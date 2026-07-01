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यूपी में ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशनों पर धांधली: फिरोजाबाद के ATS का रजिस्ट्रेशन रद्द, 5 लाख की बैंक गारंटी जब्त

फिरोजाबाद में 40 स्लीपर बसों को गलत तरीके से फिटनेस सर्टिफिकेट देने पर एटीएस का लाइसेंस रद्द किया गया.

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निर्धारित क्षमता से अधिक सीटों वाली बसों को एटीएस ने दे दी हरी झंडी. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 1, 2026 at 3:21 PM IST

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लखनऊ: अभी तक आरटीओ कार्यालय में वाहनों की फिटनेस होती थी तो सवाल खड़े होते थे कि यहां पर 'रिश्वत दो फिटनेस लो' की स्कीम लागू है. इसके बाद सरकार ने फैसला लिया कि फिटनेस का काम प्राइवेट हाथों में सौंप दिया जाए जिससे विभाग पर दाग न लगे. इसके बाद प्रदेश के विभिन्न जिलों में ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन (ATS) स्थापित किए गए, लेकिन इन ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशनों ने तो अंधेरगर्दी ही मचा दी. फिरोजाबाद के एक एटीएस पर 40 स्लीपर बसों की फिटनेस नियमों को हवा में उड़ाकर जारी कर दी गई.

दुर्घटनाओं पर रोक लगाने की मंशा पर पानी: उन्हें बिना नियमों की परवाह किए फिटनेस प्रमाण पत्र सौंप दिया गया. ऐसे में गंभीर सवाल खड़ा हुआ कि जब इस तरह से प्राइवेट सेंटर फिटनेस बांटेंगे तो फिर दुर्घटनाओं पर रोक कैसे लगेगी? फिलहाल इस तरह की गंभीर शिकायत मिलने के बाद परिवहन विभाग ने ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन का रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया है. इसके साथ ही विभाग ने एटीएस की प्रतिभूत राशि और बैंक गारंटी भी जब्त कर ली है.

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फिरोजाबाद में 40 बसों को फर्जी फिटनेस बांटने पर बड़ा एक्शन. (Photo Credit: ETV Bharat)

27 जिलों में फैले हैं टेस्टिंग सेंटर: लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के 27 जिलों में अब तक 34 ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशंस स्थापित किए जा चुके हैं. लखनऊ में भी इस समय दो स्टेशन स्थापित हो चुके हैं. अब आरटीओ कार्यालय के फिटनेस सेंटर पर वाहनों की फिटनेस न होकर इन्हीं ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन पर फिटनेस होती है. केंद्र सरकार ने फिटनेस का काम पारदर्शी बनाने के लिए इसे प्राइवेट हाथों में सौंपने का फैसला लिया था.

भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही नई व्यवस्था: इसके बाद ही प्रदेश के सभी जिलों में ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन स्थापित होने शुरू हुए थे. नियमों के मुताबिक एक जिले में अधिकतम तीन स्टेशन स्थापित किए जा सकते हैं. अब तक 34 स्थापित हो चुके हैं और कई जिलों में लगातार एटीएस का निर्माण जारी है. हालांकि दुर्घटनाओं को रोकने के जिस मकसद से परिवहन विभाग ने एटीएस पर फिटनेस की व्यवस्था बनाई थी, वह पूरी तरह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है.

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मानकों के विपरीत स्लीपर बसों को सर्टिफिकेट देने पर एटीएस पर कार्रवाई. (Photo Credit: ETV Bharat)

झांसी के बाद फिरोजाबाद पर गिरी गाज: अब तक प्रदेश में दो बड़े ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन पर कड़ी कार्रवाई हो चुकी है. इनमें पहला झांसी का एटीएस था, जहां पर बड़ी संख्या में वाहनों को बिना चेक किए ही फिटनेस बांटी जा रही थी. उस दौरान एटीएस संचालकों पर एफआईआर हुई थी और कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई थी. हालांकि अधिकारी बताते हैं कि बाद में कोर्ट से इस एटीएस स्वामी को स्टे मिल गया है.

मुन्ना एजेंसीज का रजिस्ट्रेशन रद्द: झांसी के बाद अब फिरोजाबाद के एटीएस का रजिस्ट्रेशन रद्द किया गया है, जबकि गाजीपुर की भी शिकायत मिली है. परिवहन विभाग के अधिकारी बताते हैं कि फिरोजाबाद में संचालित स्वचालित परीक्षण स्टेशन 'मुन्ना एजेंसीज (मुरारीलाल गोयल)' के नाम से पंजीकृत था. इस एटीएस की शिकायत मिली थी कि यहां पर 40 स्लीपर बसें फिटनेस मानकों का सरेआम उल्लंघन कर रही थीं.

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उत्तर प्रदेश के अपर परिवहन आयुक्त (राजस्व) राजेंद्र कुमार विश्वकर्मा. (Photo Credit: ETV Bharat)

कमिश्नर की जांच में हुआ खुलासा: इसके बावजूद उन्हें धड़ल्ले से फिटनेस प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया था. इसकी जांच कमिश्नर आगरा मंडल की तरफ से संभागीय परिवहन अधिकारी आगरा और अन्य विभागीय अधिकारियों से कराई गई. जांच में सामने आया कि परीक्षण स्टेशन ने अक्टूबर 2025 से जनवरी 2026 के बीच कुल 50 स्लीपर बसों में से 40 की फिटनेस नियमों के विरुद्ध कर दी. इन बसों की फिटनेस AIS: 119 में प्रावधानित मानक से अलग स्लीपर क्षमता पर कर दी गई थी, जो बेहद ही गंभीर प्रकरण था.

यात्रियों की जान जोखिम में डालने का आरोप: जांच आख्या में बताया गया कि परीक्षण केंद्र के इस तरह से कार्य किए जाने से ऐसी मानक विपरीत स्लीपर बसों के संचालन को बढ़ावा मिलेगा. ऐसी स्थिति में किसी भी दुर्घटना के वक्त यात्रियों को गंभीर जनहानि होने की पूरी संभावना रहेगी. प्रकरण में ऐसे वाहनों की फिटनेस तत्काल समाप्त किए जाने और अन्य विधिक उपाय किए जाने जरूरी बताए गए. प्रशिक्षण केंद्र के विरुद्ध कठोर विधिक कार्यवाही के लिए इस प्रकरण का तकनीकी अधिकारी और सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्राविधिक) मुख्यालय से गहन परीक्षण कराया गया.

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आरटीओ के बाद अब प्राइवेट ATS में भ्रष्टाचार. (Photo Credit: ETV Bharat)

निर्धारित मानकों से अधिक मिलीं सीटें: तकनीकी अधिकारी की परीक्षण आख्या में 10 बसें तो AIS: 119 मानक के अनुरूप पाई गईं, लेकिन 40 बसें पूरी तरह मानक के विपरीत मिलीं. इनमें प्रत्येक बस में सीटों की संख्या 'वाहन 4.0' पोर्टल पर उपलब्ध वाहनों के तकनीकी विवरण (व्हील बेस) के आधार पर निर्धारित मानकों से काफी अधिक थी. यह व्यवस्था स्लीपर बस के निर्धारित फिटमेंट मानकों के पूरी तरह विपरीत पाई गई.

सुरक्षा को खतरे में देख लिया कड़ा एक्शन: परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जांच के बाद स्पष्ट हो गया कि स्वचालित परीक्षण स्टेशन (मुन्ना एजेंसीज) ने 40 स्लीपर बसों की फिटनेस प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए वाहन परीक्षण प्रक्रिया में नियमों का पालन नहीं किया. ऐसी बसें सड़क पर यात्रियों को लेकर चलेंगी तो उनकी सुरक्षा को बहुत बड़ा खतरा रहेगा. विभाग ने एटीएस का पंजीकरण प्रमाण पत्र तत्काल प्रभाव से रद्द करते हुए पांच लाख की बैंक गारंटी भी जब्त कर ली है.

झांसी और लखनऊ में भी मिली गड़बड़ी: इससे पहले झांसी में भी परिवहन विभाग ने अवैध वसूली की शिकायतों और एफआईआर दर्ज होने के बाद ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन (ATS) के खिलाफ जांच और कार्रवाई की थी. अधिकारियों की जांच में वहां भी व्यापक स्तर पर अनियमितताओं का खुलासा हुआ था. तत्कालीन ट्रांसपोर्ट कमिश्नर बृजेश नारायण सिंह के आदेश पर संचालक समेत 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी. इसके अलावा लखनऊ के पहले ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन पर भी वाहनों के फिटनेस मानकों की अनदेखी की बात सामने आने पर जांच की जा रही है.

परिवहन आयुक्त ने जारी किए सख्त निर्देश: उत्तर प्रदेश के अपर परिवहन आयुक्त (राजस्व) राजेंद्र कुमार विश्वकर्मा ने बताया कि परिवहन विभाग की तरफ से फिरोजाबाद के ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन की शिकायत मिलने पर जांच कराई गई थी. जांच में सामने आया कि एटीएस संचालक काफी अनियमितता कर रहा है, जिसके बाद परिवहन आयुक्त की तरफ से इस एटीएस का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया. उन्होंने बताया कि कुछ और सेंटर्स की अनियमितताओं की शिकायतें मिली हैं, जिनकी गहनता से जांच कराई जा रही है.

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