मिले. इसके साथ ही, इस ऐतिहासिक स्थल पर बुनियादी सुविधाओं का भी विकास किया जाएगा, ताकि यहां आने वाले पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें.

जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा ने मुख्य विकास अधिकारी शत्रोहन वैश्य के साथ इस गांव के ऐतिहासिक स्थलों को देखा और विकास का खाका तैयार करने के निर्देश पर्यटन विभाग के अधिकारी को दिए. जिलाधिकारी ने जनपद के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के स्थलों को सहेजने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रतिबद्धता व्यक्त की है.

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चंद्रसेन का किला. (Photo Credit; ETV Bharat)
जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा ने बताया कि गांव चंदवार में स्थित चंद्रसेन का किला और चंद्रवार का जैन मंदिर हमारी अमूल्य विरासत है. यह क्षेत्र भारत के गौरवशाली इतिहास का एक जीवंत अध्याय रहा है, इसमें यह बेहद जरूरी है कि ऐतिहासिक स्थानों को हम पूरी तरह सुरक्षित करें.
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प्रसिद्ध जैन मंदिर. (Photo Credit; ETV Bharat)

जिलाधिकारी ने कहा है कि चंद्रवार के जैन मंदिर में सीधे डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जाएगी, ताकि यहां के इतिहास और संस्कृति का ज्ञान आधुनिक पीढ़ियों को कराया जा सके, साथ ही टूरिज्म के लिहाज से आवश्यक बुनियादी सुविधाओं का विकास करने और धरोहरों के मूल स्वरूप को बनाए रखते हुए इसके सौंदर्यीकरण का कार्य कराया जाएगा. उन्होंने जोर देकर कहा कि आने वाली पीढ़ियों को अपने गौरवशाली इतिहास और संस्कृति से रूबरू कराने के लिए इन धरोहरों का जीवंत रहना आवश्यक है.

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चंद्रसेन का किला. (Photo Credit; ETV Bharat)

जिला प्रशासन इन ऐतिहासिक स्थलों की गरिमा बनाए रखने के लिए और उन्हें पर्यटन मानचित्र पर प्रमुखता से स्थापित करने के लिए हर संभव कदम उठाएगी. जिलाधिकारी ने निरीक्षण के दौरान स्थानीय नागरिकों और आगंतुकों से अपील की है कि वह इन ऐतिहासिक स्थलों की स्वच्छता और सुरक्षा बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें.

बता दें कि गजेटियर (एक भौगोलिक शब्दकोश या निर्देशिका है जिसका उपयोग मानचित्र या एटलस के साथ किया जाता है) के मुताबिक फिरोजाबाद का नाम पहले चंदवार ही था. बाद में मुगल शासक अकबर के मनसबदार फीरोजशाह ने इसका नाम बदलकर फिरोजाबाद कर दिया था. शहर से लगभग 10 किलोमीटर दूर बीहड़ और यमुना नदी की तलहटी में गांव चंदवार आज भी मौजूद है और ऐतिहासिक इमारतों के खंडहर इसकी गौरवशाली गाथा बताने के लिए काफी है.

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फिरोजाबाद ऐतिहासिक गांव चंदवार
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जैन मंदिर डिजिटल लाइब्रेरी
HERITAGE PRESERVATION FIROZABAD

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