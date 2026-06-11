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फिरोजाबाद: चूड़ी जुड़ाई श्रमिकों को बड़ी राहत, 15 जून से बढ़कर मिलेंगे 550 रुपये प्रति सैकड़ा तोड़ा

फिरोजाबाद: चूड़ियों के शहर और 'ग्लास कैपिटल ऑफ इंडिया' जैसे वैश्विक नामों से खास पहचान रखने वाले फिरोजाबाद में एक बड़ा फैसला लिया गया है. शहर में कांच की चूड़ियों की जुड़ाई का काम करने वाले हजारों मेहनतकश श्रमिकों को आगामी 15 जून से बढ़ी हुई मजदूरी का सीधा लाभ मिलने जा रहा है. पहले जहां ऐसे कुशल श्रमिकों को चार सौ रुपये प्रति सैकड़ा तोड़ा के हिसाब से मजदूरी का भुगतान किया जाता था, तो वहीं अब उन्हें साढ़े पांच सौ रुपये प्रति सैकड़ा तोड़ा मिलेंगे. हाल के दिनों में एलपीजी और कमर्शियल गैस के मूल्यों में हुई बेतहाशा बढोत्तरी के बाद श्रमिकों द्वारा लगातार की जा रही मांग को देखते हुए यह न्यायसंगत फैसला लिया गया है.

डीएम और SSP की मौजूदगी में हुआ त्रिपक्षीय समझौता: इस महत्वपूर्ण वित्तीय बदलाव के संबंध में गुरुवार को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक हाई-लेवल त्रिस्तरीय समझौता वार्ता भी सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न हुई. जिला प्रशासन के इस बड़े कदम से फिरोजाबाद क्षेत्र के लगभग 50 हजार सीधे जुड़े मजदूरों को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा. सूचना विभाग (इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट) की तरफ से जारी आधिकारिक प्रेसनोट के मुताबिक, यह महत्वपूर्ण एवं उच्च स्तरीय बैठक एसपी सिटी कार्यालय में आयोजित की गई थी. इस बैठक में मुख्य रूप से जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) आदित्य लांग्हे स्वयं मौजूद रहे.

1 जुलाई के बजाय 15 जून से ही लागू होगी बढ़ी हुई मजदूरी, फिरोजाबाद डीएम संतोष कुमार शर्मा का निर्देश. (Photo Credit: ETV Bharat)

डीएम ने कहा- श्रमिक और उद्योग एक-दूसरे के पूरक: बैठक में मुख्य रूप से चूडी जुडाई क्षेत्र से जुडे़ श्रमिकों के आर्थिक कल्याण, उनके ईंधन के मूल्यों में तर्कसंगत वृद्धि और बढ़ी हुई मजदूरी को समय से पूर्व लागू करने जैसे संवेदनशील विषयों पर गहन विचार-विमर्श हुआ. बैठक को सम्बोधित करते हुए जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जिला प्रशासन के लिए श्रमिकहित हमेशा सर्वाेपरि रहा है. उन्होने जोर देकर कहा कि स्थानीय उद्योग और गरीब श्रमिक दोनों ही व्यावहारिक रूप से एक-दूसरे के पूरक हैं. जब तक क्षेत्र के ये पारंपरिक उद्योग सुचारू रूप से संचालित नही होंगे, तब तक श्रमिकों के घरों के चूल्हे और उनकी आजीविका सुदृढ़ नही हो सकती.

निर्धारित समय से 15 दिन पहले लागू होगी बढ़ी मजदूरी: उन्होंने आगे कहा कि उद्योग और श्रमिकों का आपस में चोली-दामन का मजबूत साथ है, जिसे प्रशासनिक स्तर पर और अधिक सशक्त किया जाएगा. गहन चर्चा के बाद सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि चूडी जुडाई का कार्य करने वाले श्रमिकों को कार्य के दौरान उपयोग होने वाले ईंधन के लिए अब 550 रुपये प्रति सैकड़ा तोड़ा दिया जाएगा. हालांकि वर्तमान में निर्धारित सरकारी शासनादेश के अनुसार श्रमिकों की इस मजदूरी में होने वाली यह वृद्धि आगामी एक जुलाई से लागू की जानी तय थी. परन्तु श्रमिकों को त्वरित आर्थिक राहत पहुचाने के पावन उददेश्य से दोनों पक्षों की लिखित सहमति के बाद जिलाधिकारी ने इसे 15 दिन पूर्व यानी 15 जून से ही सम्पूर्ण क्षेत्र में प्रभावी रूप से लागू करने के कड़े निर्देश दिए हैं.