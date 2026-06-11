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फिरोजाबाद: चूड़ी जुड़ाई श्रमिकों को बड़ी राहत, 15 जून से बढ़कर मिलेंगे 550 रुपये प्रति सैकड़ा तोड़ा

चूड़ी जुड़ाई का काम करने वाले 50 हजार श्रमिकों की मजदूरी 400 रुपये से बढ़ाकर 550 रुपये प्रति सैकड़ा तोड़ा कर दी गई है.

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फिरोजाबाद में नहीं है कोई हड़ताल, श्रमिक संगठनों ने किया अफवाहों का खंडन. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 11, 2026 at 6:35 PM IST

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फिरोजाबाद: चूड़ियों के शहर और 'ग्लास कैपिटल ऑफ इंडिया' जैसे वैश्विक नामों से खास पहचान रखने वाले फिरोजाबाद में एक बड़ा फैसला लिया गया है. शहर में कांच की चूड़ियों की जुड़ाई का काम करने वाले हजारों मेहनतकश श्रमिकों को आगामी 15 जून से बढ़ी हुई मजदूरी का सीधा लाभ मिलने जा रहा है. पहले जहां ऐसे कुशल श्रमिकों को चार सौ रुपये प्रति सैकड़ा तोड़ा के हिसाब से मजदूरी का भुगतान किया जाता था, तो वहीं अब उन्हें साढ़े पांच सौ रुपये प्रति सैकड़ा तोड़ा मिलेंगे. हाल के दिनों में एलपीजी और कमर्शियल गैस के मूल्यों में हुई बेतहाशा बढोत्तरी के बाद श्रमिकों द्वारा लगातार की जा रही मांग को देखते हुए यह न्यायसंगत फैसला लिया गया है.

डीएम और SSP की मौजूदगी में हुआ त्रिपक्षीय समझौता: इस महत्वपूर्ण वित्तीय बदलाव के संबंध में गुरुवार को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक हाई-लेवल त्रिस्तरीय समझौता वार्ता भी सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न हुई. जिला प्रशासन के इस बड़े कदम से फिरोजाबाद क्षेत्र के लगभग 50 हजार सीधे जुड़े मजदूरों को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा. सूचना विभाग (इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट) की तरफ से जारी आधिकारिक प्रेसनोट के मुताबिक, यह महत्वपूर्ण एवं उच्च स्तरीय बैठक एसपी सिटी कार्यालय में आयोजित की गई थी. इस बैठक में मुख्य रूप से जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) आदित्य लांग्हे स्वयं मौजूद रहे.

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1 जुलाई के बजाय 15 जून से ही लागू होगी बढ़ी हुई मजदूरी, फिरोजाबाद डीएम संतोष कुमार शर्मा का निर्देश. (Photo Credit: ETV Bharat)

डीएम ने कहा- श्रमिक और उद्योग एक-दूसरे के पूरक: बैठक में मुख्य रूप से चूडी जुडाई क्षेत्र से जुडे़ श्रमिकों के आर्थिक कल्याण, उनके ईंधन के मूल्यों में तर्कसंगत वृद्धि और बढ़ी हुई मजदूरी को समय से पूर्व लागू करने जैसे संवेदनशील विषयों पर गहन विचार-विमर्श हुआ. बैठक को सम्बोधित करते हुए जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जिला प्रशासन के लिए श्रमिकहित हमेशा सर्वाेपरि रहा है. उन्होने जोर देकर कहा कि स्थानीय उद्योग और गरीब श्रमिक दोनों ही व्यावहारिक रूप से एक-दूसरे के पूरक हैं. जब तक क्षेत्र के ये पारंपरिक उद्योग सुचारू रूप से संचालित नही होंगे, तब तक श्रमिकों के घरों के चूल्हे और उनकी आजीविका सुदृढ़ नही हो सकती.

निर्धारित समय से 15 दिन पहले लागू होगी बढ़ी मजदूरी: उन्होंने आगे कहा कि उद्योग और श्रमिकों का आपस में चोली-दामन का मजबूत साथ है, जिसे प्रशासनिक स्तर पर और अधिक सशक्त किया जाएगा. गहन चर्चा के बाद सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि चूडी जुडाई का कार्य करने वाले श्रमिकों को कार्य के दौरान उपयोग होने वाले ईंधन के लिए अब 550 रुपये प्रति सैकड़ा तोड़ा दिया जाएगा. हालांकि वर्तमान में निर्धारित सरकारी शासनादेश के अनुसार श्रमिकों की इस मजदूरी में होने वाली यह वृद्धि आगामी एक जुलाई से लागू की जानी तय थी. परन्तु श्रमिकों को त्वरित आर्थिक राहत पहुचाने के पावन उददेश्य से दोनों पक्षों की लिखित सहमति के बाद जिलाधिकारी ने इसे 15 दिन पूर्व यानी 15 जून से ही सम्पूर्ण क्षेत्र में प्रभावी रूप से लागू करने के कड़े निर्देश दिए हैं.

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चूड़ी जुड़ाई मजदूरों की मजदूरी बढ़कर हुई 550 रुपये प्रति सैकड़ा तोड़ा. (Photo Credit: ETV Bharat)

हड़ताल की खबरों को श्रमिक संगठनों ने बताया कोरी अफवाह: इस महत्वपूर्ण बैठक के दौरान चूडी जुडाई श्रमिकों की प्रमुख महिला प्रतिनिधि राधा देवी शंखवार ने पिछले कुछ दिनों से क्षेत्र में फैली हड़ताल की अफवाहों और भ्रांतियों का पूरी तरह से खण्डन किया. उन्होने मीडिया के सामने स्पष्ट किया कि चूडी श्रमिकों द्वारा किसी भी प्रकार की कोई हड़ताल या कार्य बहिष्कार नही किया जा रहा है. शहर के सभी श्रमिक भाई-बहन नियमित रूप से कारखानों और घरों में अपना कार्य पूरी लगन से कर रहें है. उन्होने आरोप लगाया कि कुछ असामाजिक और अवांछित तत्व अपने निजी स्वार्थों के कारण समाज में यह झूठा भ्रम फैला रहें हैं, जिससे सावधान रहने की जरूरत है.

प्रशासन के फैसले पर मजदूर संघों ने जताई भारी खुशी: राधा देवी ने कहा कि इन अफवाहबाजों का वास्तविक मेहनतकश श्रमिकों या उनके किसी भी पंजीकृत संगठनों से दूर-दूर तक कोई सरोेकार नही है. इसके साथ ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आदित्य लांग्हे ने भी दोनों पक्षों से औद्योगिक शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने की पुरजोर अपील की. बैठक में भारतीय मजदूर संघ के सम्मानित अध्यक्ष रमाकांत एवं नवलसिंह सहित अन्य कई वरिष्ठ श्रमिक नेता भी मुख्य रूप से उपस्थित रहें. इन सभी नेताओं ने जिला प्रशासन द्वारा संवदेनशीलता के साथ जन हित में लिए गए इन दोनों फैसलों पर अपनी गहरी प्रसन्नता व्यक्त की.

कारखानों से जुड़े 3.5 लाख लोगों को मिलेगा अप्रत्यक्ष लाभ: श्रमिक नेताओं ने जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक का विशेष आभार प्रकट करते हुए कहा कि उनका संगठन इस ऐतिहासिक और सकारात्मक निर्णय का सोशल मीडिया जैसे आधुनिक माध्यमों के जरिए व्यापक प्रचार-प्रसार करेगा. ऐसा करने से अंतिम पायदान पर बैठे प्रत्येक गरीब श्रमिक तक यह सही सूचना समय पर पहुंचेगी और वह बिना किसी डर या भ्रम के अपना कार्य सुचारू रूप से कर सकेगा. इस बैठक के दौरान सहायक श्रमायुक्त यशवंत कुमार, उपायुक्त उद्योग संध्या, एसपी सिटी रवि शंकर प्रसाद और सिटी मजिस्ट्रेट विनोद कुमार पाण्डेय आदि वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे.

15 जून से ही लागू होगी बढ़ी हुई मजदूरी: फिरोजाबाद में वर्तमान में लगभग सौ से अधिक बड़े कारखानों में कांच की चूड़ियों का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है. इन कारखानों से शहर के लगभग तीन से साढ़े तीन लाख श्रमिकों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलता है, जिनमें से चूड़ी जुड़ाई के विशेष कार्य में लगे 50 हजार श्रमिकों की जेब में अब सीधे ज्यादा पैसे आएंगे.

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