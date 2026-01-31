ETV Bharat / state

फिरोजाबाद में ब्लेकमेलर पति-पत्नी गिरफ्तार, पूर्व मंत्री अशोक यादव के खिलाफ दर्ज कराया था दुष्कर्म का केस

फिरोजाबाद : शिकोहाबाद थाना क्षेत्र में पुलिस ने ब्लैकमेलर पति-पत्नी को गिरफ्तार किया है. दोनों ने पूर्व मंत्री को दुष्कर्म के झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर 50 लाख रुपये ठगे थे.

इंस्पेक्टर शिकोहाबाद अनुज कुमार ने बताया, यह मामला फरवरी 2019 का है. एक महिला ने पूर्व मंत्री अशोक यादव के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज कराया था. महिला ने बताया था कि वह मंत्री के आवास स्थित मैरिज होम में एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए गयी थी.

मंत्री अशोक यादव ने एक व्यक्ति को भेजकर बहाने से बुलाया था और फिर उसके साथ दुष्कर्म जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया. यह मामला काफी चर्चा में रहा और पुलिस ने मंत्री की गिरफ्तारी के प्रयास भी किये.

मामले में एक नया मोड़ उस वक्त आया जब मंत्री ने एक वीडियो पुलिस को सौंपा, जिसमें महिला इस केस को रफा-दफा करने के एवज में मंत्री से पैसों की डिमांड कर रही थी. साथ ही उसने पैसे मंत्री से लिये भी.