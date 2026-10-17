फिरोजाबाद में असामाजिक तत्वों ने आंबेडकर प्रतिमा तोड़ी; प्रशासन ने नई प्रतिमा स्थापित कराई, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस
सिरसागंज थाना क्षेत्र के गांव घुडिया टिकुर में हुई वारदात.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 17, 2026 at 9:10 AM IST
फिरोजाबाद : सिरसागंज थाना क्षेत्र के गांव घुडिया टिकुर में असामाजिक तत्वों ने माहौल खराब करने की कोशिश की है. असमाजिक तत्वों ने गांव में स्थापित बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया है. हालांकि जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक टीम तत्काल गांव पहुंची. अधिकारियों ने आक्रोशित लोगों को शांत कराते हुए नई प्रतिमा स्थापित करा दी है. पुलिस ने जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है.
मामला सिरसागंज थाना क्षेत्र के गांव घुडिया टिकुर का है. यहां गांव से बाहर बाबा साहब आंबेडकर की मूर्ति लगी है. शुक्रवार सुबह लोग जब यहां पहुंचे तो बाबा साहब की प्रतिमा के हाथ का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त था. यह सूचना फैलते ही मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई. साथ ही मामले की जानकारी पुलिस को दी गई.
प्रतिमा क्षतिग्रस्त किए जाने की जानकारी मिलते ही सीओ सिरसागंज चंचल त्यागी, थाना प्रभारी सिरसागंज अनिल कुमार और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और डॉग स्क्वायड बुलाकर मौके से फॉरेंसिक साक्ष्य इकट्ठे किए गए. पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने ग्रामीणों से पूरे मामले की विस्तृत जानकारी ली. साथ ही उन्हें समझा बुझाकर शांत किया और अधिकारियों ने पहल कर नई प्रतिमा भी स्थापित करा दी है.
थाना प्रभारी सिरसागंज अनिल कुमार ने बताया कि मौके पर शांति व्यवस्था कायम है. क्षतिग्रस्त प्रतिमा के स्थान पर नई प्रतिमा स्थापित करा दी गई है. दोषियों को चिन्हित कर सख्त कार्रवाई अमल में लायी जाएगी. संदिग्ध आरोपियों की तलाश में पुलिस टीमें लगाई गई हैं.
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