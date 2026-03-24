फिरोजाबाद मर्डर मिस्ट्री; पत्नी और बहन से अवैध संबंध के शक में युवक की हत्या, आरोपी ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार
एका थाने के इंस्पेक्टर संजुल कुमार पांडेय ने बताया, अवैध संबंधों के शक में युवक की गला घोंटकर हत्या कर शव नहर में फेंका था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 24, 2026 at 4:22 PM IST
फिरोजाबाद: उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में 8 दिन पहले नहर में मिली एक युवक की लाश के मामले में पुलिस ने खुलासा किया है. जांच में सामने आया है कि जिस युवक का शव मिला था, उसकी योजनाबद्ध तरीके से गला घोंटकर हत्या की गई थी. इंस्पेक्टर एका संजुल कुमार पांडेय ने बताया कि 17 मार्च को थाना क्षेत्र के गांव जेड़ा के पास नहर में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला था. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जब जांच शुरू की, तो उसकी पहचान गांव हथौली जयसिंहपुर निवासी अरविंद के रूप में हुई.
अवैध संबंधों के शक में हत्या: पुलिस की जांच में पता चला कि अरविंद का अपने ही गांव के निवासी योगेश उर्फ कन्हैया के घर काफी आना-जाना था. योगेश पेशे से ट्रक ड्राइवर है और उसे अरविंद की गतिविधियों पर गहरा शक था. पूछताछ के दौरान योगेश ने कबूल किया कि अरविंद के उसकी पत्नी और बहन के साथ अवैध संबंध थे, जिससे वह बेहद आक्रोशित था. इन संबंधों के कारण अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा और पारिवारिक कलह से तंग आकर योगेश ने अरविंद को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया.
शराब पिलाकर अंगोछे से घोंटा गला: मर्डर प्लान के मुताबिक, योगेश ने 16 मार्च को अरविंद को अपने पास बुलाया और उसे जमकर शराब पिलाई. जब अरविंद नशे में पूरी तरह धुत हो गया, तब योगेश ने अपने अंगोछे से उसका गला घोंटकर उसे मौत के घाट उतार दिया. साक्ष्य मिटाने के लिए उसने अरविंद के शव को पास की नहर में फेंक दिया और वहां से फरार हो गया. पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो योगेश टूट गया और उसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया.
आरोपी गिरफ्तार कर जेल भेजा गया: पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए हत्यारोपी योगेश को धारु पुल के पास से घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया. उसकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त वह अंगोछा भी बरामद कर लिया गया है, जिससे अरविंद का गला घोंटा गया था. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे स्थानीय न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया.
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