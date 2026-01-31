फिरोजाबाद में ब्लेकमेलर पति-पत्नी गिरफ्तार, पूर्व मंत्री अशोक यादव के खिलाफ दर्ज कराया था दुष्कर्म का केस
पूर्व मंत्री अशोक यादव के खिलाफ महिला ने फरवरी 2019 में केस दर्ज कराया था. पैसे मांगने का वीडियो भी सामने आया था.
फिरोजाबाद : शिकोहाबाद थाना क्षेत्र में पुलिस ने ब्लैकमेलर पति-पत्नी को गिरफ्तार किया है. दोनों ने पूर्व मंत्री को दुष्कर्म के झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर 50 लाख रुपये ठगे थे.
इंस्पेक्टर शिकोहाबाद अनुज कुमार ने बताया, यह मामला फरवरी 2019 का है. एक महिला ने पूर्व मंत्री अशोक यादव के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज कराया था. महिला ने बताया था कि वह मंत्री के आवास स्थित मैरिज होम में एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए गयी थी.
मंत्री अशोक यादव ने एक व्यक्ति को भेजकर बहाने से बुलाया था और फिर उसके साथ दुष्कर्म जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया. यह मामला काफी चर्चा में रहा और पुलिस ने मंत्री की गिरफ्तारी के प्रयास भी किये.
मामले में एक नया मोड़ उस वक्त आया जब मंत्री ने एक वीडियो पुलिस को सौंपा, जिसमें महिला इस केस को रफा-दफा करने के एवज में मंत्री से पैसों की डिमांड कर रही थी. साथ ही उसने पैसे मंत्री से लिये भी.
इस मामले में मंत्री की तरफ से भी महिला और उसके पति के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कराना, ब्लैकमेलिंग, धोखाधड़ी जैसी धाराओं में एफआईआर दर्ज करायी गयी थी. जांच पड़ताल के बाद पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही थी.
इंस्पेक्टर शिकोहाबाद अनुज कुमार ने बताया, महिला और उसके पति को शिकोहाबाद पुलिस और क्राइम ब्रान्च की टीम ने उनके मकान से गिरफ्तार किया गया है. दोनों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में कार्यवाही करते हुए उन्हें कोर्ट में पेश किया गया जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया है.
