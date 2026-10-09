ETV Bharat / state

आगरा खंड स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन; फिरोजाबाद में 18 हजार से ज्यादा वोटर्स करेंगे मतदान, प्रेक्षक ने लिया जायजा

स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन की जानकारी साझा करते डीएम. ( Photo Credit : ETV Bharat )

फिरोजाबाद : उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्विवार्षिक निर्वाचन-2026 आगरा खंड स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के मतदान (23 अक्टूबर) की तैयारियां तेज हो गई हैं. फिरोजाबाद में कुल 33 केंद्र बनाए गए हैं. जिनमें 18 हजार से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. मतदान को लेकर चुनाव प्रेक्षक डॉ. हीरालाल ने गुरुवार को उच्चाधिकारियों के साथ बैठक की और व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली.

आगरा खंड स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन की तैयारियों पर ईटीवी भारत की खबर. (Video Credit : ETV Bharat)



उत्तर प्रदेश विधान परिषद शिक्षक क्षेत्र और स्नातक क्षेत्र एमएलसी लिए नामांकन और नाम निर्देशन पत्रों की जांच की प्रकिया पूरी हो चुकी है. इस चुनाव को सत्तापक्ष यानी की बीजेपी और समाजवादी पार्टी पूरी दमखम के साथ लड़ रही है. वैसे तो इस चुनाव में आगरा मंडल के चार जनपदों के मतदाता फिरोजाबाद, आगरा, मथुरा और मैनपुरी के वोटर्स अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे.