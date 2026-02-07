ETV Bharat / state

फिरोजाबाद में अलाव की आग बनी काल; बिस्तर पर सो रहे बुजुर्ग की जिंदा जलकर मौत

फिरोजाबाद : लाइनपार थाना क्षेत्र के स्वर्गाश्रम में शुक्रवार रात ह्रदयविदारक घटना हो गई. सर्दी से बचने के लिए जल रहे अलाव से चारपाई पर सो रहे बुजुर्ग के बिस्तर में आग लग गई. इसके पहले बुजुर्ग कुछ समझ पाते या संभलते आग ने उनको चपेट में ले लिया. हादसे में बुजुर्ग की जिंदा जलकर मौत हो गई. घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा है.



अपर पुलिस अधीक्षक नगर रविशंकर प्रसाद का कहना है कि घटना लाइनपार थाना क्षेत्र की है. यहां स्थित स्वर्गाश्रम में रामदास नामक बुजुर्ग रहते थे. पिछले कुछ समय से उनका स्वास्थ्य खराब था. सर्दी से बचने के लिए रात में उनके बिस्तार के पास आग जलाई गई थी. सुबह लोग जब स्वर्गाश्रम पहुंचे तो उन्हें घटना की जानकारी हुई. इसके बाद पुलिस को सूचना दी.

अपर पुलिस अधीक्षक के मुताबिक प्राथमिक जांच में सामने आया कि रामदास कुछ दिनों से चल फिर भी नहीं पा रहे थे. उन्हें आस्थमा की बीमारी थी. सर्दी से बचने के लिए वह पास में ही जल रहे अलाव के पास सो गए थे. बिस्तर में आग लगने के बाद शायद वे भाग नहीं सके. इससे बिस्तर पर ही जलकर उनकी मौत हो गई. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.