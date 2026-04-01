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पूर्वा एक्सप्रेस में पुलिसकर्मियों को फर्जी बताकर मारपीट, दो आरोपी गिरफ्तार

फिरोजाबाद : नई दिल्ली से बिहार जाने वाली पूर्वा एक्सप्रेस में पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट और उनकी नेमप्लेट नोंचने का मामला सामने आया है. घटना 30 मार्च की बताई जा रही है, लेकिन पुलिस ने 31 मार्च को दो आरोपियों को अरेस्ट कर जेल भेजा है.





राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) के मीडिया सेल की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार घटना 30 मार्च ट्रेन संख्या 12303 पूर्वा एक्सप्रेस में कानपुर सेंट्रल से नई दिल्ली के बीच स्काॅर्ट ड्यूटी पर हेड कांस्टेबल मनोज कुमार और कांस्टेबल इमरान मलिक तैनात थे. ड्यूटी के दौरान दोनों कोचों में चेकिंग करते हुए एस-1 कोच पहुंचे तो वहां जनरल टिकट वाले यात्रियों की भीड़ मिली. जिससे रिजर्व सीट वाले यात्रियों को परेशानी हो रही थी.

टीटीई की सूचना पर पुलिसकर्मियों ने मौके पर पहुंचकर जनरल टिकट वाले यात्रियों को अपने अपने कोच में जाने के लिए कहा. इस बात पर दो युवक भड़क गए. आरोप है कि मुजफ्फरनगर निवासी गुलबहार और चंदौली निवासी संजय यादव ने पुलिसकर्मियों से अभद्रता शुरू कर दी. दोनों ने गाली-गलौज करते हुए मारपीट की. वर्दी पर लगी नेम प्लेट भी तोड़ दी और उन्हें फर्जी पुलिसकर्मी बताते हुए वीडियो भी बनाया. हालांकि पुलिसकर्मियों ने भी घटना का वीडियो बना लिया.