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फिरोजाबाद के इस मंदिर को संवारने जा रही योगी सरकार, 3.88 करोड़ खर्च करेगी

फिरोजाबाद: फिरोजाबाद में नव दुर्गा पूजा पर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने जनपद को बड़ी सौगात दी. उन्होंने मटसेना थाना क्षेत्र के बीहड़ों में सिकहरा गांव स्थित आस्था के प्रमुख केंद्र बीहड़ वाली माता मंदिर में लगभग 3 करोड़ 88 लाख 28 हजार रुपये की लागत से कराए गए विकास एवं सौंदर्यीकरण कार्यों का लोकार्पण किया.



मंदिर का हुआ कायाकल्प: मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि बीहड़ वाली माता मंदिर का यह कायाकल्प केवल निर्माण कार्य नहीं, बल्कि श्रद्धालुओं की आस्था का सम्मान है. इस परियोजना के तहत मंदिर परिसर का विस्तार, आधुनिक प्रकाश व्यवस्था, आकर्षक प्रवेश द्वार, श्रद्धालुओं के लिए पेयजल सुविधा और सुव्यवस्थित मार्ग तैयार किए गए हैं.





उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य धार्मिक स्थलों को आधुनिक पर्यटन सुविधाओं से जोड़कर उन्हें और अधिक आकर्षक बनाना है, जिससे स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा मिले.

इस विकास कार्य को उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पूरा कराया गया है.





इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष उदय प्रताप सिंह, पूर्व विधायक ओमप्रकाश वर्मा, किसान मोर्चा अध्यक्ष राम कैलाश यादव, सुनील वशिष्ठ और पर्यटन अधिकारी विशाल श्रीवास्तव सहित कई जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे.



अखिलेश यादव पर साधा निशाना: सपा प्रमुख अखिलेश यादव द्वारा मीडिया कैमरों को लेकर दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि यह तो मीडिया ही बता सकता है कि वह किस दबाव में काम कर रहे हैं. उनके कहने से कुछ नहीं होता है.





ईरान के राष्ट्रपति द्वारा नरेंद्र मोदी से बातचीत और अमेरिका-इजराइल विवाद को लेकर मंत्री ने कहा कि भारत हमेशा से विश्व गुरु रहा है और वैश्विक स्तर पर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहेगा. वर्तमान वैश्विक अनिश्चितता के दौर में भी भारत संतुलित और सकारात्मक भूमिका निभाएगा.







आलू की मंदी को लेकर मंत्री ने कहा कि आलू एक सामान्य सब्जी है, जिसके दाम समय-समय पर घटते-बढ़ते रहते हैं.किसानों को इसका भंडारण करना चाहिए और उचित मूल्य का इंतज़ार करना चाहिए.





सपा नेता रामगोपाल यादव के फर्जी मुठभेड़ संबंधी बयान पर उन्होंने कहा कि उनका समय अब कभी नहीं आने वाल.जनपद में लंबे समय से जमे अधिकारियों के तबादले के मुद्दे पर मंत्री ने कहा कि जब तक कोई अधिकारी क्षेत्र को पूरी तरह समझ न ले, तब तक उसे हटाना उचित नहीं होता जो अधिकारी लंबे समय तक क्षेत्र में रहते हैं, वही बेहतर कार्य कर पाते हैं.

