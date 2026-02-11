ETV Bharat / state

फिरोजाबाद में ड्राइवर की हत्या कर लूटी गई कार बरामद, रिमांड पर लाए गए आरोपी ने खोले चौंकाने वाले राज

फिरोजाबाद के थाना दक्षिण में 20 नवंबर 2025 को औरैया जिले के एरवा कटरा निवासी वाजिद अली ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी.

रिमांड पर लाया गया आरोपी मनीष.
रिमांड पर लाया गया आरोपी मनीष. (Photo Credit: Police Media Cell)
फिरोजाबाद : दक्षिण थाना पुलिस ने औरैया जिले के कार ड्राइवर के अपहरण, हत्या और लूट के सनसनीखेज मामले में बड़ी सफलता हासिल की है. पुलिस ने लूटी गई कार बरामद करने के साथ ही जिला कारागार में निरुद्ध आरोपी की निशानदेही पर अहम खुलासा किया है. वारदात के बाबत बीते साल 20 नवंबर को औरैया जिले के एरवा कटरा निवासी वाजिद अली ने अपने पुत्र सलमान अली के अपहरण की तहरीर पुलिस को दी थी. इस मामले में पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी.

थाना प्रभारी दक्षिण योगेंद्र सिंह के अनुसार विवेचना के दौरान चार आरोपियों मनीष (इटावा), राजकुमार (हाथरस), अभिषेक (इटावा) और रामवीर उर्फ वीरा (इटावा) के नाम सामने आए. इसके बाद 24 दिसंबर 2025 को राजकुमार को गिरफ्तार किया. 27 दिसंबर को रामवीर को पुलिस मुठभेड़ के दौरान पकड़ा गया. पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उन्होंने कार लूटने के इरादे से सलमान अली का अपहरण किया था और बाद में सिरसागंज थाना क्षेत्र में उसकी हत्या कर दी.


वहीं पुलिस की लगातार दबिश के चलते आरोपी मनीष और अभिषेक ने क्रमशः इटावा और फिरोजाबाद की अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया. इसके बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर न्यायालय से अनुमति लेकर मनीष को पीसीआर (पुलिस कस्टडी रिमांड) पर लिया गया. पूछताछ के बाद अभियुक्त की निशानदेही पर लूटी गई कार पैमेश्वर गेट बरी चौराहा के पास से बरामद कर ली गई है. बरामदगी के आधार पर मुकदमे में संबंधित धाराओं की बढ़ोतरी की गई है.

