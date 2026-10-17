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फिरोजाबाद में असामाजिक तत्वों ने आंबेडकर प्रतिमा तोड़ी; प्रशासन ने नई प्रतिमा स्थापित कराई, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस

असामाजिक तत्वों ने आंबेडकर प्रतिमा तोड़ी. ( Photo Credit : ETV Bharat )

फिरोजाबाद : सिरसागंज थाना क्षेत्र के गांव घुडिया टिकुर में असामाजिक तत्वों ने माहौल खराब करने की कोशिश की है. असमाजिक तत्वों ने गांव में स्थापित बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया है. हालांकि जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक टीम तत्काल गांव पहुंची. अधिकारियों ने आक्रोशित लोगों को शांत कराते हुए नई प्रतिमा स्थापित करा दी है. पुलिस ने जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है.

आंबेडकर प्रतिमा तोड़ने की सूचना पर पहुंची पुलिस टीम. (Photo Credit : ETV Bharat) मामला सिरसागंज थाना क्षेत्र के गांव घुडिया टिकुर का है. यहां गांव से बाहर बाबा साहब आंबेडकर की मूर्ति लगी है. शुक्रवार सुबह लोग जब यहां पहुंचे तो बाबा साहब की प्रतिमा के हाथ का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त था. यह सूचना फैलते ही मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई. साथ ही मामले की जानकारी पुलिस को दी गई.