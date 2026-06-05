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विश्व पर्यावरण दिवस; फिरोजाबाद में विकसित हो रहा पर्यावरण संरक्षण और पर्यटन विकास का अद्भुत मॉडल, खासियतें कर देंगी हैरान

यूपी पर्यटन विभाग की ओर से लगभग 3.47 करोड़ रुपये से महत्वाकांक्षी रपड़ी ईको टूरिज्म केंद्र के विकसित किया जा रहा है.

फिरोजाबाद; रपड़ी ईको टूरिज्म केंद्र.
फिरोजाबाद; रपड़ी ईको टूरिज्म केंद्र. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 5, 2026 at 10:37 AM IST

3 Min Read
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फिरोजाबाद : बीहड़ी इलाका जहां लोग दिन में जाने से भी डरते थे, अब यह स्थान पर्यावरण संरक्षण और पर्यटन विकास की नई गाथा लिख रहा है. यहां नेचर ट्रेल, व्यूइंग प्वाइंट, सुंदर सार्वजनिक स्थल, पर्यावरण-अनुकूल सुविधाएं और सौर ऊर्जा आधारित व्यवस्थाएं मौजूद हैं. साथ ही यहां स्थानीय लोगों के लिए रोजगार और आय के अवसर भी हैं. विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर हम बात कर रहे हैं कि फिरोजाबाद के रपड़ी ईको टूरिज्म केंद्र की. यहां वन विभाग और पर्यटन विभाग तीन करोड़ 47 लाख रुपये की लागत से पर्यटन सुविधाएं विकसित कर रहा है.

फिरोजाबाद का साधारण प्राकृतिक स्थल रपड़ी अब रपड़ी ईको टूरिज्म केंद्र को लेकर चर्चा में है. यहां प्रकृति की सुरक्षा करते हुए पर्यटकों के लिए बेहतर सुविधाएं विकसित की जा रही हैं. रपड़ी ईको टूरिज्म केंद्र में नेचर ट्रेल, व्यूइंग प्वाइंट, सुंदर सार्वजनिक स्थल, पर्यावरण-अनुकूल सुविधाएं और सौर ऊर्जा आधारित व्यवस्थाएं विकसित हो चुकी हैं.

अगले चरण में आधुनिक इंटरप्रिटेशन सेंटर, बच्चों के लिए नेचर लर्निंग जोन, सोलर फोटोवोल्टिक सिस्टम, बेहतर पाथवे, नया प्रवेश द्वार, बलुआ पत्थर से बने बैठने के स्थान, उन्नत साइनेज और आकर्षक लैंडस्केपिंग विकसित करने की गतिविधियां आकार ले रही हैं. इसके अलावा बच्चों और परिवारों को प्रकृति तथा जैव विविधता से जोड़ने के लिए मगरमच्छ, डॉल्फिन, कछुआ, लकड़बग्घा और भारतीय अजगर जैसे वन्यजीवों की वास्तविक आकार की प्रतिकृतियां स्थापित की जा रही हैं. साथ ही समर हट को इंटरप्रिटेशन सुविधा केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है.

प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा है कि रपड़ी राज्य में संरक्षण आधारित पर्यटन विकास का उभरता हुआ उदाहरण है. यह परियोजना दिखाती है कि पर्यावरण के प्रति संवेदनशील आधारभूत ढांचा विकसित करके प्राकृतिक स्वरूप को बिना नुकसान पहुंचाए पर्यटकों के अनुभव को बेहतर बनाया जा सकता है. उन्होंने कहा, रपड़ी में विकास कार्य कम प्रभाव वाले आधारभूत ढांचे, नवीकरणीय ऊर्जा और प्रकृति आधारित गतिविधियों पर आधारित हैं.


पर्यटन, संस्कृति एवं धर्मार्थ कार्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृत अभिजात ने कहा है कि ईको टूरिज्म विकास बोर्ड ने प्रदेश में संरक्षण आधारित पर्यटन विकास के लिए एक मजबूत और समर्पित ढांचा तैयार किया है. रपड़ी के माध्यम से हमारा उद्देश्य केवल पर्यटन सुविधाएं तैयार करना नहीं है, बल्कि ऐसे पर्यटन स्थल विकसित करना है जो जैव विविधता संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग और जिम्मेदार पर्यटन को बढ़ावा दें. उत्तर प्रदेश के अन्य ईको टूरिज्म स्थलों पर भी इसी तरह के संरक्षण आधारित मॉडल लागू किए जा रहे हैं.

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