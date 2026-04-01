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पूर्वा एक्सप्रेस में पुलिसकर्मियों को फर्जी बताकर मारपीट, दो आरोपी गिरफ्तार

नई दिल्ली से बिहार जाने वाली पूर्वा एक्सप्रेस में जनरल टिकट लेकर स्लीपर में सफर करने को लेकर विवाद हुआ था.

पुलिस की गिरफ्त में मारपीट के आरोपी.
पुलिस की गिरफ्त में मारपीट के आरोपी. (Photo Credit : GRP Firozabad)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 1, 2026 at 8:08 AM IST

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फिरोजाबाद : नई दिल्ली से बिहार जाने वाली पूर्वा एक्सप्रेस में पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट और उनकी नेमप्लेट नोंचने का मामला सामने आया है. घटना 30 मार्च की बताई जा रही है, लेकिन पुलिस ने 31 मार्च को दो आरोपियों को अरेस्ट कर जेल भेजा है.



राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) के मीडिया सेल की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार घटना 30 मार्च ट्रेन संख्या 12303 पूर्वा एक्सप्रेस में कानपुर सेंट्रल से नई दिल्ली के बीच स्काॅर्ट ड्यूटी पर हेड कांस्टेबल मनोज कुमार और कांस्टेबल इमरान मलिक तैनात थे. ड्यूटी के दौरान दोनों कोचों में चेकिंग करते हुए एस-1 कोच पहुंचे तो वहां जनरल टिकट वाले यात्रियों की भीड़ मिली. जिससे रिजर्व सीट वाले यात्रियों को परेशानी हो रही थी.

टीटीई की सूचना पर पुलिसकर्मियों ने मौके पर पहुंचकर जनरल टिकट वाले यात्रियों को अपने अपने कोच में जाने के लिए कहा. इस बात पर दो युवक भड़क गए. आरोप है कि मुजफ्फरनगर निवासी गुलबहार और चंदौली निवासी संजय यादव ने पुलिसकर्मियों से अभद्रता शुरू कर दी. दोनों ने गाली-गलौज करते हुए मारपीट की. वर्दी पर लगी नेम प्लेट भी तोड़ दी और उन्हें फर्जी पुलिसकर्मी बताते हुए वीडियो भी बनाया. हालांकि पुलिसकर्मियों ने भी घटना का वीडियो बना लिया.


पूर्वा एक्सप्रेस में हुई इस घटना के मामले में जीआरपी टूंडला थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था. थानाध्यक्ष जीआरपी टूण्डला मोनू कुमार आर्य ने बताया कि दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया. जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है. आरोपियों के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा, मारपीट समेत कई धाराओं में कार्रवाई की गई है.

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