फिरोजाबाद में मौत बनकर आया टैंकर, बाइक एजेंसी मालिक की दर्दनाक मौत

टैंकर से कुचल कर बाइक एजेंसी के मालिक की मौत, कर्मचारी घायल, एक माह पहले ही शुरू कारोबार किया था.

Firozabad Accident
फिरोजाबाद में सड़क हादसे में बाइक एजेंसी मालिक की मौत, कर्मचारी घायल. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 4, 2026 at 11:57 AM IST

2 Min Read
फिरोजाबाद: यूपी के फिरोजाबाद जिले में मंगलवार रात हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक एजेंसी के मालिक की दुखद मौत हो गयी.

हादसे में बाइक मेकेनिक भी घायल है, जो मालिक के साथ बाइक पर बैठा था. घायल मेकेनिक को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. वहीं मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवा दिया गया है.

Firozabad Accident
फिरोजाबाद में मौत बनकर आया टैंकर. (ETV Bharat)

पुलिस ने दुर्घटना करने वाले केंटर वाहन चालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर विधिक कार्यवाही शुरू कर दी है. खास बात यह है कि सड़क हादसे में जिस कारोबारी की मौत हुई है, उन्होंने अभी हाल ही में बाइक एजेंसी को लिया था. अभी उन्हें इस कारोबार में एक ही महीने हुए थे.

मृतक विपिन कुमार यादव पुत्र अनिल यादव जिले के नगला खंगर इलाके के नगला ताल के रहने वाले थे. परिजनों के मुताबिक विपिन ने अभी हाल ही में नगला खंगर में होंडा बाइक की एजेंसी ली थी, जिसे अभी एक माह भी पूरा नहीं हुआ है.

Firozabad Firozabad Accident Accident
फिरोजाबाद में टैंकर ने बाइक एजेंसी मालिक को रौंदा, कर्मचारी भी घायल. (ETV Bharat)

जानकारी के मुताबिक विपिन मंगलवार की शाम को अपने कर्मचारी मेकैनिक रामनिवास निवासी नगला गुलाल के साथ एजेंसी के काम से शिकोहाबाद आये थे. रात को जब वह लौटकर जा रहे थे, तभी शिकोहाबाद के मैनपुरी चौराहे पर विपरीत दिशा से आ रहे ऑटो ने विपिन की बाइक को टक्कर मार दी.

टक्कर लगते ही दोनों लोग लहूलुहान होकर सड़क पर गिर गए, तभी पीछे से आ रहे एक टैंकर ने उन दोनों को रौंद दिया. स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी.

मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को शिकोहाबाद के संयुक्त अस्पताल भिजवाया, जहां डॉक्टरों ने विपिन को मृत घोषित कर दिया. राम निवास की हालत गंभीर होने पर उसे हायर सेंटर रैफर किया गया है.

हादसे की जानकारी मिलने पर परिजन भी मौके पर पहुंचे और उनका रो-रो कर बुरा हाल था. इंस्पेक्टर शिकोहाबाद अनुज कुमार ने बताया कि मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है. मामले में एफआईआर दर्ज कर विधिक कार्यवाही की जा रही है.

