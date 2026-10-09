आगरा खंड स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन; फिरोजाबाद में 18 हजार से ज्यादा वोटर्स करेंगे मतदान, प्रेक्षक ने लिया जायजा
उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्विवार्षिक निर्वाचन-2026 आगरा खंड स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का मतदान 23 अक्टूबर को प्रस्तावित है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 9, 2026 at 8:25 AM IST
फिरोजाबाद : उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्विवार्षिक निर्वाचन-2026 आगरा खंड स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के मतदान (23 अक्टूबर) की तैयारियां तेज हो गई हैं. फिरोजाबाद में कुल 33 केंद्र बनाए गए हैं. जिनमें 18 हजार से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. मतदान को लेकर चुनाव प्रेक्षक डॉ. हीरालाल ने गुरुवार को उच्चाधिकारियों के साथ बैठक की और व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली.
उत्तर प्रदेश विधान परिषद शिक्षक क्षेत्र और स्नातक क्षेत्र एमएलसी लिए नामांकन और नाम निर्देशन पत्रों की जांच की प्रकिया पूरी हो चुकी है. इस चुनाव को सत्तापक्ष यानी की बीजेपी और समाजवादी पार्टी पूरी दमखम के साथ लड़ रही है. वैसे तो इस चुनाव में आगरा मंडल के चार जनपदों के मतदाता फिरोजाबाद, आगरा, मथुरा और मैनपुरी के वोटर्स अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे.
जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा ने बताया कि निर्वाचन में स्नातक के कुल 15399 मतदाता हैं. शिक्षक निर्वाचन में कुल 3075 मतदाता है. इनमें से स्नातक निर्वाचन में पुरुष मतदाताओं की संख्या 1066 है और महिला मतदाताओं की संख्या 5333 है. शिक्षक निर्वाचन में कुल 2113 पुरुष और 962 महिला मतदाता हैं. चुनाव में स्नातक हेतु कुल 22 मतदान केंद्र बनाए गए हैं. शिक्षक निर्वाचन हेतु कुल 11 मतदान केंद्र बनाए गए हैं.
मतदान में स्नातक मतदान हेतु 13 उम्मीदवार हैं. शिक्षक हेतु 15 उम्मीदवार हैं. इसके लिए 14 सेक्टर और 5 जोनल मजिस्ट्रेटों को लगाया गया है. कलेक्ट्रेट स्थित एन.आई.सी. कक्ष में हुई समीक्षा बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी संतोष कुमार शर्मा, अपर जिलाधिकारी/उप निर्वाचन अधिकारी कल्पना जायसवाल एवं समस्त उप जिलाधिकारियों व मुख्य विकास अधिकारी शत्रोहन वैश्य उपस्थित रहे.
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